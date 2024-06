10 odličnih poletnih prireditev in festivalov v Budimpešti junija letos

Poleg največjih poletnih dogodkov se v Budimpešti odvijajo tudi manjši filmski festivali, gastronomski dogodki, koncerti, trgatve cvetja in družinski dogodki. Če namesto gneče iščete prijetne poletne dogodke, vam predstavljamo, kam se lahko junija odpravite!

Maraton Tilos // Dürer Kert (3.-15. junij 2024)

Tako kot prejšnja leta se bo teden zbiranja sredstev Tilos v FM in spletnem prostoru združil s tradicionalnim festivalom Maraton Tilos, ki poteka že desetletja. Od 3. do 7. junija bo radio Tilos na FM90,3 in na spletu ponovno oddajal tematske oddaje, 7. junija pa se bo preselil na Dürer Kert, kjer bo 9 dni, vse do zore v nedeljo, 16. junija, potekal maratonski festival zbiranja sredstev. Na sporedu bodo dan glasbe sveta, družinski dan, dan za otroke, dolgčas pa ne bo niti ljubiteljem reggaeja in jazza!

Mednarodni festival kratkega filma Friss Hús Budapest // Puskin Art Cinema (30. maj – 5. junij 2024)

Popolnoma novi madžarski in mednarodni tekmovalni bloki, prenovljene tematske projekcije in zabavni strokovni dogodki za ljubitelje filma! Letos organizatorji pripravljajo tudi številne spremljevalne dogodke, vključno s strokovnimi okroglimi mizami in delavnicami.

Szánsájn – poletni festival v kraju Cirko-Gejzír (6. junij – 28. avgust 2024)

Vsako poletje se na festivalu Szánsájn predvajajo najboljši filmi preteklih let. Letos so organizatorji pripravili rekordnih 12 tednov. Preživite poletje v Cirku in si oglejte vse, kar ste med letom zamudili ali bi si radi ogledali še enkrat!

Ples Bartók Béla – ne le festival ulične glasbe // vse ob ulici Bartók Béla út (7.-8. junij 2024)

7. in 8. junija bo v Bartóku spet živahno, živahno, sosedsko, družabno, nostalgično, nazdravljalo, degustiralo in plesalo: letošnji BARTÓK BÉLA BÁL, Újbudin festival lahkotne ulične glasbe! Ta dva dni bodo vrata lokalnih restavracij, kavarn, barov, umetniških ateljejev, galerij in trgovin vseh velikosti med trgoma Gellért in Kosztolányi odprta širše kot običajno. Podrobnosti kmalu!

Tukaj so naši najljubši kraji na očarljivi ulici Bartók Béla út:

Gastronomija na ulici Bartók Béla út: 11 odličnih krajev na bulvarju okrožja XIGastronomija na ulici Bartók Béla út: 11 odličnih krajev na bulvarju okrožja XI

Popeljali vas bomo na majhno gastronomsko ekskurzijo po znamenitem in priljubljenem Bartók Béla út v Újbudi: 11 krajev iz kulturnega središča okrožja.

JAZZ in BOR vikend // Margaret Island Theatre (7. in 8. junij 2024)

Madžarsko jazzovsko združenje in gledališče Margaret Island Theatre prvič organizirata festival JAZZ in BOR. Poleg velikega koncerta v soboto zvečer bodo na vikendu potekali tudi manjši koncerti in intimna glasba od poznega popoldneva v petek, 7. junija, in ves dan v soboto. Na festivalu bodo občinstvu nastopili mladi madžarski jazzovski talenti in zmagovalci festivala Jazz Showcase. Odlične glasbenike in melodije bodo spremljala okusna lokalna vina.

YogaFest // Klub Akvárium (8. junij 2024)

Največji festival joge v državi, na katerem lahko spoznate različne šole joge, gibanja in inštruktorje. Čakajo vas 3 vadbene sobe, 1 predavalnica, razstavni prostor in večerni koncert mantre! Podroben program bo kmalu na voljo.

BLOOM fest // Budatétény Rožni vrt (8. in 9. junij 2024)

Od 8. do 9. junija so vsi ljubitelji rastlin vabljeni v Budatétényi Rózsakert na vikend, poln cvetja, v okviru festivala BLOOM fest Budapest. Na vrtu se bodo zbrali vrtnarji, graditelji vrtov, prodajalci rastlin in cvetja ter proizvajalci, ki vas bodo očarali s čudovitim cvetjem in posebnimi rastlinskimi lepotnimi, wellness in gastronomskimi izdelki.

Žetev sivke na kmetiji Budakeszi (8.-9. junij 2024)

Drugi konec tedna v juniju so na sivkarici Budakeszi dobrodošli vsi družinski člani. Dišeče zelišče boste lahko z lastnimi rokami nabrali na čudovitem nasadu sivke, poskrbljeno pa bo tudi za gastronomska presenečenja.

95. praznični teden knjige // Duna-korzó (13.-16. junij 2024)

Združenje madžarskih založnikov in distributerjev knjig organizira 95. izvedbo največjega praznovanja sodobne madžarske književnosti na prostem med 13. in 16. junijem na trgih Vörösmarty, Vigadó in Dunajskem koridorju. Kot vsako leto bo štiridnevna prireditev vključevala različne odrske dogodke, koncerte in podpisovanje knjig.

Na vseh treh prizoriščih se bo predstavilo več kot 150 razstavljavcev.

Otroški otok, Generali // Otok Hajógyári (21.-23. junij 2024)

Generalijev otroški otok, največji in najbolj barvit družinski festival na prostem v državi, bo letos potekal na dvoriščih ladjedelnice Yardari. Pričakujemo, da se bodo otroci in odrasli med 21. in 23. junijem pridružili dogodku na Ladijskem otoku, ki bo v teh nekaj dneh postregel z veliko zabave, pustolovščin in doživetij. Ta poletni konec tedna vas čakajo igralnica, otroški koncerti, doživljajska igrišča, obrtne dejavnosti, otroška igralnica in še veliko drugih zanimivih dejavnosti!