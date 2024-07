7 odličnih vodenih sprehodov v juliju, ki vas popeljejo na najlepše kraje v Budimpešti

Dobra novica je, da se vam tudi v poletni vročini ni treba odpovedati vodenemu sprehodu, da bi odkrili skrivnosti prestolnice. Julija se lahko sprehodite po hladnih stavbah, obalnih lokacijah in sredozemskem ambientu.

Balkan na Donavi

V Szentendreju, ki se ponaša z najlepšim koridorjem ob Donavi v državi, vam bo ekipa Budapest City Works 6. julija pomagala odkriti zapleteno zgodovino mesta. Na 2,5-urnem vodenem sprehodu boste spoznali balkanske narode in madžarske tradicije, ki so mešanica različnih kultur. Po sprehodu po vijugastih ulicah, polnih zgodb, bodo udeleženci deležni balkanske degustacije.

Sprehod bo potekal 6. julija.

Med dvema svetovoma

Pogosto se ne zavedamo, da se cerkve skrivajo na mestih, kjer jih najmanj pričakujemo. Na triurnem sprehodu z ekipo Imagine 6. julija boste po prestolnici odkrivali te posebne kraje v vratih, pod zemljo ali v stanovanjskih blokih. Program razkriva skrivnosti, kot so kapela, spremenjena v hlev, skrivna kalvarija v Mestnem parku in restavratorska delavnica Epreskert.

Sprehod bo potekal 6. julija.

Hotel Béke pripoveduje zgodbo

13. julija bo impresivni nekdanji hotel Britannia, zdaj znan kot hotel Radisson Blu Béke, razkril svoje skrivnosti. Brez pretiravanja lahko rečemo, da se boste med dvournim programom, ki bo med drugim pripovedoval zgodbe o Mihályju Babitsu, Gézi Hofiju in poroki Györgyja Korde, preselili v preteklost. Ob koncu ogleda vas čaka tudi degustacija torte pod stekleno kupolo, v kateri so se odvijale legendarne zabave.

Sprehod bo potekal 13. julija.

Dženelmenske šege v Pešti

V juliju ste dvakrat dobili dostop do skrivnosti prej zaprtega sveta. V 2,5-urnem programu iz vrta Károlyi – lahko občudujete notranjost palače Festetics – si ogledate ljubezensko življenje aristokratov in spoznate, kako so se včasih zabavali. Izvedeli boste tudi, kateri grof je prižgal cigaro s tisoč kronami in ali je ljubezen lahko našla pot do lordov in dam, ki so se zabavali na plesih.

Datumi sprehodov: 14. in 27. julij.

Ali lahko verjamete? Hotel Hilton

20. julija bo vodeni sprehod Coroza z nami! razkril neverjetne skrivnosti hotela Hilton. Dvourni program vam bo omogočil osupljiv razgled s panoramske terase elegantnega luksuznega hotela in vpogled v preteklost stavbe. Obkrožili vas bodo spomini na preteklost, raziskali pa boste lahko tudi notranjost in zunanjost impozantnega hotela ter odkrili, kje natančno se skrivajo ti spomini.

Sprehod bo potekal 20. julija.

Skrivnosti čudovitega gradu Vajdahunyad

Pravimo, da poznamo zgodovino ene najlepših stavb v Mestnem parku, vendar o njeni preteklosti obstaja morje vprašanj. Na srečo lahko 21. julija dobite odgovore na ta zanimiva vprašanja, saj bomo dve uri raziskovali skrivnosti gradu, ki jih poznajo le redki. Program bo zagotovo poln skrivnosti iz zakulisja, med drugim tudi o natančni lokaciji stolpa Sighisoara in o tem, kje najti meniha, ki se skriva pred radovednimi očmi.

Datum sprehoda: 21. julij.

Košer sprehod z Eszter Fűszeres

28. julija bo judovska četrt Budimpešte, ki jo mnogi poznajo kot zabaviščno okrožje, razkrila svojo izjemno gastronomsko zgodovino. Gastronomska blogerka Eszter Fűszeres bo sprehod vodila po skrivnostih tradicije, Judov iz Pešte in košer kuhinje. Na sprehodu, ki se bo začel na ulici Csányi utca 5, bodo seveda vključene tudi družinske zgodbe ter vznemirljive govorice in spletke.

Sprehod bo potekal 28. julija.