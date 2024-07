Legendarni plesni dogodek se vrača v Kristály Színtér v Budimpešti

Nekoč se je na odru gledališča Szcene odvijal legendarni plesni tečaj, ki ga je ustanovitelj Pál Regős, udeleženec mednarodnih delavnic in učitelj lastnih gibalnih tehnik na Dunaju, med letoma 1985 in 2005 organiziral, da bi madžarske amaterske in profesionalne plesalce seznanil s plesnimi tehnikami, ki jih na Madžarskem še niso videli.

Prav to vzdušje želi Kristály Színtér poustvariti in leta 2025, ob 40. obletnici rojstva IDMC, bo skušalo oživiti legendarni dogodek, ki bo prinesel nove sloge in umetnike z vsega sveta.

Osnove za dogodek prihodnje leto se bodo začele letos poleti s štiridnevno mednarodno plesno delavnico IDMC Warm-up, na kateri bodo ljubitelji plesa lahko okusili, kaj lahko pričakujejo na delavnici leta 2025.

Na poletnem tečaju IDMC bo nastopila tudi skupina Zoltána Grecsója – Foto: Festival Bánkitó

Na letošnjem dogodku, ki bo potekal od 5. do 8. avgusta, bodo sodelovali trije mojstri: brazilski plesni umetnik Edilson Roque, učitelj sodobnega plesa in Hortonove tehnike, plesalka flamenka Tatiana Gomez in plesni umetnik Zoltán Grecsó, ki bo poučeval plesno improvizacijo.

Prvi dan IDMC bo posvečen spominu na Pála Regősa, in sicer s filmsko projekcijo in pogovorom z nekaterimi od dvajsetletnikov dogodka. Ob koncu tematskih dni bodo program zaključile plesne predstave umetnikov, ki bodo poučevali.