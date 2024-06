7 vodenih sprehodov po najbolj posebnih krajih Budimpešte v prvem poletnem mesecu

V prvem poletnem mesecu si vsi prizadevamo preživeti čim več časa na svežem zraku. Priporočamo vam, da nekaj časa preživite na prostem z vznemirljivimi vodenimi sprehodi in odkrijete najbolj znane znamenitosti prestolnice.

Od Rótha Mišta do Rótha Mišta: pustolovščina skozi zgodovino mesta

8. junija boste na 120-minutnem vodenem sprehodu lahko odkrili skrivnosti iz zakulisja peštanske četrti Csikágó. Zgodbe bodo vključevale zgodbe o melanholičnih služkinjah, obetavnih karierah velikih podjetnikov, slavnih slaščicah in zloglasnih zločinih 20. stoletja. Izvedeli boste tudi, kako so hiše v soseski povezane z življenjem in časom Mikse Rótha in kako je bilo eno od njegovih del postavljeno na požarni zid.

Datum sprehoda: 8. junij 2024.

Dvanajst tednov v peklu – sprehod po gradu Buda

8. junija dopoldne in popoldne ter 30. junija dopoldne se lahko odpravite na razburljiv voden sprehod po gradu Buda. Zgodovino gradu si boste lahko ogledali z nove perspektive, v luči spominov na obleganje v letih 1944-45. Obleganje je pustilo veliko globlji in resnejši pečat v življenjih ljudi, ki so živeli v Buda gradu, in tistih, ki so se zatekli v zavetje grajskega hriba. Sprehod podoživlja peklenskih 12 tednov, ko se je skoraj 10.000 ljudi balo smrti. Ogledate si lahko tudi nekdanje zavetje v grajski jami.

Sprehod je načrtovan med 8. in 30. junijem 2024.

Vinogradniki, potapljači, primadone

Junija se boste lahko pod vodstvom Noémija Salyja udeležili 3-urnega sprehoda po Sončni gori in Krisztinavárosu. Na vodenem ogledu po ulicah, polnih skrivnosti in zgodb, bodo oživeli preteklost in nekdaj slavni in znani prebivalci hiš. Krisztina, nekoč predmestje Budimpešte, je doživela številne spremembe: od dveh stavb do živahnega, neizprosnega mesteca sredi Budimpešte.

Datumi sprehodov: 9. in 22. junij 2024.

Kaj govori gozd – sprehod po botaničnem vrtu

15. junija bodo vsi, ki želijo izvedeti več o gozdu in komaj vidni komunikaciji rastlin, ki živijo v njem, našli odgovore na vsa svoja vprašanja. Na 1,5-urnem sprehodu bomo odkrili, ali imajo drevesa najboljšega prijatelja, ali drevo sploh ve, da ga v gozdu obdaja skupnost in da ni samo. Zahvaljujoč gozdni ekologiji in sodobnim raziskavam boste izvedeli tudi, da se gozdni prebivalci med seboj ne le pogovarjajo, temveč si tudi pomagajo.

Datum sprehoda: 15. junij 2024.

Mark0036 – Madžarski Banksy?

Ko se 15. junija pridružite ekipi Pestbuda Walks, vas čaka 120 minut čistega navdušenja. Mark0036Mark, ki se je z leti globoko zasidral v mestno tkivo, v svojem delu združuje legendarne madžarske risane like iz osemdesetih let z znanimi hollywoodskimi kultnimi filmi. Ob 10. uri zjutraj se boste na ulici Király lahko podali po sledeh skrivnostnih madžarskih umetnikovih lepljenk ali stenskih obeskov, ki so hkrati humorni in nostalgični.

Datum sprehoda: 15. junij 2024.

Duhovi na ulici Svábhegy – sprehod skozi preteklost

Triurni vodeni sprehod bo 23. junija udeležence popeljal od Jókaijevega vrta do Hiše mučenja v Normafi. Hrib Sváb, ki je še danes priljubljen med pohodniki, se na prvi pogled zdi idiličen, vendar je tudi kraj tragičnih zgodovinskih dogodkov. Čeprav nas duhovi preteklosti ne strašijo več, stavbe še vedno pripovedujejo o tem, kje je Adolf Eichmann vodil deportacijo Judov, kje je bila šola za usposabljanje častnikov ÁVH in v kateri vili so zasliševali Lászla Rajka.

Datum sprehoda: 23. junij 2024.

Vrtnice v Zsolnayu – voden sprehod po Hiši tisočletja in njenem rožnem vrtu

Po prijetnem sprehodu po mestnem parku si velja ob primernem času ogledati vodene sprehode, ki jih ponuja Hiša tisočletja. Odkrili boste, kakšen dragulj je Ligetova hiša: prva stavba, v kateri so na prostem postavljene prve majolične dekoracije, ki jih je Vilmos Zsolnay zasnoval za javno stavbo. Na sprehodu se seveda razkrije tudi zgodovina Hiše tisočletja in rožnega vrta s 1500 rastlinami nasproti stavbe, ki prav tako zajema čudovito Zsolnayevo delo.