5 senzacionalnih gledaliških predstav na prostem v Budimpešti in okolici v juliju

Več poletnih gledališč v Budimpešti in njeni okolici pripravlja pester program za poletje 2024. Izbrali smo nekaj najbolj vznemirljivih predstav na prostem, ki jih to poletje ne boste želeli zamuditi!

Zunanji oder Városmajori x Örkény gledališče: Escape (5., 6. julij 2024)

Naš sodobni družbeni mlin se bori pod pritiskom medijske industrije in industrije zavesti, virtualnost nasproti resničnosti, generacijska kriza, odvisnost od iger na srečo in svet duhov: te in podobne teme so teme nove madžarske premiere koprodukcije med gledališčem Örkény István in gledališčem na prostem Városmajori. Pobeg v virtualno resničnost se odraža tudi v vizualnem svetu predstave. Scenografija (oblikovala jo je Zita Schnábel) spominja na urbano džunglo, v kateri so realistični elementi uličnega prizora združeni s projekcijsko tehnologijo, ki spominja na računalniške igre. Premiera predstave [ESCAPE] – A Donkihóte-projekt, ki jo je režiral Dániel Kovács D. Kovács, bo 5. julija v gledališču Városmajor.

Kraljevi Grad Gödöllő: Sen kresne noči (13. julij 2024)

Posebna predstava na Elizabetinem vrtu kraljevega gradu Gödöllő: Shakespearov Sen kresne noči nas bo očaral tri večere od junija do septembra. Na grajskem dvorišču se pričara gozd v bližini Aten z vilami, zemeljskimi princi, obrtniki in omamljenimi ljubimci. Shakespearova komedija Sen kresne noči bo na sporedu 13. julija in 20. septembra. Uprizoritev gledališke delavnice je režiral László Zoltán Dózsa, besedilo je na podlagi prevoda Jánosa Aranyja napisala Rita Bártfay.

Gledališče na prostem Margitsziget: Labodje jezero (20. julij 2024)

Sodobna eleganca in Čajkovski! Baletna predstava Labodje jezero prihaja 20. julija v gledališče na prostem na otoku Margaret. Krhka in osupljiva nežnost labodjih dam postane človeška in poetična z naravnostjo brez primere v privlačnem baletu Le Lak. Zgodba predstave presega dramo o ljubezni in zlobnih ljudeh, ki nas obkrožajo. Lirična, a sodobna uprizoritev Baleta Preljocaj popelje gledalce v sanjski svet plesa, glasbe in vizualnih učinkov. Glasba temelji na delih Čajkovskega, ki jo s sodobnim elektropopom dopolnjuje skupina 79D.

Poletno gledališče Zsámbéki: Povej mi, Atikám! (28. julij 2024)

Poletno gledališče Zsámbéki bo 29. junija letos odprlo svoja vrata na senčnem odru na prostem gradu Zichy. V sezoni bo na sporedu 13 predstav, od tega tri premiere. Med njimi bo tudi ganljiva predstava Atila József Miklósa H. Vecseja. „Atila József je z močjo norosti včasih z eno samo besedo segel globlje kot kdorkoli pred njim” – piše Sándor Márai. Iz te globine črpa Miklós H. Vecsei v svoji nadvse uspešni predstavi Tell me, Atikám! Po predstavi v Zsámbeku, 28. julija, bo potekalo srečanje občinstva z nastopajočimi.

Vrtni večeri Benczúr: Maggi in Lillemor (29. julij 2024)

Edinstvena serija dogodkov na prostem na dvorišču ulične palače Benczúr do 28. avgusta. Glasbeni večeri, koncerti klasične glasbe in gledališke predstave bodo obogatili repertoar. Na primer 29. julija bosta dve osemdesetletni norveški teti na senčnem vrtu hiše Benczúr pripovedovali zabavno in ganljivo zgodbo. Zoltán Bezerédi in Tibor Mertz sta protagonista predstave fundacije Összpróba in društva Kultkikötő.