Boemsko dvorišče prestolnice vas vabi nazaj na sproščene poletne počitnice

V Budimpešti je poleti le malo vrtov, ki bi bili tako vabljivi kot dvorišče Tereza v središču VI. okrožja. Pisani girlande, girlande luči in zelene rastline oživijo vrt, na katerem bodo vašo lakoto potešili iskreni okusi in najboljše mehiške jedi.

Ko z ulice Nagymező zavijete na dvorišče Tereza, ki ga označujejo za oazo v središču mesta, vas čaka pravo žar vzdušje. V odprti kuhinji na prostem se cvre meso, raki, avokado, churros, latino glasba in morda ena najbolj atmosferičnih teras v mestu, kjer se lahko sprostite in uživate v mehiškem vzdušju.

Okus poletja v restavraciji Tereza

Prenovljeni poletni meni mehiške restavracije je na voljo od 1. maja, kar izvršnemu kuharju Áronu Kelemenu in glavnemu kuharju Mátéju Gaálu omogoča ustvarjalno eksperimentiranje v kuhinji. Seveda sta ohranila nekatere preizkušene in priljubljene jedi, kot je ocvrti avokado z jalapenovo kislo smetano, ki bi ga številni povratniki sicer pogrešali na jedilniku.

Kot vsako poletje je bil poudarek na lahkih in osvežilnih okusih, uporabljene pa so bile najbolj pristne sestavine. Mehka tortilja za tacos je na primer narejena iz prave mehiške moke Hari Masa, uporabljajo pa tudi številne manj pogoste čilije in paradižnike, da bi okus Mehike prenesli v Budimpešto.

Igranje z okusi in sestavinami

Mesečni gastronomski dogodki so tudi igrišče obeh kuharskih mojstrov, na katerih lahko gostje spoznajo posebne sestavine in se celo naučijo pripraviti južnoameriško jed ali dve. Raznovrstni programi se bodo med drugim vrteli okoli cevicheja (ribje jedi, marinirane v soku citrusov), ostrig in margarit.

Mehiški namizni prt

Preden smo poskusili poletne novosti, smo se na hitro spravili v dobro voljo s pravkar znano poslastico sezone na terasi: zamrznjenimi margaritami iz Tereze. Spektakularne, sladke in ledeno hladne – to je to, kar mora biti poletni koktajl.

Nato je čas za številne predjedi! Začeli smo s cevichejem iz rdeče tune, postreženim s koruznimi tortiljami in posutim s semeni, ocvrtimi na vročem olju. Posebnost cevicheja je, da je riba „kuhana“ hladna, tj. povaljana v soli in stisnjena v limeto, kar ji daje neverjetno osvežujoč okus.

Poskusili smo tudi bujni zeleni gazpacho, katerega glavna sestavina je tomatillo, znan kot mehiški zeleni paradižnik, in seveda papriko padron, kuhano v chimichurriju in postreženo s pikantno čebulno salso. Čeprav ni novost, smo nekaj minut večera namenili tudi Teresini najbolj priljubljeni predjedi, ocvrtemu avokadu. Seveda ni naključje, da ga obožuje toliko ljudi.

Preden smo si pobliže ogledali dve fantastični vegetarijanski glavni jedi, smo kot intermezzo poskusili še dva koktajla. Tokrat je na naši mizi pristal privlačen svetlozeleni Rain Forest s fantazijo melone, limete in mezcala, ki mu je sledila Frozen Coronarita, še ena presenetljiva kompozicija, katere najbolj markanten element je bila steklenica mehiške Corone, najljubše mehiške pijače. Tereza ima v mestu tudi edinstven izbor tekile in mezcala, zato je vredno poskusiti nekaj serij!

Najpomembnejši točki našega obiska v Terezi sta bili vegetarijanska glavna jed, zlasti veganski taco s cvetačo in modrim sirom, ob katerem bi od zadovoljstva počepnil tudi najbolj zagrizen mesojedec, in Batatas Tereza, ki ga lahko naročite z rakovico in sesekljanim piščancem. To je odlična glavna jed iz sladkega krompirja s chimichurrijem, vloženo čebulo, friolese (mehiškim babragu) in kislo smetano – povedno je, da po vsem tem jemanju in pitju še vedno ostane pri zadnjem grižljaju.

Seveda se večer ne more končati brez sladice, zato smo poskusili obe sladici z menija, in sicer tembleque (kokosov rižev puding) s svilnatim jagodnim ragujem in preoblikovani cheesecake, ki se mu v objemu sveže pečenega churrosa in cimetovega sladkorja v prahu ni mogoče upreti.

Če ste si predstavljali le polovico vseh teh odličnih jedi in pijač ter boemskega vzdušja v Terezi, zdaj veste: tega ne smete zamuditi!