Nove knjige za poletje: 9 odličnih knjig za branje med počitnicami

Bliža se poletje in z njim tudi načrtovani datumi dopustov – na naše veliko veselje. Tukaj je nekaj odličnih novih knjig, ki jih lahko pospravite v kovček!

Magda Szabó: Dianino ogledalo – zapisi o lepoti

Ta knjiga, ki je sprehod po skrivnostih in intelektualna pustolovščina s poudarkom na ženski lepoti, je izbor neobjavljenih in manj znanih spisov Magde Szabó. Avtoričina metoda, imenovana deloma preiskava in deloma osvetlitev, želi raziskati rojstne, skrivnostne in skupnost oblikujoče koeficiente lepote, hkrati pa pušča prostor za nauk, ki ga je mogoče uporabiti v praksi. Poletimo od lepote ženske do lepote mladosti, talenta in duše, od pokrajin podeželja do pokrajin antike, ki osvežujejo telo in dušo s svojimi proporci, mero, sijajem in obilico večne lepote, ki pa je ni mogoče pripeti na iglo ali vtisniti v medaljon: vse, kar je bilo nekoč občudovanja vredno doživetje, lahko v najboljšem primeru odnesemo le kot spomin, ki ga lahko obudimo v temnih urah.

Balázs Csonka, Diana Sákovics:Ženske se zaljubijo v slabe fante

Polni smo navidezno neizpodbitnih predstav o odnosih, za katere verjamemo, da so osnovne resnice, ki neopazno določajo naš odnos do partnerja, naše vedenje v odnosu, naše prepričanje o drugi osebi – in celo to, kaj verjamemo o sebi. Trditve, ki pogosto vodijo neposredno do samih težav. S svojo ljubeznijo ga bom spremenil. Je ljubosumen, torej me mora imeti resnično rad. Vedeti mora, zakaj sem užaljena do njega, tudi če mu tega ne povem. Če je seks dober, bo v razmerju deloval. Ne vdajte se zlahka, saj vas to naredi bolj privlačne. Se vam to ne sliši znano? Vsi smo naredili napako, ko smo sprejeli vse te modrosti in nasvete brez kritike. Toda koliko resnice je v teh priljubljenih prepričanjih? Dva psihologa, dva pristopa, teorija in praksa, avtoritativna psihološka mnenja, napisana z moške in ženske perspektive.

Tibor Takács: Agenti, informatorji, poročila

Kako in zakaj so sredi petdesetih let prejšnjega stoletja poskušali pridobiti učitelja glasbe iz majhnega mesta? Kako so podeželsko pediatrinjo prepričali v sodelovanje in kako se je poskušala temu izogniti? Kakšna je bila vloga agentov, obveščevalcev in informatorjev v represalijah po letu 1956, vključno z nekaterimi, ki so jih rekrutirali z izsiljevanjem, pa tudi z drugimi, ki so se prostovoljno javili in celo podtikali izmišljotine zapornikom, da bi pridobili točke? Kakšna je bila ta posebna hiša K? In končno, kdaj, v kakšnih okoliščinah in iz kakšnih razlogov je bilo treba razbiti mrežo agentov, ki je bila skrbno in natančno vzpostavljena v več desetletjih? V več kot tridesetih letih po spremembi režima je bilo veliko razprav na nož, včasih tudi škandalov, o vprašanju, ali so „dosjeji agentov“ res javni, ali je dokumente državne varnosti iz Rákosovega in Kádárjevega obdobja res mogoče iskati. Ne glede na to, kaj menijo zgodovinarji in strokovnjaki, javno mnenje meni, da je odgovor jasen „ne“. Tibor Takács to preteklost državne varnosti, ki je za širšo javnost še vedno delno neraziskana, predstavi na strokoven, a dostopen način.

Mór Bán: Grad v dar – Sisi, madžarska kraljica 1.

