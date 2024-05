5 čudovitih kolesarskih poti v Budimpešti in njeni okolici skozi čudovito pokrajino

Kolesarska sezona je v znamenju kolesarjenja, zato skočite na dve kolesi in raziščite nekaj najbolj slikovitih kolesarskih poti v Budimpešti in njeni okolici. In ne pozabite uživati v naravnih zakladih na poti!

Ob potoku Szilas proti jezeru Naplás

Pred dvema letoma je bila po zaslugi projekta TÉR_KÖZ na odseku ceste Nógrádverőce v okrožju XVI zgrajena kolesarska steza za vse ceste, ki se povezuje s kolesarsko stezo ob potoku Szilas. Po zaslugi prenove je zdaj mogoče na dveh kolesih brez težav priti do prijetnega jezera Naplás, znanega tudi kot budimpeštanski Balaton. Po vožnji s kolesom je vredno raziskati učno pot okoli jezera skozi Mali gozd Cinkota, ki vas seznani z močvirnim in močvirnim živalstvom jezera, z razgledne točke pa lahko občudujete okolico jezera.

Kolesarjenje po otoku Csepel

Mnogi se tega morda ne zavedajo, vendar lahko po otoku Csepel v umirjenem tempu tudi kolesarite. Naša pot vodi po cestah z nizkim prometom v bližini Ráckevei-Duna, obiščemo pa lahko tudi Szigetszentmiklós, kjer se lahko sprehodimo po 700 metrov dolgi učni poti Úszóláp in opazujemo edinstveno favno tega območja. Pot lahko nadaljujemo tudi do Szigethaloma, kjer otroke in odrasle pričakuje park divjih živali. In če boste na poti lačni, se ustavite v samopostrežnem bifeju ob Donavi, kjer vsakdo najde nekaj zase.

Ob Donavi proti Szentendreju

Ena najbolj priljubljenih kolesarskih poti v okolici Budimpešte je pot do Szentendreja, ki kolesarje popelje ob bregovih Donave. Speljana je tudi mimo romunske obale in jezera Lupa, na teh točkah pa so čudovite naravne pokrajine in celo prijeten odmor. Končni cilj ni nič manj veličasten, saj vedno živahno mesto Szentendre ponuja številne zanimive dejavnosti in gastronomske užitke.

Na dveh kolesih od mesta Szob do mesta Vác

Kolesarska pot EV6 vas od mesta Szob do mesta Vác popelje do še večjega dela ovinka Donave, na poti pa se vam odprejo najlepši panoramski razgledi v državi. Z železniške postaje v Szczecinu kmalu prispemo do gradu Luczenbacher na bregu reke, od koder zavijemo na kolesarsko pot EV6, ki nas najprej popelje do kraja Zebegény z edinstveno katoliško cerkvijo v secesijskem slogu. Ko nadaljujemo pot, nas prevzame dih jemajoča panorama Nagymarosa z gradom Visegrád, ki se skriva med drevesi v gorah nasproti. Skozi Kismaros do Verőce se moramo za nekaj časa posloviti od obalne kolesarske poti ob Donavi, vendar nas v zameno cesta popelje v poplavni gozd. Po prečkanju divje pokrajine se bomo kmalu znašli v kraju Vác.

Ogled mesta Pilisszentlászló

Za vse, ki imate radi razgiban teren, ponujamo prijeten krožni izlet okoli Pilisszentlászlója. Odsek, ki se začne pri gostišču Kis Rigó, vodi do Sikárosi-rét, kjer si velja privoščiti odmor, saj se od tu začnejo gozdne serpentine. Eno je gotovo, na poti vas bodo pozdravili čudoviti razgledi, saj lahko med kolesarjenjem vidite dolino spodaj in nekaj hribovja Buda. Nato pridemo do odseka gozdne asfaltne ceste, kjer nam v resnici ni treba vrteti pedal, in če še zmorete, lahko pohod celo okronate z majhnim vzponom.