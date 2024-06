Poletje v Füredu: 5 nezgrešljivih znamenitosti v skrinji draguljev Balatona

Če želite to sezono začeti sprostitev in počitnice na Balatonu z nečim novim, obiščite spodnjih pet

Razgledišče Jókai Razgledišču Jókai, ki obljublja veličastno panoramo, se je mogoče približati iz dveh smeri, in čeprav je dostopen le po srednje zahtevnih poteh, se čarobna panorama, ki se odpira na polotok Tihany, oddolži. Od jame Lóczy vodi do razgledišča na zeleni trikotnik majhna, prodnata, rahlo spolzka cesta, vendar lahko pričakujete veliko bolj spektakularen izlet, če sledite tabli Balaton Blue Tour.

Jama Lóczy Jama, odprta leta 1934, ima pomembne naravne vrednote. Jamo, ki jo sproščajo mlačne vode, lahko obiščete s strokovnim vodnikom in je dosegljiva z železniške postaje Balatonfüred v 5 minutah vožnje z avtomobilom ali pol ure peš. Zaradi svojih lepih in raznolikih formacij in apnenčastih sten se izkaže za zelo edinstveno destinacijo v visokogorju Balatona.

