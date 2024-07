11 retro in vintage sejmov v Budimpešti in okolici, če to poletje iščete dragocenosti

Vročina ne sme biti ovira pri iskanju zakladov in starih stvari. Retro in vintage sejmi v Budimpešti in njeni okolici nimajo poletnih počitnic, zato se lahko vključite v velik poletni lov na zaklade!

Vintage Night Market (12., 13. julij 2024)

V večernih urah 12. in 13. julija se bo na naslovu Budafoki út 70 z večerno izdajo vrnila običajna vintage tržnica. Morda ni nič bolj vzdušnega kot iskanje dolgo iskanih vintage in retro zakladov pod zvezdnatim poletnim nebom, ob nežnem večernem vetriču in z ledeno hladnim špricerjem v roki. Program, ki se začne popoldne in se zavleče v noč, ne zagotavlja le odličnega blaga, ampak tudi odlično glasbo in dobro vzdušje.

Bolšji trg Pilisborosjenő (13. julij 2024)

Pekarna Mandelbrot v Pilisborosjenőju bo 13. julija organizirala prodajo peciva. V pekarni, ki ponuja sveže in hrustljavo pecivo ter kvašene kruhke, ob četrtkih pa celo vrtni kino, boste to soboto lahko brskali za zakladi in dragocenostmi. Na srečo vam ne bo treba iti daleč, da bi se po sejmu sprostili ob skodelici okusne kave in polžku kakava.

Sejem skupnosti Gardrób (13., 27. julij 2024)

13. in 27. julija med 10. in 14. uro bo v Gömbovi avli kampusa Lágymányos podjetja ELTE spet v ospredju posodobitev garderobe, in to poletnih. Med dolgimi, dolgimi vrstami miz in stojal boste našli vse, kar potrebujete za popestritev sezonske garderobe, pa tudi najbolj kul dodatke.

Počitniški bolšji sejem Terézváros (14. julij 2024)

Če boste 14. julija med počitnicami v Budimpešti, se ne pozabite odpraviti na trg Hunyadi, kjer boste od 9. do 14. ure lahko nabrali svoje najljubše knjige, zaklade, družabne igre in dodatke. Po brskanju po mizah na prostem, obloženih z rabljenim blagom, se lahko sprostite ob pekočem hot dogu, gazirani pijači ali hot dogu.

Bolšji sejem in obrtni sejem Wekerlei (14. julij 2024)

Enkrat mesečni bolšji in rokodelski sejem Wekerlei je tik pred vrati, saj bodo 14. julija mize na trgu Wekerlei Kispiac spet polne zakladov. To nedeljo lahko na trgu poiščete svoje najljubše knjige, kuhinjske pripomočke, oblačila, igrače, športno opremo in redke zaklade.

Budimpeštanski sejem rekordov (14. julij 2024)

Dobra novica za ljubitelje, zbiratelje, navdušene amaterje in profesionalne glasbenike: največji madžarski sejem plošč ne bo imel poletnega premora. 14. julija bo, kot ste že vajeni, na sporedu vse, kar je povezano z glasbo: v Gömbovi auli kampusa Lágymányos družbe ELTE bo tudi tokrat na voljo ogromen izbor več kot 90 izvajalcev.

Garažna razprodaja in bolšji sejem v Dunakeszi (20. julij 2024)

20. julija se lahko na malem trgu Dunakeszi prepustite svoji najljubši strasti. V soboto dopoldne bosta garažna razprodaja in bolšji sejem Kacatos dala novo življenje vašim nezaželenim, neuporabljenim, a povsem dobrim predmetom, ki so jih drugi že obrabili. Če že nekaj časa razmišljate, da bi osvežili svojo garderobo ali svojemu domu dodali nove dodatke, ste zagotovo na pravem mestu!

Veliki budimpeštanski sejem kulture | Szimpla Kert (27. julij 2024)

Vsako četrto soboto v mesecu je Szimpla Kert kraj, kjer si lahko ogledate živahen kulturni dogodek. Szimpla, znana po svojem eklektičnem vzdušju, je idealen kraj za iskalce zakladov, zato se 27. julija odpravite na Kazinczy utca. Pravila so enaka: iščite, najdite, zamenjajte, trgujte in se domov vrnite z nečim res posebnim.

Trg starin in bolšji trg Szentendre (tretja nedelja v mesecu)

Vsako tretjo nedeljo v mesecu vas z odprtimi rokami in fantastičnim blagom sprejme očarljivi starinski in bolšji sejem v Szentendreju. Na bregu potoka Bükkös lahko v senci senčnih dreves iščete in odkrivate zaklade, ki ste jih dolgo iskali, se pogajate in se domov vrnete z nakupi, ki si jih zaslužite.

Ulični bolšji sejem Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Bolšji trg na ulici Bakancsos, katerega zgodovina sega več kot dve desetletji nazaj, ni izgubil svoje patine, saj je stalno vikend prizorišče, kjer prodajalci in kupci izmenjujejo svoje zaklade, ki so nekoč počivali na podstrešjih. Vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Bolšji trg Buda (vsako soboto in nedeljo)

Vsako soboto in nedeljo na široko odprta vrata budaškega bazarja sprejemajo nestrpne lovce na zaklade, ki se lahko pripeljejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek, ki bi ga odnesli domov, ali pa imate nekaj iz preteklosti, po čemer že dolgo hrepenite, si je vredno vzeti dopoldne in se lotiti resnega kopanja.