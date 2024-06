Vodna pot ob jezeru Tisa pohodnike vodi po divji in slikoviti poti

Ekocenter poleg slikovite pokrajine ponuja tudi konferenčno sobo, raziskovalno in opazovalno sobo, učilnico in servisne prostore ter celo vodene (nočne) oglede.

Učna pot je bila lani popolnoma prenovljena, dodani so bili novi tematski panoji ter interaktivni izobraževalni in igralni elementi.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool