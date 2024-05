Nagystrand v mestu Siofok je v znamenju brezplačnega poletnega čakalnega programa

Partnerji prireditve bodo ponudili tudi gastro dvorišče za okusno hrano in pijačo, partnerji prireditve pa bodo organizirali tudi športne predstavitve, projekcije, svetovanja in dan zdravja za spodbujanje zdravega načina življenja.

Letalski šov, avtomobilski šov in družinski program V nedeljo bo nad vodo potekal dih jemajoč helikopterski zračni šov, na cvetni ponedeljek pa bo dobrodelni program fundacije Hope, pisan družinski dan zdravja, napolnil plažo s koncerti, športnimi in živalskimi predstavami.

V soboto bodo na otvoritveni slovesnosti podeljene nagrade, nastopili bodo plesni ansambel Balaton in Državno mladinsko srečanje ljudskih plesov, moški pevski zbor Siófok, popoldne pa bodo na sporedu plesna predstava, čarovniška predstava in otroški koncert.

Posebnost prireditve bo binkoštna procesija iz parka Millenium v Nagystrand v soboto dopoldne med 10. in 11. uro, ki jo bodo vodili konjeniki na konjih, z vodstvom mesta Siofok, povabljenimi gosti, delegacijami iz pobratenih mest in različnimi udeleženci iz nevladnih organizacij.

Brezplačni koncerti na obali Blatnega jezera Letos bo ob odprtju sezone na prenovljenem glavnem odru na Plazu potekal pester glasbeni program. V petek bo nastopila skupina iz Siófoka The Freakend, sledili bodo Blahalouisiana, v soboto Hooligans, v nedeljo bo po ogrevanju DJ Dominiquea brezplačno nastopila skupina TNT, v programu ob koncu tedna pa bodo nastopili še Iszkiri Band, Tompeti in prijatelji ter Niki Füredi, ki bo navdušil najmlajše.

