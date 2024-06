10 zanimivih novih znanstvenofantastičnih in fantazijskih serij na Netflixu in drugod v letu 2024

Zbrali smo najboljše in najbolj vznemirljive nove znanstvenofantastične in fantazijske serije, ki so na voljo v najbolj priljubljenih pretočnih storitvah (Netflix, Disney+, Apple TV+).

Temna snov (Apple TV+)

V tem vznemirljivem trilerju Jasona Dessena ugrabijo v alternativno različico njegovega življenja. Da bi se vrnil k svoji resnični družini, se poda na pretresljivo potovanje, da bi jih rešil pred morda najbolj strašnim sovražnikom med vsemi: samim seboj. Film temelji na mednarodni uspešnici Blakea Croucha.

Kdo si, Doktor? (Disney+)

Doktor in njegova spremljevalka potujeta skozi čas in prostor ter srečujeta neverjetne prijatelje in sovražnike. Serija se je začela že leta 1963 na BBC-ju in vedno ima nazaj drugega glavnega junaka.

The Signal (Netflix)

Po izginotju astronavtke se njena družina loti obupne preiskave. Toda več ko razkrijejo, večji nevarnosti izpostavijo sebe – in svet.

Echo (Disney+)

Mayo zasleduje Fiskova kriminalna organizacija, zato se vrne domov, da bi se soočila s svojo družino in preteklostjo. To je deseta televizijska serija, ki jo je Marvel produciral in se navezuje na dogodke v filmskem vesolju.

Avatar – Zadnji vladar zraka (Netflix)

Deček, znan kot Avatar, mora obvladati štiri elementarne moči, da bi rešil svet v vojni in se boril proti neizprosnemu sovražniku.

Problem treh teles (Netflix)

Pet briljantnih dobrih prijateljev naredi odkritje, ki se razteza čez celine in desetletja, do temeljev pretrese naš pogled na svet in razkrije prisotnost neposredne grožnje.

Ahsoka (Disney+)

Nekdanja junakinja Jedi Ahsoka Tano išče grožnjo krhki galaksiji. Serija, ki je del franšize Vojna zvezd, se dogaja v letih po Vrnitvi Jedija.

Skrivna invazija (Disney+)

Nicky Fury izve, da skupina Skrullov, ki spreminjajo obliko, načrtuje skrivno invazijo na Zemljo. To je deveta televizijska serija, ki jo producira Marvel in je umeščena v dogodke filmskega vesolja.

Goosebumps (Disney+)

Skupina najstnikov mora stopiti skupaj, da bi rešila mesto, ki ga preganja preteklost. Film temelji na izjemno priljubljeni seriji najstniških grozljivk R. L. Stina.

Ekstrapolacije (Apple TV+)

Zgodba, ki zajema osem medsebojno povezanih 33 let, nam pripoveduje, kako bodo podnebne spremembe našega planeta vplivale na družino, delo, vero – in preživetje.