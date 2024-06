Sisijeva Budimpešta: 6 krajev v mestu, ki se poklonijo madžarski kraljici

“Was ist mit mir geschehen?” (Kaj se mi je zgodilo?): to so bile domnevno slavne zadnje besede Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, kot jih poznamo, kraljice Elizabete, alias Sisi, kmalu po tem, ko jo je 10. septembra v Ženevi do smrti zabodel italijanski anarhist, 1898. ga je na ostro zgoraj nabodel s pilo. Danes številni javni prostori, mostovi in kipi spominjajo na promadžarskega monarha. Iz teh zdaj delamo rozine v zvezi z obletnico Sisijevega kronanja v Budimu 8. junija 1867.

Erzsébetváros: kip Sisi in cerkev Rózsák tér

Najmanjša po površini in največja poseljenost četrt Budimpešte (in odsek velike obvoznice, ki jo prečka) se od leta 1882 na pobudo lokalnega državljanskega kroga imenuje po ženi Ferenca Józsefa.

Leta 2018 so na trg Madách, ki deluje kot mestna vrata, postavili celopostavni kip Sisi avtorice Mária R. Törley, ki v eni roki drži dežnik, v drugi pa strani svoje pesniške zbirke.

Neogotska župnijska cerkev, poimenovana po sveti Elizabeti iz Árpád-háze, je opazovala mestni vrvež nekaj dlje kot graciozna bronasta figura na trgu Róssák, katere pokroviteljstvo je lokalna skupnost želela osvojiti kraljico Elizabeto. Gradnja se je začela leta 1893, vendar Sisi ni mogel dostaviti cerkve, ki jo je leta 1901 zasnoval Imre Steindl. Po sočasnih zapisih je njen mož mašo posvetitve cerkve poslušal kleče.

Elizabetin most in spomenik kraljice Elizabete

Erzsébetino ime sta v zadnjih 121 letih nosila dva mostova v središču mesta: prvega so predali leta 1903, do leta 1926 pa je veljal za verižni most z najdaljšim razponom na svetu. Ta most je tako kot Kraljičin dočakal zgodnji konec: leta 1945 so ga razstrelile umikajoče se nemške čete. Na zamenjavo Elizabetinega mostu je moral med ostalimi mostovi počakati najdaljši istoimenski naslednik, ki se je zgledoval po mostu Mülheim v Kölnu in

je bil slavnostno odprt leta 1964.

V bližini mostišča v Budimu najdemo tudi spomenik kraljici Elizabeti Györgyja Zale iz leta 1932, čeprav je prvotno stal na drugi strani reke, na Trgu 15. Marciusa. Kip, ki so ga leta 1953 odstranili iz ideoloških razlogov, je tri desetletja kasneje našel lokalni zgodovinar Mihály Ráday v skladišču v Sülysápiju: Sisijev bronasti kip so nato obnovili in leta 1986 postavili na trg Döbrentei, ki je videl že boljše čase. , kjer z neomajnim obrazom vse od takrat prenaša hrup prometa.

Elizabeth razgledna točkaž

Na nadmorski višini 527 metrov se neoromanska stavba, ki krasi najvišjo točko mesta, pokloni kraljičinim izletom na hrib János. Projektant razgledne točke, ki je bila predana leta 1910, je bil Frigyes Schulek, ki je na novo zamislil tudi cerkev Mátyás in ribiško trdnjavo, ki je namesto nizkega stolpa postavil kronski stolp s krožno zasnovo, visok več kot 23 metrov. , lesena ploščad.

Nedaleč od razgledne ploščadi plošča, ki je bila prvotno postavljena leta 1884, ohranja spomin na cesarsko in kraljevo veličanstvo, katerega vrstice dolgujemo Károlyju Szászu: “Tukaj je stala in se ozrla naša draga kraljica Elizabeta, / kjer nikoli ni bilo princa nošenje krone pred. / In medtem ko je tu njegova duša premišljevala o čudovitem pogledu, / je čutil, da srce naše dežele bije k njemu. / Naš poklon je imenoval ta kraj Erzsébet Orom, / bodo, dokler bodo Madžari živeli, blagoslavljali stopinje svojih stopa”.

Kip kraljice Elizabete, Csillaghegy

Doprsni kip Ferenca Raába, postavljen leta 1903, je eden najzgodnejših spomenikov kraljice Elizabete na Madžarskem. Rezbarija iz terakote, ki je prvotno krasila prazno parcelo v sosednjem Békásmegyer Tistzviselőtelepu, sloni na prisekanem stebru v obliki zatrepa, material za katerega je bil pridobljen iz kamnoloma v Pilisborosjenőju, osnovo pa predstavlja ena -meter visok podstavek iz naravnega kamna. Lepoto bavarske dame, ki gleda z nenavadno visokega, približno 2,5 metra visokega podstavka, je dodobra načel železni zob časa, zato je bila leta 2016 na pobudo Civic Circle Csillaghegyi deležna popolne prenove.