9 navdušujočih madžarskih športnih filmov za spremljanje letošnjih olimpijskih iger (

26. julija se uradno začnejo olimpijske igre v Parizu, do 11. avgusta pa bo pred ekrane priklenjen precejšen del sveta. Ob tej priložnosti smo za vas zbrali nekaj odločilnih filmskih del o športu iz preteklih let.

Narodovo zlato

Junaki filma so legende madžarskega vaterpola, ki so svet osvojile med letoma 1997 in 2008. Dokumentarec predstavlja doslej neznano ozadje slavnega in uspešnega obdobja svetovno priznanega in občudovanega madžarskega vaterpola z vidika članske ekipe in mednarodnih nasprotnikov. Ta ekipa je dosegla vse, kar lahko doseže. Pokazali so, česa obstoj in celota talenta, dela, skromnosti, volje, ponižnosti, humorja in ljubezni naredi človeka sposobnega.

Katinka

Železna lady je trikratna olimpijska, devetkratna svetovna in petnajstkratna evropska madžarska plavalka. Prvi tekmovalec, ki ima svetovni rekord v vseh petih mešanih disciplinah hkrati. Najboljši na svetu. Toda Katinka je nekdo drug. Ne samo neverjetno uspešna plavalka, ampak mlada ženska, ki se ukvarja s tem, da postane železna lady. Trdo dela, živi in ljubi. Je vesel in razočaran. Načrtujte in preoblikujte. Filmska ekipa je Katinko dve leti spremljala povsod.

Zlata ekipa

Madžarska nogometna reprezentanca je svoj vrhunec dosegla v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja. V dokumentarcu Andrása Surányija so leta, preživeta na čelu te svetovno znane ekipe, zmage in neuspehi oživeti s pomočjo sodobnih novic in spominov. Retrospektiva, začenši z letom 1945, prikazuje družbenozgodovinsko in politično ozadje obdobja, ki stoji za športnim življenjem, ne pozablja pa niti na posmrtno življenje igralcev. Govorci so Ferenc Puskás, Nándor Hidegkuti, Zoltán Czibor, Gyula Grosics, Gusztáv Sebes in György

Szepesi.

Tista, ki je premagala čas – Ágnes Keleti

„Kdo je premagal čas – Ágnes Keleti” je zgodba o športni legendi, ki ni premagala le svojih tekmecev, ampak tudi eksistencialne krize, ki jih je XX. Jud je moral preživeti burno obdobje 20. stoletja. Film, narejen na podlagi še nikoli videnih arhivskih posnetkov, je intimen portret Ágnes Keleti, najstarejše živeče olimpijske prvakinje, vzornice generacijam telovadk.

Ena za vse

Za vsakogar je kreativen dokumentarec, ki pripoveduje zgodbo o ključnem obdobju obsežne kariere z gostoto igranega filma. Gledalci lahko srečajo Árona in madžarsko sabljaško ekipo v ekskluzivnih situacijah elitnega športa in zasebnega življenja.

Madžarski olimpijec

Posestnik Lajos Vermes je bil desetletje sijoča zvezda v zgodovini madžarskega športa. Ne le zaradi svojih športnih dosežkov, ampak tudi zaradi dela, ki z neverjetno voljo promovira šport. Zahvaljujoč njegovim dejavnostim in tekmovanjem Palic, ki jih je ustanovil, je šport postal aktivna dejavnost za mnoge ljudi na Madžarskem, namesto da bi bil elegantna in draga zabava.

Bela dlan

Miklós Dongó prihaja v Kanado kot trener, da bi obnovil svoje življenje po obetavni gimnastični karieri, ki je bila prekinjena zaradi poškodbe. Zaradi stila in živcev, ki jih je prinesel s seboj, pa postane vprašljivo, ali se zna vklopiti v ta novi svet in ali je kos novim izzivom. Najprej se mora soočiti z lastno, nepredelano preteklostjo, s svojimi koreninami – brezradnim otroštvom, preživetim med zidovi gimnazije, in duhovi preteklosti.

Brazilci

Vsa vas gori od prvenstvene vročice: ekipe se pripravljajo in želijo zmagati. Kandidat je seveda družba velike igre lokalne oblasti na čelu z županom, ki ne sme delati napak, in njegovim namestnikom, ki ga ne mara. Nekaj pa zmoti prejšnjo harmonijo: najrevnejši v vasi, najstniki iz tamkajšnjega ciganskega naselja, ki jih vodi zlobni fant z zlatimi nogami, ki je bil pravkar izpuščen iz zapora, poleg njih pa lokalni duhovnik, ki vodi dekaz, tudi pokličejo prvič v življenju.

Hibernacija

Srce romantičnega filma je boj športnika, ki se kot večkratni prvak v deskanju na snegu poškoduje, preden lahko uresniči svoje olimpijske sanje. Med okrevanjem je prisiljen ponovno ovrednotiti svoje življenje. Njegovo srečanje s slavnim kitajskim pianistom, ki se kot velik oboževalec Liszta in Chopina pripravlja na največje mednarodno klavirsko tekmovanje, v njuni življenji prinese korenite spremembe.