10 senzacionalnih poletnih gastronomskih dogodkov v juliju v Budimpešti in okolici

Na desetine zanimivih prizorišč in programov v Budimpešti in okolici, kjer si lahko poletne dni popestrite z okusnimi grižljaji.

Vzdušje na obali v Budimpešti: Jászai Gourmet Lángos (ves mesec)

Poleg ročno mesenih tradicionalnih okusov lahko v Jászai Gourmet Lángos poskusite tudi različne gurmanske vrste. Poslanstvo tega lokala je združevanje tradicije s sodobno gastronomijo. Poskusite sir in kislo smetano s črnim gozdnim pastinakom in domačo marmelado iz rdeče čebule ali pa izberite jedi iz kuhinj z vsega sveta! Tekstura črnega česna, cvet morske soli, mikrozelenje, tartufi, artičoke na žaru ali kaviar balzamičnega kisa so le nekatere od sestavin, zaradi katerih bo vaša peka na plamenih nepozabno doživetje. Tukaj jo lahko prosite s polnozrnatimi testeninami, ki se odlično podajo tudi z gurmanskimi kruhki, ali pa izberite vegansko različico! In če vam je v trebuhu še ostalo dovolj prostora, izkušnjo zaključite s tradicionalnim trakastim krofom!

Nočni okus Azije: nočna tržnica v Chinatown Budapest (ves mesec)

Nočna tržnica v kitajski četrti Budimpešte je letos že dvanajstič odprla svoja vrata ob Wan Hao v Kőbányi in vse poletje ponuja pristno azijsko hrano in pijačo, neponovljivo vzdušje in zabaven program dogodkov. Tržnica s hrano, ki je odprta vsak dan od 17.00 do 23.00, vključno s prazniki, vas bo s svojimi znamenitostmi, vonji in okusi popeljala v Azijo. Poleg pristne azijske kuhinje nam bodo različne prireditve približale oddaljeno kulturo.

Gastronomija, zgodovina in kultura: Tržnica Esztergom (ves mesec)

Lani odprta tržnica se nahaja v središču zgodovinskega mestnega jedra Esztergoma in ne pritegne pozornosti le zaradi kakovostnih in zanesljivo pridobljenih proizvodov, temveč tudi zaradi tedenskih in mesečnih tematskih dogodkov, dejavnosti za otroke in delavnic. Na tržnici, ki nadaljuje srednjeveško tradicijo tržnice in živahnega zbirališča skupnosti, so na voljo prekajeno meso, hrustljavo pecivo, siri, zelenjava, med in ocvirki, pa tudi pisano cvetje in sveže pripravljeni kruhki.

Novo in pristno: Nepalska Restavracija Annapurna (ves mesec)

Prva nepalska restavracija v državi se je odprla v središču Budimpešte, v središču gastronomske četrti, znane kot ulica Ráday. Če iščete nekaj novega, obvezno obiščite družinsko restavracijo Annapurna, kjer lahko ne le poskusite pristne nepalske jedi in edinstvene koktajle, ampak tudi za nekaj časa izkusite nepalsko gostoljubnost. Na kraju samem lahko poskusite jedi, ki jih pripravljajo nepalski kuharji, in brez zadržkov vprašajte osebje, z veseljem vam bodo odgovorili na vaša vprašanja!

Terasni koncerti v Zuglóju: Szaletly (7., 8., 10., 14., 15., 17., 21., 22., 24., 28., 29., 31. julij 2024)

V restavraciji in vrtu Szaletly vrhunsko in sodobno madžarsko kuhinjo ob večerih ob delavnikih in ob nedeljah od poldneva spremlja andaluzijska glasba. Koncerti na poletni terasi restavracije odlično dopolnjujejo gastronomsko izkušnjo v Szaletlyju, kjer lahko med tradicionalnimi jedmi iz odličnih sestavin poskusite tudi jed po navdihu Jókaijevega romana.

Večerja v kinu: DODO’s Kitchen (10., 17., 24. in 31. julij 2024).

Od julija dalje bo poletni vrtni kino ponujal kulturne in kulinarične užitke na terasi in vrtu à la carte restavracije s pogledom na Donavo. Od 10. julija dalje bodo lahko ljubitelji filma vsako sredo zvečer od 21. ure dalje uživali v filmih različnih žanrov.

Družinski piknik ob jezeru: Platz Piac (Pilisvörösvár, 14. julij 2024)

Že štiri leta na obali Kačjega jezera vsak mesec poteka kmečka tržnica. 14. julija ste vabljeni na večerno tržnico z brezplačnimi družinskimi dejavnostmi, koncertom in večerjo ob rojstnem dnevu. Za praznovanje bodo na voljo hladno točeno pivo in koktajli.

Mehiški praznik v središču mesta: Fiesta Viva la Tereza (25. julij 2024)

25. julija bodo Hazzende z ulice Great Field Street praznovale poseben mejnik, saj bodo svoje pristne mehiške jedi z enako strastjo pripravljale natanko šest let. Na rojstnodnevni fiesti bodo od 20. ure dalje na voljo glasba v živo, mehiške dejavnosti in poslikava obraza za najmlajše. Kot na pravem mehiškem praznovanju ne bo manjkalo lomljenja piñat.

BBQ in Dunakanyar: Večerja Füstölgő (Zebegény, 26. julij 2024).

26. julija se lahko ponovno zberemo na glasbeni večerji Večerja Füstölgő na hribu. Čudovit razgled, sončni zahod in spokojnost vas čakajo na zunanji lokaciji BBQ Füstölgő vogal! Kot predjed bo postrežena poletna lahka malica, glavna jed pa bosta vrhunska težka udarca, goveja rebra in vedno priljubljeni Boeuf Bourguignon!

Gastronomski izlet po judovski četrti: košer sprehod z Eszter Fűszeres (28. julij 2024)

28. julija bo judovska četrt Budimpešte, ki jo mnogi poznajo kot zabaviščno četrt, razkrila svojo izjemno gastronomsko zgodovino. Gastronomska blogerka Eszter Fűszeres bo sprehod vodila skozi skrivnosti tradicije, Židov iz Pešte in košer kuhinje. Na sprehodu, ki se bo začel na ulici Csányi utca 5, bodo seveda vključene tudi družinske zgodbe ter vznemirljive govorice in spletke.