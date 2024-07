Smashedburger vročica v Budimpešti: 5 mest za dodatne burgerje

Vročica smashedburgerjev v Budimpešti traja že več mesecev, zato ne preseneča, da se v prestolnici odpirajo vedno boljše restavracije z burgerji. Predstavljamo vam, kje si lahko privoščite pravo poslastico!

The Burger Project

Marca je podjetje The Burger Project odprlo svojo drugo lokacijo na ulici Viza v okrožju XIII, kjer (ne le) ljubiteljem razmazanih burgerjev ponujajo kakovost, raznolikost in okusne okuse, ki so jih vajeni. Glavna razlika med restavracijo s hamburgerji in njenimi konkurenti je široka izbira razblinjenih burgerjev z različnimi okusi, zato se je vredno vsakič znova vrniti in poskusiti nekaj novega. Visoka kakovost se ne kaže le v dovršeni opremi in prijazni postrežbi, temveč tudi v hrani: kuhinja vsak dan uporablja le sveže sestavine, goveji burgerji pa so narejeni izključno iz govedine Angus.

1043 Budapest, István út 5.

Smokey Monkies BBQ

Ekipa Smokey Monkies je bila prva v Budimpešti, ki je ponudila ameriške razbeljene burgerje, ki jih zdaj lahko poskusite na skupno petih lokacijah v prestolnici. V restavracijah poleg burgerjev z mesom na žaru ponujajo tudi piščančja krila na žaru. Odličnost teh jedi zagotavlja njihovo tehnološko znanje, ki prihaja naravnost iz Teksasa, poleg upoštevanja tradicije te regije pa na jedi na jedilniku vplivajo tudi dobrote drugih večjih BBQ regij. BBQ zanje ni le kuhanje, temveč način življenja, preživljanje časa skupaj, izmenjava izkušenj, uspeh, nenehno izpopolnjevanje in učenje, kar se odraža v vsakem grižljaju.

1051 Budimpešta, Arany János utca 23. | 1096 Budimpešta, Haller utca 22. | 1075 Budimpešta, Kazinczy utca 18. | 1077 Budimpešta, Király utca 53. | 1033 Budimpešta, Szentendrei út 95.

Roller Budapest

Najnovejša pridobitev na ulici Kazinczy utca je Roller Budapest, ki vas bo popeljal naravnost v nebesa razbitih burgerjev, hot-dogov in zvitkov. Odprli so ga šele pred kratkim, vendar lahko vsak dan dobite sveže pripravljene, okusne razbeljene burgerje, pa tudi zvitke s piščancem z veliko omake, razbeljene zvitke z vloženo govedino, svinjino s še več omake in celo brezmesne različice.

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 11.

Smashy Budapest

Smashy, priljubljena Meka tanko stisnjenih mesnih ploščic, je magnet za ljubitelje burgerjev. Ekipa, ki iz kakovostnih sestavin ustvarja osupljive okuse, z le nekaj točkami na meniju dokazuje, da je včasih manj več. Vsi, ki so poskusili klasične cheeseburgerje ali tiste z domačo omako, pojejo hvalnice restavraciji Baross Street in ta priljubljenost ne bo kmalu uplahnila. Mehke žemljice, ki se spogledujejo z neprekosljivimi okusi ameriške hitre hrane, so obložene z dvojnimi mesnimi kroglicami, čebulo, ocvirki, sirom, gorčico in kečapom.

1085 Budimpešta, Baross utca 4.

Simon’s Burger

Simon’s Burger, ki ga mnogi imenujejo madžarski Five Guys, ima po vsej državi vedno več poslovalnic, od tega štiri na najbolj znanih lokacijah v Budimpešti. Genialnost razbitih burgerjev zagotavlja nekaj ključnih sestavin: meso je najvišje kakovosti, hrustljavi krompirček je z Nizozemske, žemljice so z Danske, ocvirki pa ameriški. Kombinacija vseh teh sestavin zagotavlja, da pri Simonu dobite resnično sočen in vedno svež burger, tako da zakaj ga ne bi poskusili tudi sami!

1051 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 3. | 1052 Budapest, Fehér Hajó utca 8–10. | 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 8. | 1062 Budapest, Váci út 1–3. (Westend)