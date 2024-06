Kraljevi grad Gödöllő vabi na program, poln čudes v poletni noči.

“Was ist mit mir geschehen?” (Kaj se mi je zgodilo?): to so bile domnevno slavne zadnje

Shakespearov Sen kresne noči je posebna noč, polna skrivnosti. To je poletni solsticij in najkrajša noč v letu. Legenda pravi, da se na to noč lahko zgodijo čudeži, spremenijo usode, ljubezen vzplamti ali umre. Vrata med nebom in zemljo se lahko odprejo.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool