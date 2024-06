7 naravnih, hladnih kotičkov v Budimpešti, kjer se boste lahko ohladili pred poletno vročino

Poletje je že v polnem razmahu, a v prestolnici ni lahko premagati vročine. Tukaj je 7 zanimivih nasvetov, kje se lahko poleg plaž ohladite v vročini.

Jama Pavlove doline

Jama v Pavlovi dolini, ki je del najdaljšega neprekinjenega jamskega sistema na Madžarskem, je bila odkrita leta 1904. Nekaj let pozneje, leta 1919, je bila za javnost odprta 500 metrov dolga pot z osupljivimi stalaktitnimi tvorbami, skalnimi formacijami, svetlikajočimi se kristali kalcita in odtisi školjk. Vse to si lahko ogledate na vodenih ogledih, ki se začnejo vsako uro, vse dni v tednu, razen ponedeljka. Temperatura v jami je vse leto 11 stopinj Celzija, zato se je tudi poleti vredno toplo obleči.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.

Gozdni park Kiscell

V tretjem okrožju najdete 700 metrov dolg parkovni gozd, ki obdaja grad Kiscelli. Na 40-minutnem pohodu se lahko otroci na igriv način učijo o tem, kaj lahko storijo za ublažitev podnebnih sprememb, hkrati pa uživajo na svežem zraku. Parkovni gozd pa ima nekaj presenečenj tudi za odrasle, saj zaradi številnih dreves vročina tudi poleti ni neznosna.

1037 Budimpešta, Doberdó út 34.

Zaliv Mala Donava

Ob promenadi Györgyja Kolonica lahko naletite na divji zaliv Male Donave, ki ima posebno naravno vrednost. Po obnovljenem lesenem mostu lahko v vodi in ob njej opazujete edinstveno divjo naravo, kjer ne boste našli le vodnih rastlin in gajbic, temveč tudi edinstveno favno. Po zalivu se lahko odpravite tudi na daljši sprehod po promenadi Gyorgyja Kolonice.

Botanični vrt ELTE

Prva in najbolj priljubljena zelena površina v Budimpešti je nedvomno botanični vrt ELTE Füvészkert v 8. okrožju. Divji in romantični vrt je na Madžarskem postal priljubljen, potem ko ga je Ferenc Molnár v svojem romanu Fantje z ulice Pál izbral za bazo rdečih srajc. Vrt s približno 12.000 vrstami rastlin je z leti pridobil mednarodno slavo, poleti pa lahko posedite v senci velikih dreves ali na bregu vrtnega ribnika.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Jezero Naplás

Največja stoječa voda v Budimpešti bogati območje Cinkota v okrožju XVI. Jezero Naplás, znano kot budimpeštanski Balaton, je v zadnjih letih postalo priljubljeno med številnimi obiskovalci, saj je bilo deležno številnih izboljšav, med drugim 22 metrov visoke razgledne ploščadi, 5 kilometrov dolge kolesarske poti in parka za prosti čas s klopmi, zaradi katerih je jezero v senci, kjer je lažje preživeti tudi najbolj vroče dni.

Slap v dolini Jegenye

Največji slap v Buda Hillsu, ki se nahaja 20 kilometrov od Budimpešte na obrobju Solymárja, napaja potok Paprikás, ki teče skozi čarobno Spodnjo dolino Jegenye. Voda, ki bruha z višine približno 4 metrov in se skriva v globini gozda, je spektakularen pogled, zato je eden najbolj priljubljenih pohodniških ciljev na tem območju. Pohod je razmeroma kratek, saj traja približno uro in pol, in ga zlahka prehodite z otroškim vozičkom. Slap je najlepše občudovati od zgoraj, lahko pa se spustite tudi do dna, vendar previdno, saj je teren lahko spolzek.

Puščavnikova soteska (Máriaremete)

Če je vročina neznosna, se odpravite v sotesko Remete v kraju Máriaremete. Strma, a senčna soteska se razteza med gorama Remete in Hosszúerdő, zlahka pa jo obhodite po označeni pohodniški poti. Po približno 25 minutah se boste znašli pred velikim vhodom v jamo puščavnika, ki je vklesan v skalno steno. Bolj izkušeni pohodniki se lahko povzpnejo do ustja jame, od koder je čudovit razgled na okolico.