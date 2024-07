20 odličnih restavracij na severni obali Blatnega jezera, ki jih je vredno poskusiti to poletje

V šopek smo zbrali najboljše restavracije in gostinske lokale severne obale Blatnega jezera, ki jih bo vredno obiskati to poletje. Ne glede na to, ali gre za kosilo s čudovito panoramo, skrito kavarno ali nepozabna gastronomska doživetja, boste našli navdih za vse.

Casa Christa, Balatonszőlős

Casa Christa v kraju Balatonszőlős ponuja kompleksno izkušnjo sprostitve med obiskom Blatnega jezera. V prvem kmečkem turizmu v državi lahko brez izjeme vsak najde, kar išče, pa naj bo to samota, umik, bližina narave, joga ali igra petanke z družino ali družbo.

Posestvo je odlično prizorišče za poslovne dogodke in poroke, poleg tega pa ponuja nepozabna doživetja na 5 hektarih, od 60 let starega vinograda, poraščenega z grozdjem, do sadovnjaka, ki čaka na degustacijo in trgatev, do VIP kurišč.

V nagrajeni restavraciji Bib Gourmand lahko v luksuznem okolju okusite sezonske jedi, ki se nenehno spreminjajo in jih navdihujeta madžarska in francoska kuhinja. Odlična ponudba vin, ki se prilega odličnim jedem, vključuje znana vina iz okolice, Balatona in madžarskega vinorodnega okoliša ter izbrane artikle tujih vinarjev.

Posestvo je odprto tudi za tiste, ki bi se radi s svojim štirinožnim prijateljem sprehodili med dva tisoč mandljevci, na vrhu posestva pa bi iz novoodprtega longdrink bara občudovali panoramo Blatnega jezera.

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Rezervacija miz: +36 70/787-7933

Restavracija z morsko hrano BOKK, Balatonakarattya

Le 45 minut vožnje z avtomobilom od Budimpešte, restavracija z morsko hrano BOKK v kraju Balatonakaratty ponuja najboljše iz morja po cenah bistroja. Blagoslovljena z očarljivo panoramo je restavracija ob Balatonu popoln kraj za družinska kosila, zahvaljujoč razburljivemu vrtnemu igrišču in izboru otroškega menija pa bo vsak član družine tukaj užival v smiselni rekreaciji. Ni treba posebej poudarjati, da bosta čudovit razgled s panoramske terase in skromna eleganca restavracije v hipu prevzela srca romantikov.

8172 Balatonakarattya, Koppány vrsta 41.

Restavracija Balaton, Balatonfüred

Restavracija Balaton, poimenovana po madžarskem morju, pričakuje svoje goste, željne kulinaričnih užitkov, s teraso s pogledom na Blatno jezero in Tagorejevo promenado, ki jih odmakne od vsakdanjika. Na karti pijač so predvsem najboljša vina regije, odlične jedi pa združujejo tradicionalne okuse s sodobnimi kuhinjskimi trendi. Tako so na meniju Balaton favoriti, kot so somova juha, hladna foie gras ali tatarski biftek s toastom, pripravljen iz lastnih sestavin. Čudovit razgled, okusna hrana in prijazno osebje – vse za prijeten dan!

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 5.

Borház & Pizzaház, Balatonfüred

Borház & Pizzaház poleg božanskih pic ponuja hamburgerje in tortilje, izberete pa lahko tudi tradicionalen toast. Karto pijač so sestavili po najrazličnejših potrebah, tako je poleg ustekleničenih vin odličnih vinarjev balatona na voljo tudi širok izbor italijanske pražene kave, žganih pijač, koktajlov in limonad. Zahvaljujoč preobrazbi pred nekaj leti so gostje zdaj dobrodošli v sodobnem prostoru, vendar Borház še vedno nosi sproščeno vzdušje, ki ga mnogi ljudje prihajajo sem že 25 let!

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 5.

Restavracija in gostišče Taverna, Balatonfüred

Taverna Étterem & Vendégház se nahaja v središču mesta Balatonfüred, nedaleč od promenade Tagore. Pri oblikovanju menija je kuharski mojster restavracije združil najsodobnejše kuhinjske tehnologije z okusi tradicionalne madžarske kuhinje in tako ustvaril resnično edinstven svet okusov. Poleg najboljših vin in odličnih dobrot Balatona, popotnike čaka popolnoma prenovljeno gostišče s petimi sobami. Zato je lahko ta kraj, če obiščete Füred, na vašem seznamu, ne glede na to, ali gre za večerjo ali daljši počitek!

