5 odličnih pustolovskih parkov in bob stez v naši državi, kjer se lahko zabava cela družina

Vreme je lepo, zato ne preseneča, da želimo čim več časa preživeti na prostem. Tukaj je nekaj krajev, kjer lahko mali in veliki najdejo, kar iščejo, in kjer jih čakajo super celodnevna doživetja.

Zabaviščni park Bobo, Alsópáhok

Bobo Fun Park je doživljajski center, pustolovski park in prireditveni prostor v enem. V bližini Blatnega jezera vse člane družine čakajo 3-nadstropne pokrite plezalne stene, vrvna steza, laserski labirint, „prava“ jama, ninja tečaj, VR simulatorji in številne druge razburljive dejavnosti. To je lahko tudi idealno prizorišče za razredne izlete, rojstnodnevne zabave in team buildinge. Arena s 3.000 kvadratnimi metri površine je odlična izbira v vročini, vendar vam ni treba razmišljati o načrtu B na deževen dan. Atrakcije bodo pritegnile najstnike iz spletnega sveta in odrasle iz otroškega. Zabaviščni park Bobo je odprt za goste sosednjega, družinam prijaznega hotela Kolping, v njem pa se lahko zabavajo tudi tisti, ki bivajo ali se sproščajo v okolici.

8394 Alsópáhok, ulica Kolping

Adrenalinski park Oxygen, Mátra-Sástó

Adrenalinski park Oxygen se nahaja na južnih pobočjih Mátre, daleč od hrupa prestolnice. 16 hektarjev velik park je bil ustanovljen z namenom, da obiskovalcem zagotovi nepozabna doživetja v prijetnem okolju, kjer lahko med bivanjem v Mátri izbirajo med številnimi dejavnostmi. Park ponuja zabavo za vse starosti, saj ponuja več kot 30 različnih iger in atrakcij. Na primer zimsko-letna bob steza, žičnica, proga za štirikolesnike, viseči most, baldahin, pustolovski park, igrala, lokostrelstvo, vožnja z vodnim skuterjem, vodna ovira in gozdni labirint, če naštejemo le nekatere. Poleg otrok je poskrbljeno tudi za manj pustolovske odrasle, saj so v parku na voljo okrepčevalnica, restavracija in kavarna.

3200 Gyöngyös-Sástó, Sástó-Kőbánya

Park za rekreacijo Nádas, Vasad

Po nekaj več kot pol ure vožnje iz Budimpešte prispemo v rekreacijski park Nádas med krajema Vasad in Monor, katerega osupljive zelene površine ponujajo nešteto dejavnosti za otroke in odrasle. Poleg hotela in parka s tobogani na obali jezera je na voljo tudi zahteven pustolovski park, prenovljen v začetku leta 2020. Balansiranje na vrvnih progah je vznemirljivo za vse starosti, medtem ko lahko na dveh višinskih stopnjah, za katere potrebujete eno uro, premikate svoje meje in premagujete svoje strahove. Po celodnevni aktivni rekreaciji se sprostite v idiličnem okolju restavracije Nádas.

2211 Vasad, Monori út 100.

Visegrádska bob steza

Bobasta steza na pobočju Velike vile v Visegrádu, ki je priljubljena tako med mladimi kot starejšimi, je odprta vse leto. Na stezi sta dve vrsti bobov: alpski in poletni bob imata 700-metrsko progo za spust in 10-12 zavojev, ki poskrbijo za vznemirjenje. Neverjeten panoramski razgled je še boljši, saj se ob lepem vremenu odpirajo čudoviti pogledi na zavoj Donave. Po spustu se okrepčajte v okrepčevalnici ob progi, za tiste, ki imajo radi specialitete, pa je posebnost kraja bob pes.

2025 Visegrád, pobočje Nagyvillám 2.

Pustolovski park Sárvár

Pustolovski park v Sárváru, ki obsega ogromno zelenih površin, ponuja nešteto zanimivih igralnih elementov za otroke in odrasle. Poleg vrvnih prog in plezalnih sten so na voljo tudi lokostrelstvo, kopanje zlata, iskanje zakladov, otroško igrišče in celo naravoslovna pot. Poleg številnih pustolovščin, ki spreminjajo življenje, sta bili nedavno dodani tudi dve sobi pobega na prostem, kjer lahko skupine od 2 do 6 oseb v resničnem življenju izkusijo logične pustolovske igre, ki so se jih naučile v spletnem prostoru.

9600 Sárvár, Vadkert krt. 1.