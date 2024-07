6 odličnih krajev v Budimpešti, kjer se lahko osvežite z osvežilnim čajem matcha

Ni boljšega načina, kako preživeti vroč poletni dan, kot z nebeškim čajem matcha, ki ni le osvežilen, ampak ima tudi številne pozitivne učinke.

Matcha Tsuki

Kaj je boljšega za začetek seznama kot prva kavarna matcha v mestu: Matcha Tsuki na trgu Kálvin ponuja celo vrsto kave, čaja in sladic na osnovi matcha za tiste, ki so željni nečesa novega in okusnega. Široka paleta okusov in pripravkov matche v ponudbi bo poskrbela, da bo vsakdo našel nekaj po svojem okusu. Tudi tisti, ki imajo raje bolj tradicionalne okuse, ne bodo lačni, saj so poleg matcha mochina, panna cotte, tiramisuja, cheesecaka, torte z moussejem, macarona in čokoladne torte na voljo tudi različne veganske torte, sladoled in kava.

1053 Budimpešta, Kálvin tér 2.

Caphe by Hai Nam

Na ulici Bartók Béla út se nahajajo vedno boljše kavarne, med katerimi je ena najbolj atmosferičnih Caphe by Hai Nam, ki jo je vredno obiskati ob vsakem času dneva. V tej vietnamski kavarni s posebnim vzdušjem si lahko privoščite zajtrk, kosilo ali prigrizek, posebna kavna zrna pa lahko odnesete tudi domov. Poleg številnih okusnih prigrizkov boste lahko poskusili tudi počasi kapljano vietnamsko kavo, za pravo osvežitev pa prosite za ledeno matcho!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

nor/ma grand

V restavraciji nor/ma grand na Margaret körút se lahko potopite v skandinavski življenjski slog in uživate v domiselnih zajtrkih, domiselnem pecivu, posebnih sladicah ter osvežilnih limonadah in kavah v neverjetno prijetnem okolju. V prijetnem okolju zelenega parka boste našli tudi široko paleto pijač matcha, vključno z matcha limonado in matcha tonikom ali klasičnim matcha lattejem.

1024 Budimpešta, Margit körút 75-87.

Orient Café Budapest

Ta kavarna, ki se nahaja tik ob železniški postaji Keleti, je odlična izbira, če si želite dan tekanja po mestu popestriti z osvežilno pijačo in božansko torto. Kavarna je pravo malo zatočišče na prometnem vozlišču in ponuja širok izbor pijač, svežega peciva ter slastnih piškotov in rezin torte, ledeni latte matcha pa doživetje dvigne na novo raven.

1077 Budimpešta, Baross tér 13.

Madal Cafe – Specialty Coffee Bar

Madal je svoja vrata odprl leta 2013 in od takrat ima v Pešti tri lokacije, kjer lahko uživate v posebnih kavah, okusnih torticah in posebnih pijačah. Na vsaki od teh prijetnih lokacij lahko poskusite njihovo nebeško črno kavo iz sveže zmletih kavnih zrn in jo kombinirate z rezino torte, bananinim kruhom, fižolom ali energijskimi kroglicami. Ne smete zamuditi osvežilne matche, ki je na voljo tudi v obliki latteja ali tonika.

1054 Budimpešta Alkotmány utca 4.

1053 Budimpešta Ferenciek tere 3.

1136 Budimpešta Hollán Ernő utca 3.

Flatty

Flatty, odprt v odmaknjenem kotičku Vámház körút, se pridružuje vrsti najmanjših budimpeštanskih kavarn, njegov kultni napitek, ki je velik hit na TikToku, pa je na voljo s kavo in matcho. V skladu s konceptom “coffe to go” lahko pijačo dobite le s seboj, vendar jo lahko zaradi njene lokacije uživate v številnih prijetnih kotičkih. Če ste velik ljubitelj matche, ne zamudite tega kraja, kjer lahko popijete zeleni čaj na drugačen način.

1053 Budimpešta, Vámház krt. 8.