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 6.

Ljubitelji vina, Badacsonytomaj

Zgodovina Borbarátoka, ki zajema več generacij, se je začela na starodavnem posestvu v Badacsonyju, za katerega je skrbel pradedek. V zadnjih skoraj 100 letih se družinsko gostoljubje ni spremenilo: tukaj goste čaka hrana, ki razveseli oči in brbončice, odlična vina in nepozabni trenutki.

8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

Mandilla, Köveskál

V restavraciji Mandilla, ki velja za Kövskálovo skrinjico draguljev, lahko uživate v okusnih jedeh v živahnem toskanskem vzdušju. Naslonjeni na teraso bodo mediteranske jedi, pripravljene iz svežih in kakovostnih sestavin ter odlična vina, ki se podajo k njim, navdušile gurmane, ki pridejo v naselje.

8274 Kövskál, Városkút u. 2.

Taberna Infinito, Kisápati

Taberna Infinito svoje goste pričakuje z dolce vita življenjskim slogom in čudovito panoramsko teraso. Meni restavracije, ki je svoj dom našla na Szent György-hegyju, so navdihnili mediteranski okusi: topli in hladni talakoto in žejo lahko potešite s pasom, velikanskim balkanskim burgerjem in lahkimi balatonskimi vini. Zahvaljujoč večerom Tablao Flamenco v restavraciji, obdarjeni s čudovitim razgledom, se lahko en večer vsak poletni mesec sprostite tudi ob plesni predstavi v kombinaciji z večerjo.

8284 Kisapáti, hrib Kisapáti

Terasa in klet Napsárkán, Kisápáti

Napsárkán Terasz és Pince, ki se nahaja v vinski regiji Badacsony, je nastal zaradi sodelovanja družinske kmetije s 100-letno zgodovino in dveh bratov. Na lokaciji, obdarjeni s čudovito panoramo, lahko poskusite ekološka vina, pridelana iz grozdja, pridelanega s posebno pozornostjo in skrbnostjo v dostojnih pogojih. Na terasi za goste pripravljajo tematske večere, slepe degustacije in vinske ocene, obstaja pa tudi možnost, da pripravite svoj cuvée.

8284 Kisapáti, ure: 1118

Vitéz Kürtős, Tihany

Mnogi ljudje so dolgo časa spodbujali sanjače Vitéz Kürtősa, da prinesejo sladko izkušnjo kürtőskálács na obale Blatnega jezera. Lastniki so dolgo časa iskali najboljše možno mesto za to, z najlepšim razgledom na Balaton.

Ko pomislite na najlepši možni kraj, sta morda najprej na misel hrib Visszhang in razgledišče v Tihanyju, promenada opatije, kjer svoje goste že četrto leto pričakuje pekarna Vitéz Kürtős. Morda se vsi strinjamo, da ni nič lepšega kot uživati v razgledu in grizljati svojo najljubšo torto s pipo, medtem ko z nogami bingljate na podpornem zidu promenade Pisky.

Seveda pa se ni treba odpovedati tudi običajnim tematskim dnevom v Tihanyu. En konec tedna vsak mesec je glavna vloga pripravljena s sestavinami brez glutena, mleka in jajc. Ob tematskih dnevih lahko poskusite tudi vegansko ponudbo, en vikend pa tudi najbolj posebne okuse, Kürtős Fondü Variations in polnjeno pecivo kürtősbon.

8237 Tihany, Halász-köz 9.

Klet Balázs Sike / NEFELEJCS, Badacsonytördemic

V Badacsonytördemic, v vinskem baru Balázs és Réka, gresta z roko v roki odlična hrana in doživetje odličnih Balázsovih vin. Ne glede na to, ali se usedete na prijetno, sončno teraso ali v hišo vin, ki je dom našla v nekdanji Nefelejčevi restavraciji, je gastronomsko doživetje zagotovljeno!

8263 Badacsonytördemic, Szent István u. 48.

Moja duša je gost, Dörgicse

Lelkem kisvendéglő v Dörgicsu je eden izmed najbolj družinam prijaznih krajev v visokogorju Balatona. V Lelkemu je poudarek tako na rajskih sezonskih okusih in jedeh, ki jih postrežejo v senci orehov, kot na pozornosti do gosta in prijazni postrežbi.

