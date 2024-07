Poletje v Siófoku: to poletje vas čakajo nepozabna vodna in obalna doživetja

Koncerti lahke ali klasične glasbe, kulturna polnila, aktivna sprostitev, osvežujoče plavanje, romantični sončni zahodi, gastronomska odkritja – poletje v Siofoku ponuja vse na enem mestu!

17 km plaž v Siofoku ponuja kakovostne plaže za ljubitelje vode in vodnih športov, medtem ko lahko družine uživajo v doživetju Balatona z izbiro igrišč, športnih parkov in otroških dejavnosti.

Če imate raje aktivno rekreacijo, lahko izbirate med številnimi kolesarskimi izleti na tem območju ali se prijavite na družinski pohod s škornji po naravni poti Törek.

Živahno kulturno življenje je poleti obogateno s programi, kot so sobotni poletni koncerti, ki vas popeljejo v svet popularne glasbe, in zelo uspešna serija nedeljskih predstav Music in the Green v čudovitem okolju parka Jókai.

Ob ponedeljkih so na sporedu otroški počitniški koncerti za male in velike, sredine sončne zahode popestrijo Poletni operetni večeri s Simfoničnim orkestrom Dunakeszi, ob petkih zvečer pa je KultTér odprt za javnost.

Tudi oder na prostem Imre Kálmán se pripravlja na poletje s posebnim sporedom predstav, med katerimi so priljubljene predstave, kot so Fantje z ulice Pál, muzikal Lep poletni dan in Lovec v rži. PLÁZS na Nagystrandu v Siofoku ponuja dinamično in edinstveno doživetje za ljubitelje vode, sonca in glasbe.

Julija bo 21. New Orleans Jazz Festival poskrbel za odlično vzdušje, konec avgusta pa bo Festival vina in kruha ponudil družinske prireditve in večerno glasbo, med drugim bodo nastopili Szandi, Kormorán, Famous Faces in Tóth Vera. Seveda bodo na voljo tudi posebnosti balatonske gastronomije.

Letos se bo na Nagystrandu v Siófoku vrtelo tudi velikansko kolo, Vodni stolp obljublja čudovito panoramo in kulturno doživetje, Hiša voda DRV in Obrnjena hiša čakata na raziskovanje, živalske pustolovščine vas čakajo v živalskem vrtu Bella, izlet z ladjo po Balatonu pa obljublja nepozabno doživetje.