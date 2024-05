10 legendarnih madžarskih animiranih filmov, ki niso samo za otroke (x)

Zbrali smo deset madžarskih animiranih filmov iz zbirke FILMIO, ki bodo vsak večer zabavali tako otroke kot odrasle.

Lúdas Matyi

Generacije so odraščale ob animiranih filmih Attile Dargaya, med katerimi je bil prvi celovečerni Lúdas Matyi. Z dvema milijonoma in pol ogledov je postal najbolj priljubljena risanka na Madžarskem. Scenarij so napisali József Nepp, József Romhányi in Dargay po poetični pripovedi Mihályja Fazekasa, ki je z izkoriščanjem možnosti, ki jih ponuja tehnologija animacije, močno okrepil humor klasičnega besedila. Likov je oblikoval Marcell Jankovics.

Vuk

Ganljiva zgodba o Vuku, osirotelem lisičjem mladiču, je še vedno ena najbolj priljubljenih madžarskih celovečernih risank. Prvič je gledalce osvojila kot televizijska serija, filmska različica pa je pritegnila več kot dva milijona gledalcev. Režiser Attila Dargay ni obrnil hrbta tradiciji Walta Disneyja, ki mu je tako draga: čustvena zgodba Istvána Feketeja in Dargayevi smešni liki nagovarjajo otroško dušo. Glas malega Vuka je posodila Judit Pogány, odraslega Vuka József Gyabronka, nepozaben pa je tudi László Csákányi kot Karak. Pri digitalni restavraciji je pomagal Dargayev stalni sodelavec, snemalec Irén Henrik.

János vitéz

Produkcija madžarskih celovečernih animiranih filmov se je začela z obsežno priredbo zgodbe János the Valiant Marcella Jankovicsa, ki je bila premierno prikazana leta 1973. Barvita glasbena risanka, ki na edinstven način združuje ljudsko umetnost in secesijo, je nastala ob 150. obletnici rojstva Sándorja Petőfija. To je bilo prvo delo v ustvarjanju Marcella Jankovicsa, ki je stoletja madžarske kulture prenesel v animirani film. V letu premiere je vstopnice kupilo več kot milijon in pol ljudi in od takrat je film priljubljen med madžarskim občinstvom.

Vízipók-csodapók

V celovečerni različici filma sta nastopila tudi Vodni pajek in Kresnik. Za razliko od pajkov na kopnem naš prijatelj vodni pajek ne plete svoje mreže v kotih sob ali v skrivališčih dreves in grmovja, temveč živi v vodi, kjer se počuti kot doma. Njegov dom je podvodna Kristalna palača. Zato ga njegov najboljši prijatelj, vedno rahlo mrmrajoči in vedno nejeverni božji pajek, imenuje Čudežni pajek.

Szaffi

Tretja filmska uspešnica Attile Dargaya, Szaffi, ki temelji na kratkih zgodbah Móra Jókaia „Ciganski baron“ in „Szaffi“, pripoveduje o nenavadnem srečanju dveh ljubimcev v zadnjih dneh turške okupacije. Romantična zgodba, značilna za Dargayeve zgodbe, je bogata z očarljivimi živalskimi liki in parodičnimi, humornimi dialogi. Glasovi so zdaj že kultni: glavnim junakom so glasove posodili András Kern, Judit Pogány, Hilda Gobbi, György Bárdy, Ferenc Zenthe, László Csákányi in Judit Hernádi. Digitalna restavracija je bila izvedena v sodelovanju z Dargayevim stalnim sodelavcem, snemalcem Irénom Henrikom.

Macskafogó

Mišji agent 007 Grabowski se odpravi na nevarno misijo: iz pekla mora pridobiti skrivno superorožje, da bi pomagal mišim uničiti mačji sindikat, ki ogroža njihov obstoj. Akcijska komedija, ki se dogaja v civilizaciji mačke in miši, je preobrat v priljubljenem žanru. Večplastna parodična mešanica žanrov, razvita v filmu Lovec na mačke, je pionirska ne le v zgodovini madžarskega animiranega filma, temveč tudi v zgodovini univerzalnega animiranega filma, film pa je na Madžarskem že od izida doživel kultno oboževanje.

Dogodivščine kralja Salomona

Salomon razume jezik živali in rastlin, vendar to sposobnost uporablja le za potegavščine. Njegov najboljši prijatelj je Tobi, puščavski lisjak, ki je njegov zvesti spremljevalec pri vseh zabavah. Medtem se mesto Jeruzalem pripravlja na izjemen dogodek: prihod Balkis, kraljice iz Sabe. V načrtu je poroka obeh mladeničev. Toda še preden se poroka lahko zgodi, iz množice vdre Hadad, sin zadnjega edomskega kralja, in prisega, da se bo Salomonu maščeval za zločin svojega očeta, ki je uničil Edom.

Ruben Brandt, zbiratelj

Nenavadna serija ropov pretrese najbolj znane svetovne muzeje: skrivnostna tolpa zločincev eno za drugo pridobiva najdragocenejše slike. Kljub vsem previdnostnim ukrepom Zbiratelja in njegove ekipe nič ne more ustaviti, da ne bi ukradli še več slik, policija pa je nemočna. Le Kowalski, zasebni preiskovalec iz Washingtona, odkrije, kaj imajo ukradene umetnine skupnega…

Štiri duše Kojota

Celovečerni animirani film Arona Gauderja pripoveduje zgodbo o stvarjenju Indijancev, v središču katere je mitski lik Kojot. Skozi mit o nastanku vesolja film spregovori o perečem vprašanju, kako lahko živimo v sožitju z okoljem, dokler ni prepozno, da bi se na Zemlji uničili.

Plastično nebo

Prvi celovečerni film nagrajenega režiserskega dua Tibor Bánóczki in Sarolta Szabó, znanstvena fantastika s Tamásom Keresztesom in Zsófio Szamosi v glavnih vlogah, se dogaja v prihodnosti, kjer po popolnem uničenju zemeljske flore in favne znanstveniki eksperimentirajo z neverjetno hranljivo rastlino, vsadljeno v človeško telo. V tem krutem svetu, kjer je preživetje zelo drago, nekdo prekrši vsa pravila, da bi svoji ženi rešil življenje.