5 očarljivih panoramskih točk, s katerih lahko občudujete budimpeški sončni zahod

Ni boljšega načina, kako preživeti poletni večer, kot sedeti na eni od mestnih panoramskih točk in občudovati legendarni budimpeštanski sončni zahod. Zbrali smo nekaj najbolj prijetnih točk, kjer lahko uživate v razgledu s hladno pijačo, košem za piknik in dobrimi prijatelji.

Vrt filozofov

Eden od skritih draguljev hriba Gellért je Vrt filozofov, skrit med ulicama Hegyalja in Orom, od koder lahko s skupine kipov, ki predstavljajo velike svetovne religije, opazujete Pešto, Budo in Donavo. V tem ambientalnem parku s čudovitim razgledom so na voljo ne le klopi, obrnjene proti mestnemu središču, temveč tudi veliko prostora za odeje za sončni zahod in košare za piknike na travnatem območju. Z vzpetine imate pod nogami skoraj celotno mesto, zato lahko uživate v spektakularnem sončnem zahodu z najbolj znamenitimi stavbami na očeh, nato pa še v nočni panorami mesta, osvetljenega z lučmi.

Promenada Tóth Árpád

Grajska četrt Buda je že sama po sebi čudovit kraj za poletni sprehod, vendar je vredno časovno razporediti sprehod tako, da boste na promenado Tóth Árpád, ki je spomladi znana po cvetenju japonskih češenj, prišli pred sončnim zahodom in v zadnjih sončnih žarkih občudovali obzorje. Promenado obdaja ulica z drevesi, za katero stojijo stanovanjske stavbe, od koder lahko občudujete nebo in hkrati občudujete pogled na Krisztinaváros in vrhove budaškega gričevja. Za popolno poletno doživetje si velja privoščiti tudi sladoled v bližnji restavraciji Ruszwurm Cukrászd.

Plaža Nehru

Čeprav je na peščanski strani veliko manj panoramskih razgledov, se z udobnih klopi na plaži Nehru ponuja osupljiv pogled na zahajajoče sonce na Donavi s Citadelo v ozadju. Park, poimenovan po prvem indijskem ministrskem predsedniku, se razteza 300 metrov med mostom Bálna in mostom Petőfi v Pešti. Zlahka je dostopen iz središča mesta, zato lahko po dolgem delovnem dnevu pridete pravočasno na sončni zahod. Če si želite osvežilne pijače ali prigrizka, se lahko odpravite tudi v enega od barov v parku, kjer boste odlično zaključili večer z izjemnim razgledom.

Széchenyijev spomenik

Széchenyijev spomenik in razgledna točka, malo znana znamenitost XII. okrožja Budimpešte, se nahaja na pobočju hriba Széchenyi, od koder lahko v miru in tišini, daleč od gneče in hrupa mestnega središča, uživate v čudovitem razgledu. Spomenik iz 19. stoletja, ki je le nekaj minut hoje oddaljen od zobatega kolesa in postaje otroške železnice, se nahaja pod senčnim nasadom borovcev, kjer tišino moti le zvok ptičjega petja. Preden si ogledate romantično razgledišče, se odpravite na dolg sprehod po ulicah, ki jih krasijo čudovite švabske gorske vile.

Mala Švabska gora

Gora Kis-Sváb, ki velja za mlajšo sestro hriba Sváb, je zlahka dostopna z avtobusom z železniške postaje Déli in trga Széll Kálmán, na vrhu ovinkaste ceste med čudovitimi meščanskimi vilami pa je pravljično zeleno območje, ki ga pozna le malokdo. S ploščadi na vrhu hriba si lahko mesto ogledate z nove perspektive, osupljive razglede pa še poudarijo čudovite luči ob sončnem zahodu. Vredno je vzeti s seboj odejo, ki jo lahko razprostrete v senci in soncu prostrane zelene površine, ali pa ostati do mraka in občudovati pogled na mesto v poplavi svetlobe.