Centralno gledališče se seli k Blatnemu jezeru: dve odlični predstavi to poletje

Poletje je v polnem razmahu in kljub vročini vas vabimo, da se odpravite ven in uživate na prostem,

Igra na gradu // Grad Szigliget (13.-20. avgust 2024) Kaj naj stori dramatik, ko s svojim mladim prijateljem, ki ljubi junake, ujame svojo zaročenko in flagrante? Gotovo mora spremeniti v negotovo, resničnost mora spremeniti v fikcijo. Tako kot gospod Turai, ki z bravuroznostjo in iskrivim humorjem reši mladeničevo zaroko.

Med 13. in 20. avgustom, še pred budimpeštansko premiero, si boste lahko ogledali najnovejšo produkcijo Centrale, Igro v gradu, v kateri igrajo Róbert Alföldi, Zsolt László, Eszter Balla, Samu Puskás in Zoltán Schmied v režiji Tamása Puskása.

Odlomek iz predstave Delila – Foto: Judit Horváth/Centrál Színház Od 30. julija do 4. avgusta bosta v priljubljeni in dobro obiskani predstavi Delila nastopila Móni Balsai in András Stohl, ki sta v letošnjem glasovanju za igralca in igralko sezone prejela nagrado občinstva.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool