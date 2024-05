Brezplačni vinski festival Városliget odpira poletje z družinskimi programi in odličnimi vini

Ljubitelje roséjev, penin in okusne hrane letos čaka največja vrtna zabava v mestu s številnimi odličnimi programi v kombinaciji z zabavo brez oblačka. Mestni park, vrtna zabava, piknik miza, okusi, vonji, sonce in seveda ledeni rosé. Kaj še potrebujete za popoln začetek poletja?

Poleg že znanih vinarjev se bodo med 31. majem in 2. junijem na vinskem pikniku Rosalia predstavile številne nove kleti s svojimi rozeji ali mehurčki. Vinarija Emerencia, ljubka družina, prihaja iz Olaszliske s svojimi belimi in desertnimi vini, pridelanimi s posebno skrbnostjo in pričakovanji visoke kakovosti.

Iz Tokaj-Hegyalja prvič prihaja tudi Eskol Pince z odličnimi vini iz majhnih vinogradov. Zainteresirani javnosti se bo predstavil tudi najnovejši član družinske kleti, frizzante. Fivérek Borbirtok prihaja iz Szekszárda, v njihovi kleti se tesno in uspešno prepletata tradicionalna in sodobna tehnologija, kar dokazujejo tudi dobri rezultati na tujih vinskih tekmovanjih.

Gurmanske dogodivščine na Rozaliji

Predstavlja klasično festivalsko kuhinjo, Országkonyha pa vam prinaša najbolj markantne pite, sveže pečeno meso in flambéje, pri katerih bo vsak zagotovo našel prigrizek po svojem okusu poleg svojega najljubšega vina.

Za neokrnjene ulične prigrizke je vredno stati v vrsti pred rumenim tovornjakom s hrano in si privoščiti pravi hotdog iz Nove Anglije ali sendvič s svinjino.

Ljubitelji sladkarij lahko pripravite tudi svoje brbončice, saj Waffle Dog začenja s tako imenovanim mehurčkovim vafljem, tradicionalnim belgijskim vafljem in lastno kreacijo milkshake.

Glasba, zabava, ples za mlade in stare

Glasba in večerna zabava bosta obiskovalce letos pričakala na dveh lokacijah, tako da si bo vsak lahko izbral program za svoje nepozabno doživetje. Na veselje glasbenih navdušencev bosta Éva Bolba v soboto in Eszter Bíró v nedeljo poskrbela za ples veselih otrok z odra Rosalia, medtem ko bodo pripovedovali vznemirljive zgodbe.

Poleg vsega tega Rosalia v zeleni oazi Budimpešte sprejema otroke in pse z dodatnimi posebnimi programi v soboto in nedeljo.

Več informacij: rosalia.hu