13 odličnih novih knjig za branje v vročini

V poletnih dneh smo do vratu in v tem času imamo morda malo več časa za branje, zagotovo vsaj posedanje ob vodi. V prihodnjih mesecih nas čaka nešteto vznemirljivih knjižnih novosti!

Zoltán Zajácz D.: Tema v Malmöju

Neke poletne noči najdejo truplo umorjene najstnice v ulici za restavracijo v Malmöju. Identiteta žrtve ni znana, vendar vodja preiskave Greta Almgren na podlagi njenih oblačil, ličil in stila sklepa, da bi lahko bila deklica članica gotske skupnosti. Greta s pomočjo prijateljice novinarke Sare Lendvay poskuša rešiti primer, vendar se zadeva nepričakovano obrne, ko nekaj dni pozneje v pristanišču najdejo truplo še enega mladega Gota. Zdi se, da serijski morilec jemlje svoje žrtve v mestu in cilja na pripadnike gotske subkulture. Ko se v mesto Malmö spušča mrak, se povečuje pritisk na policijo, da krutega zločinca čim prej spravi za zapahe. (Líra)

Nikki Erlick: Nit življenja

Osem navadnih ljudi. Nemogoča izbira. Nekega jutra vsi prebivalci sveta pred svojim bivališčem najdejo isto presenečenje, ki spreminja usodo: majhno leseno škatlo z nitjo v notranjosti, ki daje odgovor na pereče vprašanje: koliko let točno bo živel njen lastnik. Ista škatla čaka vsakogar na vseh celinah, ne glede na to, ali živi v nebotičnikih metropole ali v šotoru v savani. Toda od kod prihajajo te škatle? Je res, kar obljubljajo? Vsi se soočajo z isto težko odločitvijo: ali želijo vedeti, kako dolgo bodo živeli? In če je tako, kaj počnete s tem znanjem? Odločitve in usode osmih ljudi se prepletajo ob zori novega življenja: najboljših prijateljev, ki jih sanje za vedno povezujejo; dopisovalci, ki se zatečejo drug k drugemu; zaljubljeni par, ki je mislil, da je prihodnost njuna; zdravnik, ki bi se moral rešiti; in politik, čigar škatla postane sod smodnika in na koncu

spremeni vse. (Líra)

Éva Pálmai-Lantos: Biseri Bornea

Veronika je le še nekaj dni oddaljena od uresničitve svojih sanj in postati univerzitetna profesorica. Eksotično lepo dekle s črnimi lasmi in mandljastimi očmi se zdi, kot da je končno prišlo k sebi. Dokler je njena najboljša prijateljica ne preseneti s skrivnostnim darilom, ki ji pomaga izslediti njeno preteklost. Roni je bil posvojen kot novorojenček. Doslej se ni nič brigala za svoje starševstvo; bila je hvaležna, da ima ljubečo družino, in vedela je, da bodo njeni starši naredili vse zanjo. Vendar zdaj, ko je možnost, da spozna svojo preteklost, postala otipljiva, se odloči, da bo enkrat za vselej naredil konec primeru. Začne preiskavo in niti ga pripeljejo vse do Bornea – otoka slikovite lepote, ki je evropski kulturi v mnogih pogledih tuj, a vendar poznan. Biseri čudovite ogrlice, polne pogosto bolečih spominov, ne dajejo le odgovorov na Ronina vprašanja, ampak njeno življenje obrnejo na glavo. (Líra)

