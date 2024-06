Madžarske pesmi bodo tudi to poletje odmevale na postajališčih po vsej državi

Za tradicijo lahko štejemo, da se v poletnih mesecih med čakanjem na železniški postaji predvajajo madžarske pesmi. Tudi letos ne bo nič drugače, saj se vrača pobuda Vers a peronon, kjer boste letos med lokacijami že našli postajališča HÉV in Volánbusz.

Od 4. junija do 31. avgusta bo velika dela 33 madžarskih pesnikov mogoče slišati na 43 železniških postajah in postajališčih, 23 postajah Volánbusz in 3 postajah HÉV.

Poleg pesmi mnogih drugih odličnih umetnikov bodo zazvenele pesmi Endreja Adyja, Istvána Csukása, Attile Józsefa, Dezső Kosztolányija, Anne T. Szabó, Dániela Varrója in Sándorja Weöresa, 38 odličnih umetnikov, med njimi Zoli Beck, Imre Csuja , Zsófi Kemény, Pál Mácsai ali V interpretaciji Pétra Müllerja Sziámija.

V poletnem času, do 31. avgusta, bo priložnost poslušati pesmi na številnih ploščadih okoli Blatnega jezera, pa tudi v okrožjih in velikih mestih.

Letos tistim, ki potujejo z avtobusom, in tistim, ki živijo v prestolnici, ne bo treba brez poezije, ki so jo ujeli pri kraji na peronu. Pesmi bo mogoče poslušati na več postajah Volánbusz ter na postajah Batthyány tér, Közvágóhíd in Örs vezér tere HÉV v Budimpešti.