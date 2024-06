9+1 prijetnih vrtnih kinematografov v Budimpešti, kjer lahko uživate v filmih pod zvezdami

Filmski navdušenci, pozor! V Budimpešti smo zbrali nekaj odličnih mest na prostem, kjer lahko uživate v odličnem filmskem doživetju pod zvezdami in hrustanju svežih popcornov.

Kino na trgu Hunyadi

V središču VI. okrožja lahko to poletje obiščete kino pod zvezdami. Le streljaj od Oktogona, v urbanem, a zelenem okolju, lahko uživate v projekcijah s pričetkom ob 21.00, med drugim v filmih Casablanca, Larry, Še ni konec, Zvezda je rojena in drugih!

Garden kino v Budimpešti

Letošnji poletni program vrta vključuje brezplačni vrtni kino, ki je v Budimpešti prava zanimivost, s popcornom in ležalniki. V prihodnjih tednih bodo na sporedu klasike, kot so Cool Túra (2000), 8 milj (2002) in Dnevnik Bridget Jones (2001), ki bodo večinoma predvajane z madžarskimi podnapisi, večina pa tudi z angleškimi podnapisi.

1036 Budimpešta, Árpád fejedelem útja 125.

Aeropark

To poletje sta v Aeroparku za ljubitelje filma pripravljena dva tematska vikenda. Najprej 29. junija dva legendarna filma Istvána Bujtorja. Ker v teh filmih nastopajo ikonična vozila iz tistega obdobja, bo pred projekcijami na kraju samem na ogled obvezen Zsiguli, lahko pa se udeležite tudi z drugimi podobnimi znamkami ali starodobnimi avtomobili, ki nastopajo v filmih. 13. julija zvečer se lahko najprej vrnete v osemdeseta leta prejšnjega stoletja s filmom Top Gun, nato pa vrtni kino nadaljujete s filmom Top Gun: Maverick, 2022.

1185 Budimpešta, mednarodno letališče BUD

Kino VÁRkert

To poletje v vrtnem kinu Várkert Bazár ponovno snemajte filme v čudovitem okolju. 3. in 4. julija si lahko ogledate nov madžarski film Lefkovići žalujejo, 31. julija si lahko ogledate Mojstrovino, 17. in 18. julija pa si lahko na tej slikoviti lokaciji ogledate celo film Sveže meso. Filmska presenečenja vas čakajo tudi v avgustu in septembru, za podroben razpored pa kliknite TUKAJ.

Vrtni kino mestne hiše

Na odprtem odru na Mestnem trgu so se 19. junija domislili res posebne zamisli za vrtni kino. Na ta dan si boste lahko ogledali madžarsko filmsko uspešnico Kincsem, simfonični orkester Duna pa bo v živo igral glasbo skladatelja Róberta Hrutke. Vstopnice lahko kupite TUKAJ. 19. julija bo v vrtnem kinu na sporedu tudi francoska komedija Kdo bi si to mislil?, o kateri si lahko več informacij preberete TUKAJ.

Cvet Benedict House Garden Cinema

Retro vrtni kino v Hiši cvetja Benedict zagotavlja nostalgično vzdušje. Letošnje poletje so na sporedu filmi Priča, Penasta kopel in Zdrava erotika, še več pa jih bo, zato spremljajte spored kina. Vstopnice stanejo 1000 forintov. Tisti, ki bi radi preizkusili svoje filmske spretnosti, pa lahko to storijo 27. junija, več informacij TUKAJ.

Kino PikNik

Film PikNik Cinema bodo brezplačno predvajali v kinih na prostem po vsej državi, v Budimpešti pa bodo nepozabno vzdušje vrtnega kina pričarali tudi v Kőbányi, Pesterzsébetu in Óbudi. Vsaka lokacija ima drugačen izbor filmskih uspešnic, za več informacij obiščite stran PikNik Cinema na Facebooku!

Madžarska hiša glasbe

Poleg neštetih zanimivih koncertov bo to poletje na terasi Madžarske hiše glasbe na voljo tudi vrtni kino. Med brezplačnimi filmskimi projekcijami bo dokumentarni film Omega, Omega, Omega iz leta 1982, dokumentarec ob 20. obletnici skupine, razstavo Diva in ikone pa bodo spremljale tematske projekcije filmov Déryné, Hamvadó cigarettavég in Te rongyos élet.

Mestni kino na vrtu mestne hiše

Vrtni kino v središču mesta, na dvorišču mestne hiše! Projekcije na prostem se začnejo 20. junija z madžarskimi novostmi, kot sta Cicaverzum in Modri pelikan. Ne boste pa želeli zamuditi filma Furiosa, premiere filma Ljubezen pred smrtjo in filma Motorke z Austinom Butlerjem v glavni vlogi. Vstopnice so že v prodaji s klikom TUKAJ.

+1 Poletni kino Paramount, Aquarium Klub

28. junija lahko v osmih madžarskih mestih uživate v vrtnem kinu v Paramountovem poletnem kinu. V Budimpešti bo dogodek gostil klub Akvárium, v njem pa so gledalci z glasovanjem izbrali film Top Gun: Maverick. Pred ogledom kina boste povabljeni k sodelovanju v kvizu, ki bo preveril vašo filmsko pismenost, najboljši pa bo prejel par vstopnic za kino Cinema City. Vzemite brezplačen popcorn in uživajte v neprimerljivem vzdušju projekcije na prostem! Dogodek je brezplačen, a za najboljše sedeže pridite zgodaj!