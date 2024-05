V senci ogromnih starih dreves vas junija čaka brezplačni festival vina Erzsébetliget

Festival vina Erzsébetliget je intimen in družinski dogodek, na katerem dobro madžarsko vino in gastronomija ter znani glasbeniki poskrbijo za pristno festivalsko vzdušje. Popoldne in zvečer 7. in 8. junija čakajo na tiste, ki se želijo sprostiti, brezplačni programi za otroke, obrtne dejavnosti in koncerti.

Pustite mestno središče in vrvež vsakdanjega življenja za seboj, poiščite prijeten kotiček, se namestite in uživajte v zelenju gozdička, glasbi, bližajočem se poletju in trenutkih, ki si jih boste delili na Elizabetinem festivalu vina!

Program festivala vina Erzsébetligeti 2024

Petek, 7. junij

18:00 – Shades of Blue(s)

20:00 – Hot Jazz Band

Sobota, 8. junij

11:00 – Kiflihajó

14:30 – Open Mic v Budimpešti

16:00 – Validated skupina

18:00 – Kéknyúl

20:30 – Magashegyi Underground

Razstavljavci festivala vin Erzsébetliget

Na festivalu vin se lahko obiskovalci srečajo z več kot 25 razstavljavci, med katerimi so: 21 Hordó Vinarija, Egersoul, Egri Korona Vinarija, Eklézsia Vinarija, Günzer Tamás Vinarija, Havas & Timár Vinarija, Illés Vinarija, Katona Vinarija, Koch Vinarija – Villány, LAPOSA , Vinarija Lisicza, Magyar Kézműves Manufaktúra, Manna ABC, Vinarija Nimfeum, Vinarija Ősi Gábor, Pannonhalmi Borvidék, Vinarija Pátzay, Vinarija SAJGÓ – OLASZLISZKA, Ročno izdelana sadna vina Sápi Tímea, Hiša proizvajalcev/Vinarija Dobos, Vinska klet Tringa, Združenje Hun garijski vinarji Vojvodine, Vinarija Velin, Vinello Shop in Winelife Vinarija.

Koncerti in programi so brezplačni, degustacije pa so možne samo z vstopnico za kozarec. Podroben program in predhodne vstopnice: kulturliget.hu