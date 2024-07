Kje gledate olimpijske igre? 6 krajev v Budimpešti, kjer lahko spremljate najbolj razburljive oddaje

26. julija se bodo uradno začele 33. poletne olimpijske igre, do 11. avgusta pa lahko pričakujemo zares razburljivo obdobje. Če razmišljate, kje bi gledali oddaje v Budimpešti, izberite s spodnjega seznama!

Budimpeštanski vrt

Upravičeno znameniti dogodek GardenFest2024 v Budimpešti se bo nadaljeval tudi po evropskem prvenstvu, saj bo od 26. julija dalje poletje bohotilo pestro dogajanje in olimpijski prenosi, začinjeni s pravim festivalskim doživetjem! V najbolj pisani vasi oboževalcev Óbuda so za vas pripravljeni dve velikanski LED steni in več velikih projektorjev ter pestra ponudba ulične hrane in craft pivskih specialitet. Več podrobnosti s klikom TUKAJ!

1036 Budimpešta, Prince Árpád út 125.

Ledeni vrt

Nahaja se v središču Budima, na Széna tér, nasproti Mammut 2 in Millenáris Széllkapu, drsališče se od maja do septembra spremeni v ogromen pivski vrt. Vstopite lahko z ulice Varsányi Irén utca, kjer vas na ogromnem in nič manj atmosferičnem zunanjem vrtu s 16 velikanskimi televizorji čaka 36 vrst točenega madžarskega craft in craft piva, pubska hrana in ogromni hamburgerji tudi med olimpijskimi igrami. Če pa se med odmorom zaželite kakšne igre, so na voljo tudi namizni tenis, namizni nogomet, balinanje, biljard in pikado. Splača se rezervirati mizo preko spleta že pred prihodom!

1027 Budimpešta, Bakfark Bálint utca 2.

Wasser

Na drugi strani železniškega mostu Újpest, le streljaj od Kabina, se nahaja Wasser, ki pričara pristno festivalsko vzdušje. Pisane ponjave dajejo senco, klopi pa udobje v vročini, ne manjka pa niti hladne pijače in dobre ulične hrane. Poleg bližine vode in razgledničnih sončnih zahodov so odlični tudi programi: to poletje lahko poletne olimpijske igre spremljate kar na licu mesta na velikanskem LED zaslonu!

1138 Budimpešta, Népszigeti út 727.

Pop-up park mestne hiše

Pred kratkim odprt City Hall pop-up park vabi, da skupaj navijamo! Park bo vse poletje prenašal glavne športne dogodke, tako da je navijanje v najnovejšem javnem parku v Budimpešti lahko pravo doživetje skupnosti. Čakajo vas ogromen projektor, lokal poln vseh dobrot, brezplačna fontana in udobni sedeži, tako da vročina ali dež nista ovira! Čas je, da skupaj navijamo v središču mestnega jedra, v pop-up parku City Hall!

1052 Budimpešta, Károly körút

Winners Sports & Music Pub

Morda ni bolj idealnega mesta za spremljanje olimpijskih prenosov kot eden izmed najbolj priljubljenih športnih barov v Budimpešti, Winners Sports & Music Pub. Uživate lahko v razburljivosti na kraju samem s skupno 14 televizorji, ogromnim projektorjem, neštetimi odličnimi pijačami in nekaj okusnimi prigrizki. Poleg tega lahko lokal sprejme do 110 ljudi, tako da se lahko zberete z vsemi prijatelji, vendar je vredno rezervirati mizo, preden pridete!

1073 Budimpešta, Erzsébet krt. 40.

Javni prostor

Zberite se na KÖZ_HELY, kjer ste lahko spremljali vznemirljiv prenos olimpijskih iger v Parizu na prestavljeni ogromni steni LED in izkusili razburjenje tekmovanj v živahnem okolju skupnosti. Navijajte za svoje najljubše športnike, uživajte v okusni hrani iz restavracij Pizza Figo, Belfri in Meraki Gyros food trucks, popijte osvežilno pijačo v baru KÖZ_HELY in spoznajte druge ljubitelje športa!

1036 Budimpešta, Kolosy tér 3.