8244 Dörgicse, Fő u. 60.

Rózy, Tapolca

Spomladi 2024 je po dolgih pripravah Rózy, ki leži ob potoku Tapolcai, odprl svoja vrata. Kavarna, ki se nahaja v središču mesta, na promenadi Malom-tó, je odlična lokacija v bližini vode za tiste, ki se želijo sprostiti po sprehodu, kot tudi za ljubitelje slastnih tort in kave.

8300 Tapolca, Martinovics Ignác u. 3.

Pántlika Bíztró – En ugriz Csopak, Csopak

Pántlika Bíztró – Egy falat Csopak, nedavno odprta v Csopaku, vam pokaže, kako se sedanjost prepleta s preteklostjo. Prihod na dvorišče prijetne hiše Balaton-felvidék je kot preprosto vrnitev domov. Neapeljske pice, ki so 48 ur vzhajale v pečici na 500 °C, se pečejo ena za drugo, s točenim peronijem in kozarcem svežega in hrustljavega italijanskega rizlinga iz Csopaka. Seveda pa v Bistroju Pántlika ne pozabijo na zajtrk, zato je odlična izbira, če želite dan začeti na dostojen način.

8229 Csopak, Kossuthova ulica 101.

Random Bagel Bar, vrtinec

Random Bagel Bar, animirani raj bagelov, je svojo tretjo sezono začel v Orvénysenu, kjer ste se lahko znova brezglavo potopili v novosti poletnega menija. Letošnja sezona torej ne more miniti brez začetnega, obilnega bruncha ali žemlice v povezavi z razstavo.

8242 Orvénies, Új u. 2.

Constans Random Café, Balatonalmádi

Kavarna Constans Random Café, ki si zasluži naziv najbolj odmaknjene kavarne na Balatonu, je svoja vrata odprla lani poleti. Družinska kavarna in bar v Káptalanfüredu je popolna, če želite pobegniti pred hrupom sveta in iščete odlično kavo, pijačo in prigrizke.

8220 Balatonalmádi, Káptalan u. 2.

Bistro Brix, Hévíz

Hévíz, ki je že sam po sebi čudovit, ponuja tistim, ki pridejo v mesto, poleg fizične in duševne obnovitve tudi gastronomsko izkušnjo. Bistro Brix, ki se nahaja v središču mesta, le streljaj od mesta Tófürdő, ponuja nešteto kulinaričnih doživetij. V posebej oblikovanem bistroju čaka bogata in raznolika ponudba hrane in pijače sladokusce, ki lahko okronajo Brix Burger ali pastirsko pito iz burgundske jagnjetine s sicilijansko pistacijo canolli. Poleg kulinaričnih užitkov Brix ob petkih in sobotah zvečer ponuja tudi živo glasbo.

8380 Hévíz, Rákóczi u. 18.

Bakterház, Balatonszepezd

Stavba železniške postaje Balatonszepezd, ki je bila nekoč prazna, je ne tako dolgo nazaj dobila nov zagon. Bakterház se je preselil v svoje obzidje, kjer lahko zdaj srkamo jutranjo kavo, si privoščimo dober brunch, a tudi kupimo najboljše izdelke lokalnih pridelovalcev v visokogorju Balatona.

8252 Balatonszepezd, Železniška postaja, Hrsz: 489/3.

Bistro Kicsi Csóka, Balatongyörök

V bistroju Kicsi Csóka, ki se nahaja poleg plaže Szépkilátói v kraju Balatongyörök, boste našli vse, kar potrebujete za kratek počitek in dobro vzdušje. Ne glede na to, ali gre za naprave za odžejanje, odlično kavo, burgerje ali tople napitke, vse je narejeno iz najboljših sestavin.

8313 Balatongyörök, Takács József u.

Vinarstvo Zsolt Takács, Rezi

Če želite pobegniti od živahne južne obale, obiščite Rezi, kjer vas čaka najbolj prijazna in najbolj domača vinska klet v okolici. Zsolt Takács Pipoleg odličnih vin in toplega gostoljubja lahko izkusite, kako je okusiti 300 let družinske tradicije.

8373 Rezi, Kiscomai út