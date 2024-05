Vinski piknik Rosalia v središču Budimpešte z veliko vrtno zabavo ob začetku poletja

Največja vrtna zabava v mestu bo tudi letos ponudila odličen program dogodkov za ljubitelje vrtnic, penečih vin in okusne hrane, seveda s pravimi dodatki, saj bodo popoldnevi in večeri namenjeni vsem, ki se želijo zabavati. V svoj dnevnik si zapišite: vinski piknik Rosalia od 31. maja do 2. junija v mestnem parku!

Poleg znanih vinarjev se bodo na letošnjem Rozalijinem vinskem pikniku predstavile tudi številne nove kleti z roseji in mehurčkastimi dobrotami. Med drugim se bo predstavila vinska klet 1838 Sparkling Wine, majhno družinsko podjetje iz Szekszárda, ki je pred nekaj leti debitiralo s penečimi vini in kjer za izdelavo svojih mojstrovin uporabljajo predvsem sorti chardonnay in sauvignon blanc. Vinarstvo Cezar iz regije Kis-Balaton prinaša fantastična sadna, trendovska, lahka rdeča in bela vina ter seveda roseje, na festivalu pa bo mogoče spoznati veliko novih obrazov!

Gurmanska doživetja v Rosaliji

Na vinskem pikniku Rosalia noben namaz ni popoln brez kozarca vina in ustrezne gastronomske jedi. Poleg tradicionalne vrhunske ulične hrane bo na letošnjem festivalu na voljo tudi cela vrsta ustvarjalnih novosti.

Raclette by Lili, ki je debitiral lani, odpira ponudbo z mehko topljivim francoskim sirom, ki se z različnimi dodatki ujema s hrustljavo bageto, pečeno v lokalu. Sledi ji Zing Burger s sočnimi različicami burgerjev, pripravljenih iz kombinacije mesnih polpetov z goveje farme ANGUS v Balatonfenyvesu in zelenjave lokalnih pridelovalcev. Za ribje dobrote se tudi letos postavite v vrsto za tovornjak Nemo Fish & Chips & Seafood Truck, ki bo ponujal tradicionalne ribe in čips, za ljubitelje morske hrane pa tudi obročke lignjev in koktajle.

Za otroke pa je na voljo lokalno pečen, puhasto mehak, a hrustljav sladek kolač Valiant Horned Hummingbird, pečen na oglju in s posebnim okusom.

Vinska joga – najnovejša sprostitev s kozarcem vina v roki

Odkrijte edinstveno izkušnjo vadbe in sprostitve, veselje do sprostitve, telesno-miselno harmonijo in čutni užitek hkrati! Joga je izmenjavanje vzdržljivosti in sproščanja, zato se nekatere asane v jogi izvajajo s kozarcem vina v roki. Preizkusite vinsko jogo z učiteljico joge Ágnes Sós na vinskem pikniku Rosalia!

Udeležba je brezplačna, vendar morate imeti letos prek spleta kupljen paket Deluxe, ki ga boste morali vpisati med prijavo. Prijave se začnejo 27. maja na spletni strani Rosalia, 60-minutne ure vinske joge pa se bodo začele pol ure pred odprtjem v soboto in nedeljo, 1. in 2. junija.

Na kraju samem bo na voljo kozarec za vino s svežim in svežim roséjem, mineralna voda in podloga za jogo na zahtevo.

Glasba, zabava, ples, zdaj na dveh mestih!

Zabava ob začetku poletja v prestolnici je namenjena zabavi, glasbi in rajanju, letos pa bosta za nepozabno doživetje na voljo dve prizorišči.

Na odru Rosalia bo na voljo bujna kulisa za otroške predstave, DJ-je in druge nastopajoče.

Letošnja novost velikanske vrtne zabave ob začetku poletja bo šotor Rosalia Lounge, v katerem bo Le Troquet, bar z vinom, rogljički in bagetami, ponujal svoje francoske okuse in predstave. Brezplačne igre in degustacije francoskih vin bodo vsak dan na voljo vsem gostom, ki bodo imeli pravico do vstopa.

Šotor Rosalia Lounge je odprt za vse, ki kupijo paket Deluxe Glass Package, ki vključuje zapestnico Lounge in številne dodatne storitve.

Ustvarjalna koča, zabava in smeh

Letos se splača v gaj pripeljati vso družino, z otroki, starimi starši, prijatelji in seveda štirinožnimi prijatelji, saj bo Rosalia v soboto in nedeljo v zeleni oazi Budimpešte ponudila posebne dejavnosti za najmlajše in kužke.

V šotoru Creative Cube že leta vse več pridnih rok izdeluje čudovite spominke in drobna darila. Od nakita iz plutovinastih zamaškov, toplotno krčljive folije ali usnja do majhnih zakladov in obeskov za ključe, zdaj pa se lahko naučite preproste tehnike izdelave navijaških palic iz pisane preje.

In seveda čudovito poslikavo obraza z metulji, vilami, živalmi in superjunaki ter vznemirljive, edinstvene bleščeče tetovaže, ki jih letos v Rosaliji ne smete zamuditi.

Koristne informacije

Na brezplačnem vinskem pikniku Rosalia so dobrodošli vsi. Če želite degustirati, lahko kozarec z logotipom Rosalia kupite vnaprej ali na kraju samem. S festivalsko kartico Festipay, ki jo lahko napolnite z gotovino ali kreditno kartico, boste plačali 500 HUF manipulativne pristojbine. Seveda je mogoče plačati tudi z debetnima karticama MasterCard PayPass in VISA PayWave z enim dotikom.

Več podrobnosti: rosalia.hu