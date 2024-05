6 prijetnih novih kavarn in slaščičarn v Budimpešti, ki bi jih bilo škoda zamuditi

Za vas smo zbrali nove kraje v Budimpešti, ki jih lahko poskusite poleti, pa naj gre za torte, kavo ali pecivo!

Slaščičarna in pekarna Dobay BudaPart

Poslastice slaščičarne, ki je ena od stalnic Krisztine körút, lahko poskusite že v Újbudi, v nedavno odprti slaščičarni in pekarni Dobay BudaPart. Poleg pestre in slastne ponudbe tort in njihove neponovljive kave, vas ob delavnikih čaka meni kosila, ki si ga lahko privoščite v udobni, posebej opremljeni sobi.

1117 Budimpešta, ulica Garda 1.

Manufaktura malin

Če si želite med sprehodom po Grajskem okrožju res sladko poslastico ali močno kavo, obiščite Málna Manufaktúra, kjer vas čaka širok izbor tradicionalnih in posebnih tort in peciva. Med izdelki, ki niso le božansko okusni, ampak še posebej spektakularni, so sladice na kozarec, francoske kreacije in celo newyorški zvitki s pistacijo in slano karamelo.

1015 Budimpešta, Batthyány utca 15.

Bruno Gelateria na Nizozemskem

Bruno Gelateria, ena najljubših sladoledarnic Óbuda, je odprla svojo novo enoto v osrčju Újlipótvárosa in vse, ki jo obiščete v poletni vročini, pričakuje s hladilnimi dobrotami. Nad kakovostno izbiro prijetne sladoledarne je nemogoče biti razočaran, saj so poleg kremnih cmokov, kuhanih po pristnem sicilijanskem receptu, vsi sadni sladoledi narejeni iz svežega sadja in so brez mlečnih izdelkov ter seveda lahko poskusite tudi lokalno specialiteto, granito, podobno osvežilnemu sorbetu.

1136 Budimpešta, Hollán Ernő utca 33.

Kavarna Insula

Nikoli si ne bi mislili, da lahko v središču mestnega jedra, na Trgu Deáka Ferenca, najdemo pravljično malo kavarno, kjer si lahko stran od vrveža napolnimo baterije z okusnimi prigrizki. V domačem interierju lahko uživate v izboru sendvičev, tort, peciva in kave, ki si jo lahko privoščite ob klepetu s prijatelji ali celo ob dobri knjigi.

1052 Budimpešta, Deák Ferenc tér 4.

Zsolnay Cafe & Bar

Zsolnay Café & Bar se je odprl v enem najpomembnejših madžarskih kulturno-zgodovinskih gradov, v nedavno prenovljenem gradu Klebelsberg, ugnezdenem v Budimskih gričih, kjer lahko zaradi svoje lokacije uživate v piškotih ali kavi v luksuznem in nenavadnem okolju. V grajski urejeni kavarni vas poleg izvirne italijanske kave čakajo tudi osvežilne pijače in slastne ročno izdelane torte.

1028 Budimpešta, Templom utca 12.

Naturi Café & Deli

Letos je bil zemljevid popolnoma brezplačnih veganskih kavarn in slaščičarn v Budimpešti razširjen s še enim biserom, saj je NaTuri Café & Deli odprl svoja vrata blizu Fővám tér. K kavi lahko izberete piškote brez glutena, sladkorja, mleka, jajc, laktoze in konzervansov, domov pa lahko odnesete tudi specialitete craft manufakture Naturi.

1093 Budimpešta, Csarnok tér 6.