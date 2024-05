7 vodenih sprehodov ob Blatnem jezeru, na katerih lahko odkrijete skrivnosti madžarskega morja

Maja in junija vas bodo vodeni sprehodi popeljali v zakulisje Blatnega jezera, zato ne odlašajte, če želite madžarsko morje bolje spoznati na zgodnjem poletnem izletu!

Po sledeh kraljic, dam in kanclerjev

11. maja od 10.30 dalje se lahko udeležite brezplačnega vodenega sprehoda po Veszpremu. Na ta majski dan lahko odkrivate tisočletno zgodovino mesta kraljic in sedeža najstarejše škofije v državi. 2,5-urni sprehod se začne pri jezuitski cerkvi v Veszprémski dolini in poteka po poti Samostani in vrtovi do Starega mestnega trga. Na sprehod se lahko predhodno prijavite na spletni strani info@veszpreminfo.hu.

Sprehod je načrtovan za 11. maj.

Od Egryja do Szegedyja: voden sprehod po reformiranem Badacsonyju

Reformirani Badacsony oživi na vodenem sprehodu skozi preteklost 12. maja od 10. ure dalje. Udoben in lahek voden sprehod po Tourinform Badacsonyju vas bo vodil od pomola do Rožnega kamna, kjer boste lahko nekaj časa preživeli tudi pred Spominskim muzejem Egry József in hišo Szegedy Róza. Triurni sprehod vam bo seveda razkril tudi zanimiva dejstva in skrivnosti o znamenitih osebnostih in kulturni zgodovini Badacsonyja.

Datum sprehoda: 12. maj.

Umetniki, rabini, trgovci in mučenci

Ekipa Túrajó vas 2. junija vabi na lahek dvourni sprehod po nekdanjih prizoriščih judovskega življenja v Veszpremu. Po obisku znamenitih krajev v dolini Buhim, Cserhát in Vásárállás bodo udeleženci spoznali pomembne osebnosti skupnosti, ki je štela skoraj 1500 ljudi. Tematski sprehod skozi preteklost se bo končal na izraelitskem pokopališču in pogrebnem zavodu, zato je za udeležence nujna primerna obleka.

Sprehod bo potekal 2. junija.

Skrivnosti gradu Szigligeti

16. junija boste imeli priložnost odkriti grad Szigligeti na lahkem dvournem sprehodu. Sprehod, ki ga organizira Tourinform Badacsony, vam bo omogočil vpogled v tisočletno zgodovino gradu Szigliget in njegove okolice. Med zgodovinsko pustolovščino med ruševinami impresivnega gradu boste odkrili zanimiva obdobja od Keltov in rimskega obdobja do madžarskega srednjega veka in sedanjosti.

Datum sprehoda: 16. junij.

Sprehodi po kopališki zgodovini v Hévízu

Maja se ob četrtkih odpravite v Hévíz na osvežujočo izkušnjo in zanimiv sprehod skozi zgodovino zdravilišča. Nekoč močvirnato območje je začelo cveteti leta 1795, ko so po zaslugi grofa Györgyja Festeticha I. na jezeru zgradili prvo kopališče. Na sprehodu si boste ogledali zakulisje prvega zdravilišča, manjkalo pa ne bo niti romantičnih zgodb, legend in resničnih dogodkov o blagodejnih učinkih zdraviliške vode.

Sprehod bo potekal 9., 16. in 23. maja.

Dediščina: iskanje zaklada na promenadi Tagore

Igrajte misije na prostem, podobne sobi pobega Landventure, in odkrijte mesto, ki ga želite raziskati. Nič drugače ni v Balatonfüredu, kjer je po zgodbi umrl milijarder, ki je v mestu živel v miru. Vprašanje je seveda, kdo bo podedoval njegovo ogromno premoženje? Če boste uspešno opravili izzive, boste morda prav vi tisti srečnež! Za igranje igre, ki traja približno 90-120 minut, potrebujete pametni telefon in mobilni internet.

Sprehod ni časovno omejen in ga lahko dokončate kadar koli.

Sprehod z baklami v mestu Tihany V Tihanyju, čarobnem kraju pozimi in poleti, lahko junija na posebnem sprehodu po sončnem zahodu odkrivate skrivnosti vasi. V svetlobi zahajajočega sonca in plapolajočih bakel lahko odkrijete drugo plat Tihanyja. Po gneči na dnevnih ulicah se boste tokrat sprehodili po zapuščenih tlakovanih poteh, v mraku odeti hrib Visszhang, promenada Pisky in seveda lesketajoče se Blatno jezero vam bo razkrilo svoje skrivnosti.

Sprehodi bodo potekali junija, datumi bodo kmalu potrjeni.