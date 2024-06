6 parkov in poti za bosonoge ob Blatnem jezeru, kjer se lahko sprosti vsa družina

Če iščete poseben način sprostitve ob Blatnem jezeru, obiščite enega od številnih parkov in vrtov za bosonoge ter se osvežite s sprehodom po posebnih poteh!

Mezítkáli – Plezalna stena za bosonoge v Mindszentkálti

Park bosih nog v Mindszentkálti na vogalu ulice Petőfi Sándor in ulice Levendula že sedmo leto čaka na tiste, ki si želijo napolniti baterije. Mezítkáli je le streljaj od znamenite sladoledarne Kő fagyi?, kjer se lahko sprostite brez čevljev in se sprehodite po posebnih poteh. Zaradi različnih površin lahko tu mladi in stari masirajo utrujena stopala, za obiskovalce vrta pa so na voljo tudi igrala.

8282 Mindszentkálla, vogal ulice Petőfi Sándor in ulice Levendula

Talpkaland, Mencshely

V Talpkalandu v Mencshelyju bo vsakdo, od najmlajšega do najstarejšega člana družine, našel nekaj zase. Talpkaland je več kot le park za bosonoge: je miren kraj ob Blatnem jezeru, kjer lahko vsa družina preživi kakovosten čas v naravnem okolju. Tako kot druge poti za bosonoge je tudi Talpkaland odličen način za sprostitev, s hojo po različnih površinah pa lahko krepite tudi svoje zdravje.

8271 Mencshely

Pot bosih nog, Csopak

Prej prazno območje Csopak je bilo ponovno uporabljeno za vzpostavitev poti za bosonoge na promenadi mladih. Kneippova pot v rekreacijskem parku je odličen način za aktivno preživljanje prostega časa: obiskovalci lahko preizkusijo kamenčke, kamenje, borove iglice, lesene diske, borove storže in češnjevo smolo. Kneippovo pot dopolnjujejo športni objekti na prostem, počivališča in proga z ovirami.

8229 Csopak, Ifjúsági sétány 6.

Talpalávaló, Nagyvázsony

V Nagyvázsonu bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji bosonogih poti: v parku za bosonoge in igro Talpalávaló je na voljo 40 različnih površin. V prijetnem, sproščenem in znanem okolju so na voljo dejavnosti za vse starosti, od logičnih in spretnostnih iger do iger za izboljšanje spretnosti, ravnotežja in koordinacije gibanja po sprehodu po poti, ki se razprostira na 1 500 kvadratnih metrih.

8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 34.

Kneippov počitek, Balatongyörök

V kraju Balatongyörök, neposredno na obali Blatnega jezera, v senci platan, so zamenjali Kneippovo počivališče. Pot se začne pri čolnarni, kjer so na voljo mokri in suhi bazenčki ter zeliščni otočki za pomiritev telesa in duše. Do vhoda na plažo vodi 800 metrov dolga pešpot, na njej pa so tudi klopi za sprostitev in igrišče za sproščanje odvečne energije.

8313 Balatongyörök, Böngyér utca 1.

Pot za bosonoge v kraju Szántódpusztai Majorság

Szántódpusztai Majorság, ki je bil za javnost odprt decembra lani, je hitro postal živahno središče vasi in okolice. S široko paleto programov, atrakcij in znamenitosti ponuja obiskovalcem priložnost, da se potopijo v vsakdanje življenje na kmetiji. Poleg tematskega igrišča sta bili v veselje otrok in odraslih postavljeni tudi postaja na dotik in Kneippova pot, kjer lahko z dotikom odkrivate različne materiale in površine.

8622 Szántód, Szántód puszta