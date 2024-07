Blatno jezero na dveh kolesih: tematske kolesarske ture za odkrivanje madžarskega morja

V zbirki podatkov lahko brskate po 1000 km kolesarskih poti, več kot 70 tematskih izletov, 22 kolesarskih počivališč, 5 servisnih centrov in 3600 zanimivih, večinoma kolesarjem prijaznih znamenitosti in storitev. Hitro in preprosto lahko načrtujete kolesarsko turo, vikend ali celotne počitnice ob Blatnem jezeru, z aplikacijo pa lahko celo izmerite število prevoženih kilometrov.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool