Brezplačni festival na obali jezera Feneketlen prvi konec tedna poletja

Zbrali smo najboljše novosti in nove filme iz leta 2024 na Netflixu. Med njimi so drame,

Palača Anker je že 114 let znamenitost v okolici trga Deák Ferenc in izstopa iz množice hiš na

Predstavniki narodnosti bodo ves dan skrbeli, da se bomo lahko potopili v bogastvo njihovih običajev in tradicij, v dejavnosti skupnosti in v živahno raznolikost. Za podroben program kliknite TUKAJ!

Po njihovem navdihu se je rodilo ime festivala Bárka, ki izraža tisto, kar je resnično pomembno. Zato festival Bárka združuje in predstavlja različne kulture z glasbo, plesom, degustacijami hrane in obrtjo.

Praznovanje narodnosti ima v 11. okrožju dolgo tradicijo, saj je Újbuda edino okrožje v mestu, kjer deluje 13 narodnosti. To so Bolgari, Cigani, Grki, Hrvati, Armenci, Poljaki, Nemci, Romuni, Rusini, Srbi, Slovaki, Slovenci in Ukrajinci.

Festival Bárka bo 2. junija potekal ob jezeru Feneketlen in na odru v parku Új Buda. Celodnevni brezplačni dogodek s kulturo, glasbo in okusi 13 narodnosti ter brezplačnim koncertom Parno Graszt bo odprt za vse.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool