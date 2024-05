Hitra in preprosta poletna poslastica: češnjeva pita (recept)

Maja se začne sezona češenj, ko so zgodnje sorte pripravljene, da z okusno pito razveselijo vso družino. Ker tega doživetja nismo želeli zamuditi, smo pripravili lahkotno češnjevo pito, ki ni le hitra za pripravo, temveč tudi enostavna za uživanje.

Sestavine (za približno 20 rezin)

Za testo:

250 g moke

4 g pecilnega praška

140 g masla ali margarine

1 ščepec soli

60 g sladkorja

5 g vanilijevega sladkorja

1 jajce

1 žlica kisle smetane

Za nadev:

350 g češenj brez koščice.

450 ml vode (del te vode je lahko tudi češnjev sok)

3 žlice sladkorja

1 žlica mletega cimeta

45 g vanilijevega pudinga v prahu

limonin sok

Za več neverjetnih tort obiščite gal.melike na Instagramu!

Priprava

Najprej je treba pripraviti testo za pito, ki ga pripravimo tako, da moko zmešamo z maslom, dodamo druge sestavine in zgnetemo v homogeno testo, ki ga nato zavijemo v folijo in shranimo v hladilnik.

Medtem ko se testo hladi, začnemo pripravljati nadev. V 250 ml vode ali soka s sladkorjem in cimetom 5 minut kuhamo češnje brez koščic, nato zmešamo kremo v prahu s preostalo vodo, jo dodamo češnjam in zgostimo, nato pa ohladimo na mlačno. Po okusu dodajte limonin sok.

Pečico segrejte na 190 °C, 2/3 testa razvaljajte na pomokani površini, ga položite v pekač velikosti približno 27 × 18 cm in ga pecite 8-10 minut. Nato nadev postrgajte po vrhu, preostalo testo pa na nadev nastrgajte s pilico z velikimi luknjami. Pečico zmanjšajte na 170 °C in jo pecite približno 25-30 minut, da se zlato rjavo zapeče.

Češnjevo pito popolnoma ohladite, nato jo narežite in postrezite posuto s sladkorjem v prahu.

Nasvet: približno 15 minut pred ribanjem dajte 1/3 testa v zamrzovalnik, da ga boste lažje naribali na nadev.