Poletje 1866 … Sisi, avstrijska cesarica, je prisiljena z otroki pobegniti v Pest-Budo na Madžarskem, da bi se izognila pruski vojski, ki se približuje Dunaju. Njen mož Franc Jožef poskuša sam rešiti cesarstvo, ne zavedajoč se, da tokrat kljub njegovim prizadevanjem rešitelj ne bosta vojska ali diplomatski zbor, temveč cesarica, ki ne upošteva dvornega bontona… Sisi skoraj ves prosti čas preživi v Budi z očarljivim madžarskim grofom Gyulom Andrássyjem, ki si mrzlično prizadeva prepričati prelepo cesarico, da se mora cesar dogovoriti z Madžari, ki so bili poraženi v osamosvojitveni vojni leta 1848/49, sicer bo celotno cesarstvo nepopravljivo propadlo. Na vroč avgustovski dan grof Andrássy in Sisi – spremlja ju neizogibna bralka Ida Ferenczy – obiščeta grad Gödöllő, kjer v konjušnici trenutno deluje vojaška bolnišnica. Grad – čeprav je v slabšem stanju, si pridobi Sisijino naklonjenost. Cesarica še ne sluti, da ga bosta po slovesnem kronanju na Andrássyjevo priprošnjo prejela kot poročno darilo madžarskega parlamenta. Tako se začne najsrečnejše obdobje Sisijinega življenja. V Gödöllőju je končno svobodna, blizu svojim ljubljenim Madžarom in daleč od spletk dunajskega dvora.

In blizu grofa Andrássyja…

Barbara Bauer: Še vedno te vidim tam zgoraj

Ferenc Kojnok si je želel postati pilot, odkar pomni. Gospodar neba. Toda zdi se, da svojih sanj ne more uresničiti, saj po prvi svetovni vojni Trianonska mirovna pogodba pomeni, da Madžarska ne sme imeti letalskih sil in ne sme usposabljati pilotov. Toda fant, ki je odraščal v priključeni vasi Vágfalva v regiji Challó, noče opustiti svojega načrta, čeprav so mu na voljo številne druge možnosti. Lahko bi postal šahovski prvak, velemojster, saj ima izjemen talent za to igro. Usoda mu končno ponudi priložnost. Ko Madžarska leta 1938 dobi nazaj večino regije Felvidék, se na podlagi prve dunajske odločitve v Kassi odpre Madžarska kraljeva letalska akademija in Ferenc Kojnok postane eden njenih prvih študentov. Njegova žena Ágnes, volčja, jantarnooka Ágnes, v katero se je Ferenc zaljubil na prvi pogled, in sin Misi sta že navzoča na otvoritvi letalskega častnika. Ta ni podedoval le očetovega šahovskega talenta, temveč tudi njegovo strast do letenja. Toda zgodovina ponovno poseže v dogajanje. Oče in sin se morata ločiti, ker je Ferenc leta 1942 poslan na vzhodno fronto. Na dan svojega bolečega poslovitve Misi v dar podari ročno izrezljan šahovski komplet. Takoj začneta igrati partijo, ki jo bosta igrala več mesecev, pri čemer si bosta vedno pisala pisma o naslednji potezi. Potem pa ni več pisem s fronte…

Edina Tallér: Dobri ljudje

Margit in Dénes sta običajen budimpeštanski par z običajnim življenjem v stanovanjskem naselju, z navidezno majhnimi potrebami in željami, z davno pozabljenimi in potlačenimi sanjami, z načrti, ki niso bili nikoli uresničeni. Ko umre ženina ostarela mati, se odpravita v Kiskunhalas, vendar na poti obtičita v majhnem kraju Jakabszállás, kjer za nekaj časa obtičita. V življenje Margaritovih se na usoden način vmešajo lastnik lokalnega pakalozója Jóska Nyúzó, gostilničar, ki varuje svoje skrivnosti in je zaradi ranjenega obraza znan le kot Idegzsaba, in Jolikas, par starih dvojčkov albinozov, ki jima povsod sledita. V tej situaciji se morata zakonca soočiti z dejstvom, da se jima je poleg potovanja in nenehnih sporov, prepirov in drobnih prepirov zgodilo še nekaj drugega, nekaj bolj odločilnega. Avtor z odličnim humorjem in bogato ironijo slika sedanjost in nedavno preteklost Madžarske, tako v prestolnici kot na podeželju.

