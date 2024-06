Festival VéNégy 20. junija začenja poletje v Podonavskem ovinku

Festival VéNégy, ki bo potekal od 20. do 23. junija, vabi ljubitelje kulture v Nagymaros, kjer bodo uživali v čudovitem okolju in bogatem programu vsestranske umetnosti. Poleg gledaliških in glasbenih predstav bodo na voljo ustvarjalne delavnice, športni programi, plesna dvorana, ekskluzivni vodeni ogledi tovarn, lepotna delavnica in izleti s kanuji v naravo.

Gledališka doživetja na festivalu VéNégy

Festival se bo 20. junija začel s komedijo Kralj jelenov v režiji Nándorja Berettyána v izvedbi gledališča Karinthy. Naslednji dan bo na sporedu vrhunska predstava Dnevnik Ane Frank v izvedbi Nacionalnega baleta Kassa. Moravsko gledališče v Olomoucu na Češkem bo 22. junija navdušilo občinstvo z operno predstavo, ustvarjeno posebej za festival Four Four.

Pred festivalom bo potekala mednarodna delavnica, ki jo bo vodil Grzegorz Bral, umetniški vodja svetovno znane poljske skupine Song of the Goat Theatre. Premiera bo na dan zaključka po predstavi poljskega gledališča Rozbark. Sodobna plesna predstava z naslovom Late Lovers in the Month of the Moon se poklanja delu belgijskega nadrealističnega slikarja Renéja Magritta.

Festival nadaljuje svoje poslanstvo promocije gledališča, saj ob nakupu gledališke vstopnice s popustom ponuja brezplačen vstop na večerne koncerte. Poleg gledaliških predstav bo na voljo tudi gledališče VR, kjer bo poljska ekipa Concept Cultura vsak dan od 14. do 19. ure odprta za potopitev v virtualno resničnost. Ob večerih pa bodo za čarobnost poskrbele neverjetne predstave uličnega gledališča, ognjeni šovi, zračni plesni nastopi in pustolovci v neverjetnih steampunk kostumih.

Glasba in ples

Na festivalu bo nastopilo več kot 60 glasbenih skupin, ki predstavljajo smetano državne glasbene scene. Med nastopajočimi skupinami so 30Y, Analog Balaton, Aurevoir, AWS, Aron Andras & The Black Circle Orchestra, Belau, Beton.Hofi, Brains, Dzsúdló, Elefánt, Firkin, Irie Maffia, Platon Karataev in Subscribe.

Zaključni dan festivala bo okronal koncert skupine Misztrál in Tankcsapda, dobitnika Kossuthove nagrade, ki praznuje 35. obletnico delovanja. Elektronski glasbi in vzhajajočim talentom se bodo pridružili Anika Iris iz Bratislave, Tygroo iz Češke in The Pau iz Poljske. Glavna zvezda festivala je kultna britanska drum and bass skupina Kosheen, ki bo na oder stopila 22. junija.

Dnevni in družinski programi

Obiskovalce festivala čaka tudi razburljiv dnevni program. Ustvarjalne delavnice bodo vključevale nakit iz kristalnega makrameja, naglavna pokrivala iz suhega cvetja in nakit iz kristalnega stekla.

Ekskluziven voden ogled tovarne cementa Váci, ki z najsodobnejšo razpoložljivo tehnologijo proizvaja cemente blagovnih znamk Hungarian in Hazai Produkt. Na voljo so tudi priljubljeni sprehodi po naravi, brezplačni izleti s kanuji, ki ponujajo dih jemajoč panoramski razgled na kanjon Donave.

V Nagymaros bo prispel priljubljeni slammer Beni Bánki, ki bo na festivalu imel nekonvencionalno učno uro književnosti. Na bregovih Donave bosta potekala kviz in jutranja telovadba, nogometni navdušenci pa bodo lahko evropsko prvenstvo v nogometu spremljali v živo na projektorju na dvorišču Gasztro.

V vrtcu VéNégy Ovi za otroke vsak dan med 14 in 20 urami skrbijo izkušeni vzgojitelji. Ustvarjalni dečki in deklice se lahko preizkusijo v likovni umetnosti, branju pravljic, kotičku za družabne igre, igri z žogo in badmintonom, tradicionalni igralni hišici in lutkovnem gledališču.

Poleg bogatega otroškega programa bo družinam na voljo tudi posebna ponudba vstopnic, saj je festival za otroke do 12. leta starosti brezplačen, družine z otroki do 12. leta starosti pa lahko v predprodaji kupijo družinske vstopnice s 30-odstotnim popustom. Več informacij na spletni strani festivala: venegyfesztival.hu