Éva Cserháti: Skrivnost albatrosa

Lajos Vasvári je upokojeni policijski detektiv K.É.Z., ustanovljen pred enim letom. Kot član urada za zasebne preiskovalce poletne počitnice preživlja v Szigligetu, kjer skrbi za vnuka, na vztrajno prigovarjanje dekleta Zsuzse pa začne pisati kriminalni roman. Natančneje, zaradi pomanjkanja navdiha, kopiranja, za kar izbere knjigo, ki je izšla leta 1989, v seriji Albatros. Sprva njegov stari kolega Admin postane sumničav, ko se mu Zsuzsa pohvali s prvima dvema poglavjema rokopisa, ki sta v pripravi. ROKA. njegovi detektivi se odločijo, da bodo centurionu dali lekcijo tako, da bodo v kriminalno fikcijo, ki jo kopira, pretihotapili sodobno časopisno poročilo o umoru. Pričakujejo, da bo moški postal sumničav in začel raziskovati, pri čemer bodo domnevali, da ima zločin nekaj opraviti z avtorjem ali nekdanjim lastnikom knjige. Načrtujejo, da jih bodo pustili slediti lažni sledi, nato pa jo razkrinkali in se temu dobro nasmejali. Vendar si niti v najbolj norih sanjah ne mislijo, da bo kazenski primer v časopisnem izrezku za vse pripravil ogromno presenečenj. (Líra)

Kolektiv Budapest Street Photography: Budapest Street (fotografski album)

„Knjiga o Budimpešti je lahko slaba v marsičem. Na primer tako, da poskušam za vsako ceno dokazati: to je najlepše mesto na svetu. Ali ravno nasprotno: kako brezupno beden je ta kraj. Morda zaradi svoje dolge zgodovine. Kako mlad je. Smeti so. Zelena. avto. Kolesar. Narodna prestolnica. Multikulturna metropola. Da so tukaj ljudje srečni. Da so ljudje tukaj žalostni. Da je to Balkan, ali Vzhodna Evropa, ali Zahodna Evropa, ali pravzaprav Evropa sama. No, ne eno ne drugo ni lahka naloga. Ni lahko ponesti mesta v studio in ga tam fotografirati v popolni postavitvi. Nekaj pa je še težje: predstaviti, kakšna je Budimpešta v resnici, ko je pač taka. Obstaja, živi. BPSPC je to presenetljivo uspelo. Ulični foto album je mestno snemanje zetes.” Dávid Zubreczki (BOOOK Kiadó)

Curtis Jackson: Pametno, pametno

Curtis Jackson, znan kot 50 Cent, je do dvajsetega leta že pridobil resno moč in slavo med velikimi strelci glasbenega posla. Multiplatinasti rap umetnik se je pred desetletjem odločil za zamenjavo. Jasen dokaz njegove prilagodljivosti in poguma je serija filmov Moč o mamilarskem kralju in njegovi družini, v kateri je 50 Cent izvršni producent in igralec. Serijo je vsak teden spremljalo na milijone gledalcev in Jackson je kmalu podpisal štiriletno pogodbo z mrežo Starz v vrednosti 150 milijonov dolarjev – najbolj donosna pogodba v zgodovini premium kabelske televizije. (Jaffa Kiadó)

Joanna Faber, Julie King: Govorite tako, da bo poslušal – ko vas noče poslušati

Že tako ne lahko obdobje otroštva in mladostništva nam lahko precej zagrenijo situacije, v katerih bi se z otrokom pogovarjali, a je nekako vedno zaposlen s čim drugim. Če zelo težko posluša, ga ne zanima posebej, kaj imamo povedati, zato se težave ne rešijo s pogovorom, temveč postanejo jezni. Avtorja v novem zvezku serije Beszélj soz… ponujata konkretne rešitve za te situacije. S soavtorico Joanno Faber prilagaja preizkušene komunikacijske strategije najzahtevnejšim trenutkom otroštva in nudi pomoč v težkih situacijah, kot so prepiri med brati in sestrami, dileme pri uporabi pripomočkov, zapleti pri domači nalogi, kaznovanje neuspehov ali izbruhi jeze. (Jaffa kiadó)

