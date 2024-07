Mirnost Nógráda: 6 čudovitih nastanitev, kjer se lahko upokojite za nekaj dni

Poletne počitnice so najboljši čas, če iščete privlačne in nepozabne zgodbe za svoje otroke. V našem

V poletnih dneh smo do vratu in v tem času imamo morda malo več časa za branje, zagotovo vsaj

Gostišče Halogonya, Salgótarján Ta romantična koča na obrobju gozda, ki se nahaja na podeželju Karancs-Medves, je odlična izbira za umik, pokukanje in polnjenje v vročih poletnih dneh. Gozdno območje, obdano z gradovi, omogoča aktiven oddih pohodnikom in ljubiteljem narave, njegova intima pa zagotavlja mir.

Gostišče Kemencés, Vanyarc Vaške hiše, ki ležijo v mirnem okolju, so bile zgrajene pred skoraj 100 leti, po prenovi pa pričakajo goste s primernim udobjem in ohranjajo dober okus starih časov. V skladu s svojim imenom ima vsak unikaten apartma peč na dimnik, pohištvo iz prejšnjega stoletja pa pričara pristno, pravo podeželsko vzdušje.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool