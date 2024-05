Na festivalu Várkert Bazár nas čakajo brezplačni koncerti, literarni in otroški programi

Praznujte skupaj jubilejno sezono bazarja Várkert, ki je bil letos obnovljen za 10 let, z odličnimi, delno brezplačnimi lahkoglasbenimi, kulturnimi in družinskimi programi, VárkertFeszt, med 31. majem in 2. junijem!

Programi VárkertFesta za leto 2024

Na dan otvoritve VárkertFesta, ki poteka od 31. maja do 2. junija, si je mogoče na vrtu Neorenaszánsz ogledati literarno plesno produkcijo Többet magunkrók bratov Grecsó. Popoldne bosta Tünde Topor in Nóra Winkler ter kasneje Iván Vitáris vodila oglede razstave Vagyok, ak áyam. V zgodnjih večernih urah bo Madžarski narodni plesni ansambel izvedel Trnuljčico, DJ Metha bo poskrbela za glasbeni sončni zahod, Feró Nagy in Beatrice pa bosta obudila vzdušje legendarnega Budimskega parka mladih.

1. junija se dan začne s predstavo Lutkovnega gledališča Maska in mladinskega gledališča, sledi predstava Szederja in Lócija, ki otroke učita skladati pesmi, kmalu zatem pa Fruzsina Kovácsovics vabi najmlajše in otročje odrasle. na interaktivnem potovanju. Popoldne bo kustos Péter Nemes vodil po razstavi, sledil bo koncert svetovne glasbe Tárkányja Műveka.

Anna Juhász bo nato vodila razburljivo literarno razpravo, zgodaj zvečer pa mu bo sledil muzikal Söndörgő, klasične skladbe in jazzovske improvizacije se odlično ujamejo v njihov glasbeni svet. Zvečer bodo na klasičnem koncertu zazvenele težko pričakovane uspešnice Andree Szuláka in Orkestra Budimpeštanske filharmonije. Dan se zaključi z norim koncertom Random Trip in filmom Liza, vila Lisica, ki ga predvajajo v kinu VárKERT.

Na sklepni dan festivala bodo na sporedu še družinska delavnica, lutkovno gledališče in dopoldne interaktivni otroški koncert Makáma. Popoldne si lahko ogledate pravljični koncert ljudske glasbe Kolesar v izvedbi Klaris. Popoldne pa zgodbe z Grajskega bazarja. Med pogovorom se kitarist skupine Omega György Elefánt Molnár in ekipa Várkert spominjajo legendarnih zgodb iz parka mladosti.

Zoltán Beck in Krisztián Szűcs izvajata pesmi Tamása Cseha, napisane na besedilo Dénesa Csengeya. V zbirki Jáky bo vodil razstavo vizualni umetnik Márton Barabás. V zgodnjih večernih urah bo István Pál Szalonna s svojim Bandom priredil koncert, ob koncu pa bo tudi plesna dvorana. VárkertFest se zaključi s koncertom Sound of Jazz, ki neguje intelektualno dediščino Béle Szakcsija Lakatosa, nastopom skupine Besh o droM in Dj Metha ter predstavo Dance in the Garden EXIsT.

Brezplačni programi na neorenesančnem vrtu

Na razstavah velikanskih inštrumentov Zenélő Budapest se bo vsakdo lahko prelevil v glasbenika in zaigral na posebne instrumente skupnosti. Fotografiranje obiskovalcev festivala bo potekalo v stopniškem paviljonu, fotografije bodo obogatile spominsko steno bazarja Várkert. Na dvorišču Öntőház potekajo zabavne obrti za najmlajše. Na voljo bodo tudi velikanska lesena igrala in posebna gugalnica. Možen bo tudi piknik, obiskovalce pa čakajo odlične jedače in pijače.

Za podrobnejše in posodobljene informacije obiščite varkertbazar.hu.