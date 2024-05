5 observatorijev naše države, kjer lahko ves dan opazujete nebo

Zahvaljujoč observatorijem naše države se lahko počutimo nekoliko bližje osupljivo sijočim nebesnim telesom. Odkrijte jih vse!

Observatorij Svábhegy, Budimpešta

Zvezdni observatorij Svábhegy, ki velja za najlepši observatorij v prestolnici, je najboljši na domači ravni. Poleg tega, da je najstarejši in največji madžarski astronomski observatorij, je tudi lastnik največjega demonstracijskega teleskopa v državi. Svábhegyi Csillagwiszálgóló ponuja opazovanje sonca, dnevne programe observatorija za zvezde in testiranje meteoritov ter nočne predstave. V soboto, 25. maja, se začenja sezona Zvezdnih vrat, v okviru katere lahko vse do jeseni brezplačno obiščete vse astronomske programske lokacije observatorija po lastni želji, brez časovne in številčne omejitve. Več informacij s klikom TUKAJ!

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

Bükki Star

Pred dobrima dvema letoma je svoja vrata odprlo najsodobnejše astronomsko razstavišče v vzhodni srednji Evropi Bükki Csillagda. Observatorij ponuja številne zanimive zanimivosti in interaktivna doživetja za zainteresirane: na primer vrhunski teleskop, primeren za opazovanje Sonca, planetarij, meteorite, ki se jih je mogoče dotakniti, razburljiva virtualna vesoljska potovanja in celo naravoslovno pot, ki jo lahko raziskujete na njegovem ozemlju. . Posebnost observatorija je Astrobistro, kjer lahko uživate v različnih dobrotah, brezalkoholnih koktajlih in kakovostni kavi! Za aktualne programe se splača spremljati njihovo Facebook stran!

Zselici Star Park

Krajinsko varstveno območje Zselici v južnem delu Transdonavie, v katerem je bil ustanovljen Zvezdni park, je zaradi nizke svetlobne onesnaženosti leta 2009 prejelo naziv Mednarodni zvezdni park. To ni majhna stvar, saj je parkov po vsem svetu, ki si zaslužijo podobno priznanje, zelo malo. Tisti, ki želite uživati v dnevnem nebu in tisti, ki si želite videti zvezdnato nebo ponoči, se lahko po predhodni prijavi udeležite programov, organiziranih v stavbi observatorija in v okoliškem gozdu. Ne zamudite njihovega programa ob 18. maju, na astronomskem dnevu, v okviru katerega bo na trgu pred observatorijem po sončnem zahodu potekala neformalna večerna predstavitev teleskopa. Več informacij na Facebook strani Zselici Csillagpark.

7477 Zselickisfalud 064/2 ur.

Observatorij Szeged

Astronomi in študenti astronomije imajo izobraževalna predavanja v Szegedu, na observatoriju Szeged, ki je bil odprt leta 1992. Zainteresirani lahko na ogledih ozvezdij spoznajo najbolj znana ozvezdja, med katerimi jim pri prilagajanju pomaga laserska svetloba. Obiskovalci lahko preizkusijo teleskop Cassegrain observatorija s premerom glavnega zrcala 40 cm, izvedo, kakšne vrste teleskopov obstajajo, in spoznajo osnove optike teleskopa. Poleg stalnih aktivnih programov za vas pripravljajo tudi dodatne astronomske dogodke, o katerih lahko izveste na njihovi Facebook strani!

6726 Szeged, Kertész utca 3.

Pannon Csillagda, Bakonybél

Center za obiskovalce v Bakonybélu ponuja kompleksen program doživetij. Poleg parka astronomskih teleskopov, digitalni planetarij, park teleskopov ter razstave o astronomiji in zgodovini raziskovanja vesolja privabljajo mlade in starejše, ki jih zanima astronomija. Med rednimi filmskimi projekcijami se gostje hotela star lahko namestijo v udobne naslanjače, poznane iz kinematografov IMAX, in se zahvaljujoč 3D kakovosti slike z dvakrat višjo ločljivostjo HD slike podajo na pravo kozmično potovanje.

8427 Bakonybél, Szt. Gellért tér 9.