Balázs Barbara: kuhinjski vodnik Asszonypaitás za restavracije 21. stoletja

Nekaj iz nič, skoraj karkoli iz komaj ničesar – enostavno, veselo, brez napora! Ta knjiga je pravzaprav kuharska knjiga iz nič. V kuhinjo želi zvabiti tiste, ki so si doslej drznili kuhati le po receptih in le z bogato opremljeno shrambo za seboj. Tisti, ki se ne spomnijo, kdaj so nazadnje pripravljali hrano zase – kaj šele za druge – bi podpirali domačo umazanijo! –, in bi pokazal raznolikost, ki je neločljivo povezana s trajnostno kulinariko, tistim, ki verjamejo, da je varčno zastarelo, dolgočasno in sranje. V njem je tudi veliko receptov – navsezadnje ne gre za načine priprave hrane in ne predvsem za delavniške skrivnosti zapletenih jedilnikov ali eksotičnih jedi. Prej gre za to, kako premagati manjšinske komplekse, povezane s kuhinjo, katera so osnovna in lahko dostopna živila in pripomočki, ki, če jih imamo doma, zagotovo ne bomo lačni. Zakaj je zelenjava najboljše med tednom kosilo, kaj dobrega lahko pojemo za ceno polnovrednega kakavovega testa in zakaj je domača kuhinja odličen odgovor na večino prehranskih izzivov, kot so pomanjkanje časa, cene ipd. občutljivost in diete. (Jaffa Kiadó)

Ina Pukelyté: Dame s promenade Szabadság (na voljo v prednaročilu)

Dve ženski, dve sanji, dve usodi. Kaunas, 1932. Začasna prestolnica Litve je Pariz vzhoda. Poljakinja Zofia sanja o ljubezni v knjigarni, Rachel, lepa judovska igralka, neguje svetovno znano kariero v lokalnem jidiš gledališču. Ne vedo, kako kratkotrajna bo njihova sreča, da bo le nekaj let in temna senca vojne spremenila vse. Vznemirljiv in ganljiv nagrajeni zgodovinski roman o dveh ženskih usodah, ki se nepričakovano prepleteta, in mestu, ki je hkrati doživelo zlato dobo in propad upanja. Zaplet največje litovske knjižne uspešnice zadnjih let temelji na zgodbah resničnih ljudi. Bralci lahko vzamejo v roke madžarski prevod dela pisateljice, gledališke zgodovinarke in univerzitetne predavateljice Ine Pukelyte hkrati z nemško izdajo. (Figura Könyvkiadó)

Izdaja: 20. julij 2024.

Julie Clark: Liar Games (na voljo za prednaročilo)

Dve ženski, nešteto vzdevkov in igra, v kateri lahko le ena zmaga. (Líra)

Izdaja: 5. avgust 2024

Vivian Conroy: Skrivnost v Provansi (na voljo za prednaročilo)

Razkošno francosko posestvo, poroka, skrivnosten umor in detektiv začetnik, ki poskuša rešiti prvi primer v svojem življenju. V tej detektivski zgodbi, ki spominja na glamur tridesetih let prejšnjega stoletja, gospodična Atalanta Ashford, ki dela kot učiteljica, nenadoma postane najbolj vroča mlada dama v podjetju, ko podeduje dedkovo prestižno bogastvo. Toda s tem bogastvom prihaja precej nenavaden poklic, ki se prenaša z dedka na vnuka: diskretno raziskovanje za evropsko elito. (Líra)

Izdaja: 7. avgust 2024

Ethel Lina White: The Wheel Turns (na voljo za prednaročilo)

Iris Carr se na poti domov z evropskih počitnic nenadoma onesvesti, preden se vkrca na vlak. Ko se zave, še vedno nekoliko zmeden, se spoprijatelji z drugo angleško damo, gospodično Froy, ki se med potovanjem izkaže za prijetno družbo. Medtem ko Iris drema, gospa izgine brez sledu in več ljudi trdi, da je nikoli niso srečali. Preiskava gospodične Froy pahne Iris v skrivnostno situacijo, ki jo postavlja pod vprašaj

zi zdrava pamet ženske in resničnost trditev ljudi okoli nje. Mojstrovino, napisano v tridesetih letih prejšnjega stoletja, je pod naslovom The Lady Vanishes posnel sam Alfred Hitchcock. (Líra)

Izdaja: 15. avgust 2024

Stacy Willingham: Bodite pozorni! (na voljo prednaročilo)

Isabellinega sinka so ugrabili pred enim letom in od takrat preiskava ni privedla do nič, zato vzame primer v svoje roke. (Líra)

Izdaja: 28. avgust 2024