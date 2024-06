10 zabavnih madžarskih glasbenih filmov za dolge poletne večere (x)

Kljub vročemu poletnemu vremenu se je ob večerih po napornem delovnem dnevu še vedno vredno usesti pred Filmio in pobrskati po aktualnem izboru filmov. Tisti, ki iščete prijeten madžarski film z glasbo, ne boste razočarani!

Csinibaba

Nekega jutra v avgustu leta 1962 je kot vsako drugo. V kinematografih predvajajo Sladko življenje z Anito Ekberg, stric Simon, blockbuster, pa vsako jutro na blokovskem radiu državljanom, ki so mu zaupani, posreduje novice, nasvete in glasbo. Zveza komunistične mladine organizira kviz. Zmagovalna ekipa se bo udeležila svetovnega kongresa mladih v Helsinkih. Zmagovalna ekipa je seveda vnaprej izbrana… Glasbena satira, sestavljena iz prirejenih uspešnic in gagov, parodira Kádárjev režim in nostalgijo po preteklosti.

Pulzaar

Glavni junak filma je Csótány, roker pri tridesetih letih, ki dela kot pomočnik ključavničarja v Kőbányi. Živi s svojo botro, ki ga je sprejela v svoje stanovanje v Pešti. V življenju ima dve strasti: svojo najljubšo norveško metalsko skupino Pulzaar in svojo skrivno ljubezen Évike iz pekarne v pritličju. Ko zagleda plakat, ki sporoča, da njegova ljubljena skupina prihaja v Budimpešto, ga udari strela, ki sproži verigo dogodkov. Mu bo končno uspelo priti na koncert in zbrati ves pogum, da povabi Évike?

Skupinska terapija

Na skupinsko terapijo pride šest nenavadnih likov. Vsi potrebujejo pomoč, ne glede na to, ali imajo težave sami s seboj ali s svetom. Ne poznajo se med seboj ne nadomestnega zdravnika, ki ta dan vodi seanso. Začnejo se pogovarjati in se postopoma odpirajo drug drugemu. Televizijski film je režiral Péter Cseke iz uspešne predstave gledališča Katona József iz Kecskeméta. Lahkoten „mjuzikelkámedi” pripoveduje zgodbo o tem, da se je s težavami lažje soočiti skupaj kot sam.

János Háry

Ostareli stric Háry pripoveduje svoje nepozabne zgodbe v gostilni Nagyabony. V resnici je bil le baka, v svojih zgodbah pa je najpogumnejši huzar, pred katerim je sam Napoleon v grozi položil orožje. Velike zgodovinske osebnosti in kraji se pojavljajo skozi Háryjevo domišljijo. Dunajski dvor je na primer dvorec, katerega vrata odpira in zapira cesar Franc, cesarica Marija Luiza pa je zaljubljena Fruska, ki grozi s samomorom. Lekcija filma, ki temelji na pesmi Zoltána Kodálya, je, da lahko malo fantazije naredi resničnost lepšo.

#Sohavégetnemérérős

#Sohavégetnemérérős je glasbeni celovečerni film, ki so ga navdihnile uspešnice skupine Wellhello, izjemno priljubljene glasbene skupine, ki sta jo ustanovila Fluor Tomi in Diaz. Film, v katerem se šest zgodb prepleta s pesmimi skupine Wellhello, je produciral Balázs Lévai, ustvarjalec televizijskih filmov o knjigah, režiral pa ga je Dániel Tiszeker. Generacijski film #Sohavégetnemérős: prikazuje občutenje življenja, razmišljanje, težave in odnose današnjih dvajsetletnikov, skoraj vsi njegovi ustvarjalci so stari trideset let.

2×2 včasih 5

Spogledovanje med boemskim športnim pilotom in resnobno učiteljico matematike je uvodni prizor ene najbolj priljubljenih glasbenih komedij petdesetih let, ki nas uči, da se v življenju ne zgodi vse tako, kot se sprva zdi logično. Po togih in demagoških dramah stalinistične dobe je bila ta barvita komedija pravo olajšanje, ne le zato, ker so ji ustvarjalci dodali številne velike uspešnice, temveč tudi zato, ker je bil to po dolgem času prvi film o čisti ljubezni.

Pappa Pia

Papi je najbolj prijazen upokojeni člen na svetu in nima kje živeti, saj se skriva v zanikrni čolnarni na bregu Donave. Toda njegov sosed Wizy, lastnik kul super diskoteke, mu jo želi odvzeti in zgraditi zabavišče na plaži. Starec ne obupa, temveč za pomoč prosi svojega vnuka Tommyja. Ta je prav tak levičar kot njegov dedek, vendar veliko bolj šarmanten – in ne okleva, da bi poklical svoje prijatelje.

Kopel s peno

Na poročni dan Zsolt, opremljevalec oken in nerazumljen umetnik, pobegne k zaročenčevi kolegici Anni, ki se v najeti sobi pripravlja na peti zdravniški izpit. Zsolt prepriča Anni, naj pokliče njegovo nevesto in ji pove, da si je premislil glede poroke z njo… Edinstveno delo Györgyja Kovásznaija je drzen eksperimentalni muzikal za odrasle, ki radikalno nasprotuje tradiciji risanega žanra na Madžarskem.

Swing

Tri obupane ženske različnih starosti se v deževni noči znajdejo skupaj, nato pa jih starajoči se dama vzame v naročje in z njimi ustvari zadnje veliko delo svojega življenja, pevski labodji bend Swing Angels. Dekleta ob pomoči transvestitskega lastnika bara in menedžerja, ki organizira žganjekuho, koncertirajo ob Blatnem jezeru v slogu ženskih triov iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Tako ali drugače jim skupina ponudi novo priložnost, da nadaljujejo s svojim življenjem. Vprašanje je, kako jo bodo izkoristile.

Nekaj Amerike 2.

Tamás, Ákos in András so osupli. Tamásov sanjski film „Mesto greha” propade in loterijski dobitek je izginil, zato morajo fantje ponovno združiti moči, če se želijo postaviti na noge. Nepričakovano izsledijo Alexa, ki ga ni tako lahko ujeti in ki razburja dogajanje, dokler ne prepriča Tamásesovih, da v zameno za denar uprizorijo igro. Toda fantje se ne spopadajo le s svetom gledališča, tudi njihova ljubezenska življenja so polna težav, ki jih morajo rešiti.