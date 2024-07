6 prijetnih zdravilišč, kjer se lahko ponoči razmigate v Budimpešti in njeni okolici

Ni boljšega načina za ohladitev v tej neverjetni vročini kot v prijetnem zdravilišču, za nepozabno izkušnjo pa poskusite nočno kopanje!

Terme Széchenyi

Eden največjih zdraviliških kompleksov v Evropi ni naključje, da je postal priljubljena destinacija turistov, ki prihajajo v mesto, saj vas tako zdraviliški in wellness del kot tudi zunanji bazeni čakajo, da se v njih čofotate vse poletje. Terme, ki se nahajajo v znameniti stavbi z dolgo zgodovino, je vredno raziskati tudi to poletje s programom CineSpa, ki bo od 16. julija dalje odprt vsak torek in bo ponujal ogled filma v zunanjem bazenu term. V štirih terminih si boste lahko ogledali štiri filme, v široki ponudbi pa bo vsakdo našel nekaj zase, med drugim filme Elvis, I’m Punching Your Daddy, Guardians of the Galaxy in Bohemian Rhapsody.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 9-11.

Zdravilišče Rudas Spa

Wellness, svet savn, parna soba, termalni bazen in turška kopel so le nekateri od številnih vsebin, ki jih lahko uživate v zdravilišču Rudas, eden od najbolj čarobnih krajev v zdravilišču pa je panoramski bazen z Donavo na strešni terasi. Iz bazena z osupljivim razgledom lahko vidite celotno mesto, ki se v vseh delih dneva kaže v drugačni luči. Nobena skrivnost ni, da je eden od najbolj spektakularnih pogledov osvetljeno mesto, v katerem lahko ob petkih in sobotah ponoči uživate ob požirku šampanjca.

1013 Budimpešta, Döbrentei tér 9.

Terme Leányfalu

Če se želite umakniti od vrveža prestolnice, so termalna kopališča Leányfalu, ki so 20 minut oddaljena od mesta Visegrád, odlična izbira. na voljo je šest zunanjih in en notranji bazen ter hiša savn. Zunanji bazen, napolnjen z zdravilno vodo iz vasi leányfalu, ima tudi blagodejne učinke: pomaga pri mišično-kostnih obolenjih, njegova prijetna temperatura pa sprošča tudi mišice. Posebnost termalnega kopališča je nočno kopanje, kjer so bazeni vsak petek in soboto zvečer odprti do polnoči, tako da lahko do pozne noči uživate v zraku donavskega ovinka pod zvezdami.

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 142.

Aqua Land, Ráckeve

Kompleks Aqua Land v kraju Ráckeve, ki se razprostira na skoraj petih hektarjih, svojim gostom ponuja notranja in zunanja termalna in zdraviliška vodna doživetja ter vrsto posebnih storitev in zanimivih dogodkov, ki popestrijo njihovo bivanje. Njihov najbolj priljubljen dogodek je Aqua Cinema, kjer si lahko vsak teden od četrtka do nedelje v topli termalni vodi in bazenu Caracalla, znanem po posebnih učinkih barvne osvetlitve, ogledate film.

2300 Ráckeve, Strand utca 4.

Terme in kopališča na plaži Cegléd

Bazene zdravilišča Cegléd napaja termalna voda s temperaturo 54 °C, ki izvira iz globine več kot 1000 metrov in je bila leta 2004 razglašena za zdravilno vodo, poleg zdravilnih bazenov pa je na voljo tudi več doživljajskih bazenov, bazenov z valovi in plavalnih bazenov za ljubitelje vode. Če si želite posebnega dneva, se v soboto, 27. julija, odpravite v Cegléd na Noč plaž od 20. do 2. ure zjutraj, ko se boste lahko razmigali in uživali v koncertu skupine Kozmix.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

Terme in kopališča na plaži Paskál

Najmlajše budimpeštansko zdravilišče Paskál Spa and Beach Baths v kraju Zugló z velikim zelenim območjem in športnim igriščem zunaj je odlična destinacija v vročini. V zadnjih letih je bilo območje večkrat prenovljeno, med drugim je bil prenovljen otroški in sprostitveni bazen. Tu je tudi Noč plaž s pisanimi atrakcijami, dejavnostmi za otroke in podaljšanim delovnim časom do 22. ure 27. julija.

1141 Budimpešta, Egressy út 178 f.