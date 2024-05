Pohodništvo v bližini Budimpešte: 5 divjih krajev, ki jih lahko obiščete v različnih pokrajinah

V neposredni bližini Budimpešte je veliko divjih krajev, ki jih lahko obiščete z avtomobilom ali vlakom v eni uri. Odpravite se v naravo!

Naravna pot ob jezerih Veresegyházi

Le 25 kilometrov od Budimpešte boste našli divje pokrajine, kot je naravna pot Veresegyházi Lakes Nature Trail, ki jo lahko prehodite na dveh različnih dolžinah. Tri jezera jezera Veresegyházi vključujejo jezero Pamut, jezero Ivacsi in jezero Malom, ki so od pomladi do jeseni še posebej lepa in bujna. Naravna pot ob jezerih Veresegyházi s 13 postajami poteka ob obalah treh jezer, kjer lahko opazujete divje race, želve, orhideje in celo sladkovodne meduze. Po 4 880 metrov dolgi poti se lahko sprehodite samostojno ali z vodnikom, ima pa dve poti: mala zanka traja 2-2,5 ure, velika zanka pa 4-4,5 ure.

Učna pot Úszóláp, Szigetszentmiklós

V regiji Szigetszentmiklós, ob cesti Ráckevei-Dunan, je z avtomobilom in javnim prevozom lahko dostopno območje, bogato s floro in favno, ki ponuja odličen kraj za sprostitev. 700 hektarjev veliko plavajoče močvirje je drugo največje v Evropi, ki ga je mogoče raziskati na lahkem sprehodu po gozdni učni poti. Čeprav je 700 metrov dolga pot hitra in enostavna, si je vredno vzeti trenutek časa in uživati v otipljivi bližini narave in vodnih živali z romantičnih drevesnih mostičkov.

Otok Beliczay, Érd

Otok Beliczay, ki danes le še po imenu ohranja svoj nekdanji status otoka, je priljubljena destinacija za izlete in rekreacijo. Izlet se začne pri nekdanjem termalnem hotelu Liget, na poti Tőzike, ki pohodnike vodi prek 9 postaj do brega Donave v Eredu. Na 2,5 km dolgi poti so nameščene informacijske table, na katerih lahko spoznate poplavni gozd ter njegovo bogato rastlinstvo in živalstvo, pred prihodom na obalo in uživanjem v Donavi pa si lahko privoščite tudi počitek na počivališčih in ognjiščih.

Potok Benta, Százhalombatta

Potok Benta-patak teče od Biatorbágyja do Százhalombatta, dokler ne doseže svojega cilja, Donave. Potok, ki teče po ravnem terenu, je priljubljena točka pohodnikov, sprehajalcev s psi in ribičev ter prijeten kraj za sprehod ob njegovih bregovih. Potok Benta, najpomembnejši vodotok na tem območju, je nekoč služil kot vodni mlin, zdaj pa so ob njem postavljene klopi za sprostitev ob vodi. Poznamo ga pod več imeni, odvisno od vasi, skozi katero teče, v njegovem ustju pa je majhen slap za pohodnike.

Kamnolom peska Fót

Nekateri ga primerjajo z miniaturnim jedrom, drugi ga opisujejo kot lunarno pokrajino, nekatere pohodnike pa spominja na Islandijo. Eno je gotovo: peskokop Fót, ki je le streljaj oddaljen od Budimpešte, je vreden vsaj enkrat obiskati in se prepričati, kakšna je ta nezemeljska pokrajina. Nekdanji rudnik peska je priljubljena destinacija pohodnikov zaradi lahke dostopnosti in edinstvene pokrajine, kjer pod nogami ni nič drugega kot neskončno nebo in peščena puščava. Zapuščeni peskokop Fót je poseben tudi zato, ker njegova dva kraterja vzbujata različne pokrajine, zato je zaradi razgibane pokrajine težko natančno določiti, kako je videti.