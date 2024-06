4 super koncerti za otroke v Budimpešti za poletne počitnice in po njih

Orkester Danubia bo poleti 2024 ponovno odprl svojo dvorano za vaje, Danubia Salon, za otroke in odrasle, kjer bo lahko vsa družina uživala v lahkotni klasični glasbi, polni humorja. Po poletni sezoni pa bo na sporedu še več odličnih otroških koncertov, vključno s premiero za velike in male.

Šolskega leta je konec, smo na počitnicah, polnimo baterije… in seveda ustvarjamo glasbo! Odhajamo na plažo, sladoleda ne moremo več pojesti, igrišče gori na soncu – kam z otroki? Orkester Danubia ima odgovor!

Orkester prinaša klasično glasbo v srca otrok tako, da jih zabava, in je v preteklih letih na tisoče otrokom dokazal, da klasična glasba sploh ni resna, ampak je kul!

Na koncertih ni treba sedeti na stolu kot v učilnici, dovoljeno je plesati, peti in govoriti, čudno pa bi bilo, če občinstvo ne bi skočilo pokonci in zapeli ob kakšni melodiji.

Odlični koncerti, ki družino napolnijo z energijo

Brácsásvicc in Rézfovi žvižgači | Danubia Salon | 27. julij, 7. avgust 2024.

27. julija zjutraj bosta violinista, ki sta res med najboljšimi v orkestru, poskrbela za šale in pokazala, kako se motijo tisti, ki opisujejo „grdega račka orkestra”. Popoldne 7. avgusta pa bo orkester z najsijajnejšimi in najudobnejšimi instrumenti iz zlata (no, bakra) zaokrožil veliko pihalno zabavo v svojem domu na trgu Flórián.

Ljubitelj glasbe – premiera | Budapest Music Center | 14. september 2024.

Uvodna skladba v jesenskem ciklu otroških abonmajev bo razburljiv premierni koncert v BMC – za tiste, ki v vsem slišijo glasbo. Za tiste, ki glasbo poslušajo na avtobusu, v šoli, na stranišču ali med pisanjem esejev; za tiste, za katere je vsak dež ali kakofonija simfonija – za prave ljubitelje glasbe. Protagonist oddaje je glasbeni vsejedec: zanj je cingljanje žlice španski plesni ritem, brbotanje električne zanke, večerni sprehod Debussy.

Zvočno naslikane zgodbe z Jánosom Lackfijem | MOM Kult | 26. oktober 2024.

Dobre zgodbe imajo melodijo! Skupaj naslikajte najbolj smešne, najlepše in najbolj nenavadne zgodbe Jánosa Lackfija – z zvoki! Vsak udeleženec lahko postane član orkestra: otroci bodo dobili veliko instrumentov, od Jánosa Lackfija se bodo naučili skrivnih kodnih besed in znakovnega jezika, vse to pa bo potrebno za skupno ustvarjanje na tem razburljivem koncertu pod vodstvom Mátéja Hámorija.