Balázs Ablonczy: Zadnje poletje

V zavesti velikega dela madžarske družbe je druga svetovna vojna še vedno v veliki meri povezana z leti 1944-45, pohodom na fronto, bombardiranjem, nasiljem, deportacijami, obleganjem Budimpešte. V skladu s tem je to obdobje predmet predvsem vojaške in politične zgodovine. Balázs Ablonczy v knjigi Az utolsó Sommerár (Zadnje poletje) pogleda v ozadje vojnih dogodkov: raziskuje, kaj se je dogajalo na Madžarskem v tistih treh poletnih mesecih, ko se je kolo zgodovine nenadoma pospešilo. Kako so ljudje živeli svoj vsakdan, kako so preživeli bombardiranje in evakuacijo, kako so poskrbeli zase in za svoje družine. Medtem ko so se zavezniki izkrcali v Normandiji in Provansi, prevzeli nadzor nad Parizom in Rimom, se Varšava in Slovaška uprli Nemcem, Romunija pa se je predala, so Madžari na podeželju žigosali živilske kupone, kopali in predvsem hodili. Kako so preživeli te tri mesece, dokler sovjetske enote konec avgusta 1944 niso zasedle prve vasi na Madžarskem, Sósmező v Triciku? Kako so si svojo državo predstavljali vlada v Stójayu, ki je prišla na oblast z nemško okupacijo, ter politiki in intelektualci okoli nje? Kaj načrtujejo in kaj bo iz tega nastalo?

Leonóra Mörk: Okno s papagaji

Včasih si moramo vzeti dopust od lastnega življenja. Ko pridemo do prelomnice in ugotovimo, da že dolgo ne počnemo tistega, kar si želimo. Ko končno slišimo, kaj nam govori naš trmasto utišani notranji glas. Ko razumemo, da moramo izstopiti iz znanega okolja, saj le tako lahko vidimo sebe in najdemo pot do bolj pristnega življenja. Veliko ljudi se usede na letalo za Španijo in se ne ustavi vse do El Camina. Avtor papagajskega okna se je odpravil v drugo smer, v Nemčijo, kjer prav tako obstaja romarska pot, ki povezuje najpomembnejše kraje Lutrovega življenja. Potoval je z ladjo po Labi in na oslovskem hrbtu do gradu Wartburg, bival v romantičnih penzionih in gotskih samostanih, se sprehajal po grobih srednjeveških ulicah in se izgubil v džungli ter se pri tem naučil reinterpretirati svoje najpomembnejše izkušnje in spomine. Navsezadnje se lahko stara zgodovinska osebnost in sodoben, običajen človek zlahka znajdeta v podobnih situacijah, se soočata s podobnimi izzivi in doživljata podobna čustva.

Rudolf Höss: Bil sem poveljnik Auschwitza

Knjiga Jaz sem bil komandant Auschwitza je nastala po vojni, ko je bil Höss vojni ujetnik na Poljskem, in ponuja edinstven vpogled v notranji razvoj množičnega morilca, ki je brez vprašanj in dvomov izvrševal ukaze. Spremljamo njegovo življenje od otroštva do služenja vojaškega roka v prvi svetovni vojni, od prvega političnega atentata in let v zaporu do položaja vodje koncentracijskega taborišča Dachau. Podrobno spoznamo njegov vzpon od zaščitnika v Sachsenhausnu do poveljnika koncentracijskega taborišča Auschwitz in nazadnje do vodje inšpektorata za koncentracijska taborišča. Na začetku poletja 1944 je bil Höss ponovno na čelu Auschwitza, da bi izvedel največji projekt uničevanja v taborišču, iztrebljanje madžarskih Judov na podeželju. V okviru madžarske operacije je bilo v taborišče poslanih 437.000 madžarskih Judov. Od tega jih je 300.000-345.000, vključno s 100.000 otroki – takoj poslanih v plinske komore. Höss, požrtvovalni domoljub, ljubeči družinski človek, natančen upravnik in učinkovit množični morilec, ki se ga madžarsko občinstvo spomni iz romana Roberta Merla Moje obvladovanje smrti iz leta 1952, tokrat pripoveduje svojo življenjsko zgodbo s svojimi besedami. Ta pomemben dokument je prvič na voljo v madžarskem jeziku.