Na bregu Donave smo našli zeleno oazo pustolovščin, kjer ni nikomur dolgčas.

Budimpeštanski vrt, ki je bil pred kratkim večkrat prenovljen, je idealen kraj za poletno zabavo v prijetnem vzdušju in pravo središče zabave za tiste, ki se želijo sprostiti.

Otrokom prijazna zelena oaza na bregu Donave

Ob vstopu v Budimpeštanski vrt boste srečali ljudi vseh starosti. In nič čudnega: kompleks, ki se razprostira na 13.000 kvadratnih metrih, ponuja široko paleto prostočasnih dejavnosti, zato vam ne bo dolgčas niti za minuto.

Družinam in psom prijazno območje je odlična alternativa za tiste, ki želijo praznovati z večjo skupino družine ali prijateljev, sodelavcev ali pa samo preživeti nekaj ur v prijetnem okolju, stran od mestnega hrupa.

Zabava za mlade in stare

Za ljubitelje ekipnih športov je na voljo nogometno igrišče z umetno travo, nogomet z mehurčki in peščeno igrišče, primerno za odbojko na mivki, ki zagotavljajo aktivno rekreacijo. Na voljo so tudi pingpong, namizni nogomet in badminton za športno zabavo, medtem ko se lahko ljubitelji ekstremnih športov zatečejo v skate park.

Budimpeštanski vrt je tudi raj za najmlajše, saj so tu pisano igrišče, trampolin park in skakalni gradovi, kjer lahko otroci v varnem okolju in ob zabavi izčrpajo odvečno energijo.

In če to še ni dovolj, je bila postavljena igrivostna gasilska enota, kjer lahko mladi in starejši otroci sodelujejo pri interaktivnih dejavnostih in se potopijo v skrivnosti gasilskega poklica. Budimpeštanski vrt z njimi sodeluje celo pri organizaciji rojstnodnevnih zabav, saj gasilski park ponuja odlične priložnosti za tematske rojstnodnevne zabave. Več podrobnosti TUKAJ.

Širok izbor gastronomskih užitkov

Budimpeštanski vrt ponuja tri različne gastronomske lokale s popolnoma različno ponudbo. Najprej smo jih poskusili v restavraciji Paneer, kjer smo lahko izbirali med štirimi okusnimi sendviči.

Izbrali smo sijajno sirni The Real Cheeseburger in Super Cheddar Burger, ki ponuja celo super alternativo za vegetarijance. Pri mesnih sendvičih smo se odločili za Blue Buffalo, ki je bil narejen iz blazinic bivoljega mesa, obloženih z modrim sirom, metano solato, sotirano čebulo in slanino. Vsem tem se lahko prileže čips ali sladki krompir z omako, za ljubitelje sira pa priporočamo izbor sirov!

Naša gastronomska pustolovščina nas je vodila do stojnice Flame Donut, kjer lahko tradicionalni, dobro znani krofi s sirom in smetano naročite tudi v brezglutenski, brezmlečni in veganski različici. Enak opis velja tudi za ameriške krofe, ki so na voljo tukaj in jih lahko naročite s cimetom in različnimi prelivi (tudi veganskimi), tako da nikomur ni treba zamuditi slastnega grižljaja.

Nazadnje smo se odpravili do tovornjaka s hrano ob vhodu, da bi potešili vse manjši apetit. Burger je bil še vedno dobra ideja, še posebej po tem, ko smo si ogledali široko paleto ponudbe podjetja Deep Burger, ki ima v Budimpešti več lokacij.

Na voljo je 12 izbirnih ustnih burgerjev s prelivi in omakami, na voljo pa so tudi junior burgerji za tiste, ki se zadovoljijo z manjšimi sendviči. Poleg burgerjev so na voljo tudi druge jedi, barska hrana (piščančja krila, čedar nuggets, čebulni obroči), solata Cezar in sladice (ameriške palačinke in nutella cheesecake).

S ponudbo teh treh restavracij ste lahko prepričani, da v Budimpeštanskem vrtu ne boste lačni!

Programi Budapest Garden 2024

V Budapest Garden se je vedno vredno vrniti, saj se prizorišče nenehno razvija, program pa je vedno bolj pester. Letos so bili nadgrajeni vrtni prostori za žar, prenovljen je bil trampolin v športnem baru in posajenih je bilo več rastlin za ozelenitev območja.

Letos bo na vrtu potekal tudi brezplačni poletni vrtni kino s popcornom in ležalniki, ki je v Budimpešti prava zanimivost. Od lanskega leta se vračajo tudi torkovi plesni večeri z učenjem swinga.

Ob ponedeljkih in četrtkih zvečer je trampoliniranje za odrasle odličen način za sprostitev po službi, pri čemer je treba vnaprej rezervirati med 19. in 20. uro. Letošnje poletje vas čaka tudi GardenFest2024 s številnimi zanimivimi koncerti in dobrotami Streetfood Garden.

GardenFest2024 je osrednji dogodek letošnjega poletja, saj bo ob evropskem prvenstvu v nogometu leta 2024 v Óbudi največja navijaška vas in pravo festivalsko vzdušje za zabave željne obiskovalce tekem. Tekme si boste lahko ogledali na dveh velikih stenah LED ter na dodatnih projektorjih v različnih navijaških conah.

Na voljo pa ne bodo le neposredni prenosi tekem, ampak tudi številne dejavnosti in nagradna žrebanja, ki vas bodo zabavali, zato jih ne zamudite!