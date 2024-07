Novosti na Donavi: 10 krajev v Budimpešti, kjer lahko zbirate spomine na poletje

„Naj bo Donava modra!” – je geslo letošnjega mednarodnega dneva Donave, ki ga države ob Donavi, vključno z našo državo, praznujejo od leta 2004. Reka, ki teče od Črnega gozda do Črnega morja, prečka naše glavno mesto in nam ne ponuja le osupljive panorame, temveč tudi številne prijetne dejavnosti. Pridite z nami in pokazali vam bomo, kaj je novega in spremenljivega to poletje na Donavi in ob njej!

Novi kraji ob Donavi v Budimpešti

ISOLA Budimpešta

Zahvaljujoč ISOLI vam ni treba teči vse do Blatnega jezera, da bi obujali spomine na tista neponovljiva družabno-realna poletja. Kulturni in družbeni rekreacijski center je maja odprl svoja vrata v nekdanji umetniški koloniji na gozdnatem območju na koncu mesta Népsziget. Čeprav teh nekaj besed ni dovolj za opis ISOLE, je hkrati razstavni prostor, ustvarjalna delavnica, razstavni salon pohištva, rolkarski poligon in koncertno prizorišče. Zaklad Ljudskega otoka nenehno gradijo, lepšajo in širijo, a eno je gotovo: že zdaj je najznamenitejša oaza naše poletne sieste.

1138 Budimpešta, Népsziget út 9.

Vrt Kopaszi

Kopaszi Kert bo letos prvič postal sproščena oaza sredi Kopaszijevega jezu, kjer se boste lahko potopili v najboljšo ulično hrano: nebeški haki, razbiti burgerji in slastni štruklji vam bodo zagotovili gastronomsko doživetje. Za osvežitev se lahko zanesete na okuse piv Mad Scientist kraft in Asahi ter tankovskega piva Pilsner Urquell. Med svetovnim prvenstvom v nogometu pa lahko vsa družina navija za svojo najljubšo ekipo na brezplačnem prireditvenem prostoru, ki sprejme skoraj 2 000 ljudi.

1117 Budimpešta, Kopaszi-gát 6-8.

Flava Beach

Še en dragulj na Kopaszi-gát je najnovejša enota podjetja Flava Kitchen & More, Flava Beach, kjer lahko hkrati uživate v baru, bifeju in storitvah na plaži. Samopostrežni bife ponuja hrano na plaži v uličnem slogu, medtem ko vas bar popelje na osvežujoč koktajl odmor. Osvežilni brizgi pa so na plaži Flava Beach brezplačni v času preizkusa plaže, od ponedeljka do petka.

1117 Budimpešta, Vízpart u. 3.

Rimska odprta plaža

Od konca junija bo rimska plaža že petič zapored postala kraj, kjer se boste lahko čofotali, saj se 29. junija ponovno odpira rimska odprta plaža. Plaža je čista in urejena ter redno preverja kakovost vode za vse, ki se želijo ohladiti. Zagotovljena pa je tudi varnost, saj vodo nadzorujejo reševalci, plažo pa to poletje označujejo boje. Za nepozabno sprostitev pa so na voljo ležalniki, pitna voda, sanitarije, previjalnice in tuši.

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos Holiday Beach 15-17.

Lido Beach

Ker je prišlo lepo vreme, je legendarno prizorišče na rimski plaži s 360-stopinjsko preobrazbo pripravljeno v poletje vnesti nekaj živahnosti. Na plaži Lido Beach bodo koktajli, limonade, točena in ustekleničena piva, džini, kratke pijače, posebne sklede za pomakanje in jedi z žara naredili poletje še bolj nepozabno. Med svetovnim prvenstvom v nogometu se tekme predvajajo na velikanskem zaslonu, vsakih štirinajst dni ob nedeljah pa se plaža Lido spremeni v otroško bioramo, kjer lahko uživa vsa družina.

1031 Budimpešta, Római part 33.

Bar Viadukt

Od sredine maja prebivalci Budimpešte uživajo v programih prijetnega bara Viadukt na spodnjem nabrežju med Verižnim in Elizabetinim mostom. Z nabrežja se ponuja čudovit panoramski pogled na brezplačne in kakovostne prireditve. A ne le zunaj, v notranjosti viadukta se odvijajo umetniške in fotografske razstave, delavnice in celo knjižna polica “vzemi eno – prinesi eno”. Za zaključek našega sproščanja ob Donavi pa so na voljo osvežilne pijače po ugodni ceni in lokalna kraft piva.

1052 Budimpešta, Pesti alsó rkp.

Raqpart

Po treh letih je Raqpart spet izstrelil rakete! Vrnil se je kot središče vznemirljivih dogodivščin, da bodo poletne noči nepozabne z okusnimi prigrizki, hladnimi koktajli in zidnimi uspešnicami didžejev in skupin v živo. To poletje se prepustite utripu peščenega nabrežja in čarobni panorami Raqpada!

1051 Budimpešta, Jane Haining rkp.

PONTOON

Nočno življenje se ne konča na Raqpadu, saj je nedaleč od njega, ob peštanjskem vznožju verižnega mostu, PONTOON ponovno pravi kraj za druženje. Po treh letih križarjenja se PONTOON končno vrača na svojo staro lokacijo in ponuja brezplačne glasbene večere in tematske koncerte. Na sporedu bosta GypsyKeddv in PONTOON Live Jam, pripravljeni pa so tudi pretresti nabrežje z radijsko glasbo in elektronskimi melodijami.

1051 Budimpešta, Id. Antall József rkp. 1.

Restavracija Vén Hajó

Po dvajsetih letih je restavracija Vén Hajó zapustila staro lokacijo na trgu Vigadó in odprla novo restavracijo, na novi lokaciji, vendar z enakim navdušenjem in kakovostjo kot običajno za goste, ki iščejo gastronomska doživetja. Od začetka junija bodo okusne jedi restavracije postrežene v panoramski sobi z 200 sedeži na ladji za prireditve Stadt Wien, kamor bo ladijski burger kuhar prinesel nebeške dobrote iz sveta ulične hrane.

1052 Budimpešta, ponton Akadémia 2. | Spletna stran

DODO’s Kitchen

Na terasi in vrtu à la carte restavracije s pogledom na Donavo bo od julija potekal poletni vrtni kino, ki bo poleg kulinaričnih užitkov ponudil tudi kulturno doživetje. Od 10. julija dalje bodo vsako sredo zvečer od 21. ure dalje za ljubitelje filma v okolici na sporedu filmi različnih žanrov. Zato je vredno nekajkrat preveriti njihovo stran na Facebooku, saj bo seznam filmov kmalu na voljo skupaj s kuharjevo julijsko ponudbo. Če si želite pred ogledom filma privoščiti gastronomsko doživetje, se lahko v stavbi Duna Garden prepustite prenovljeni madžarski kuhinji ali okusom mednarodne sredozemske kuhinje.

1203 Budimpešta, Vízisport u. 12-18.