5 panoramskih restavracij v Budimpešti s čudovitim razgledom

Na našo srečo so panoramski razgledi na Budimpešto neponovljivi in neponovljivi, poleg tega pa so ob vsakem času dneva drugačni. Če želite v njih uživati z najbolj edinstvenih lokacij, vam priporočamo naslednje restavracije!

White Raven Skybar & Lounge

White Raven Skybar & Lounge, dragulj v kroni hotela Hilton Budapest, ponuja neprekosljiv panoramski razgled in ekskluzivna gastronomska doživetja za goste z vsega sveta. Bar na strehi se nahaja v središču grajskega okrožja in ponuja čudovit razgled na Donavo in Budimpešto. White Raven Skybar ne ponuja le razširjenega izbora pijač in koktajlov s podpisom, temveč tudi edinstvene gastronomske užitke. Izjemni mojstri bara poskrbijo, da lahko obiskovalci z vsemi čutili doživijo čarobni svet okusov in arom. White Raven Skybar bo tudi v tej sezoni ponujal ekskluzivne gastronomske dogodke, zato spremljajte njihove strani na družbenih omrežjih!

1014 Budimpešta, Hess András tér 1-3.

Liz & Chain Rooftop Bar

Terasa v 9. nadstropju se nahaja na enaki razdalji od Verižnega in Elizabetinega mostu in ponuja edinstven panoramski razgled na Budimpešto. Ne le, da je 270-stopinjski panoramski razgled neprekosljiv: sodobna pokrita notranjost s kontrastnimi barvami in geometrijskimi oblikami vzbuja vzdušje sodobne umetniške galerije. Tudi koncept pijač ni običajen: obrtniške koktajle odlikujejo drzni, vznemirljivi okusi, ki so zavezani trajnostnemu razvoju. Od uporabe ekoloških sestavin do inovativnih tehnik, ki zmanjšujejo količino zavržene hrane, je vsaka kreacija nazdravljanje trajnostni prihodnosti, sedem dni na teden. Še več, po tedenski vožnji bo ob četrtkih, petkih in sobotah vzdušje dvignil DJ v živo. Naj gre za druženje prijateljev, praznovanje posebne priložnosti ali celo poslovni dogodek, nedavno prenovljeni strešni bar Liz & Chain obljublja nepozabno strešno doživetje za vse.

1052 Budimpešta, Apáczai Csere János utca 4.

360 Bar

V pomladno-poletnem času se 360 Bar ponovno spremeni, tako da se njegovi znameniti iglujevci odpeljejo na počitek in naredijo prostor za zabavo na prostem. Razgledi bodo nič manj spektakularni kot prejšnja leta, češnja na torti pa bo odlična izbira pijač. Poleg tega vas čakajo še dejavnosti na prostem, kjer bo na voljo veliko razburjenja. Sezona na strehah se uradno začne 17. maja s tridnevnim brezplačnim otvoritvenim vikendom. Za več informacij kliknite TUKAJ!

1061 Budimpešta, Andrássy út 39.

Pasha Café

V slikovitem turškem vrtu v grajski četrti se v posebnem vzdušju kavarne Pasha Café odpravite na potovanje v preteklost. Ta intimna in očarljiva kavarna se nahaja v obnovljenem turškem topovskem stolpu in spretno združuje zgodovino s sodobnim slogom. Poskusite širok izbor okusnih kav, čajev in peciva ter uživajte v čudoviti panorami Budimpešte s terase. Kavarna Pasha je odličen kraj za prijeten oddih, še posebej potem, ko ste raziskali zgodovinska čudesa, ki se pojavljajo v okolici, kot so Kraljeva palača, Matijeva cerkev in Ribiški bastion.

1013 Budimpešta, Lovarda utca 1.

Panorámia Café & Bar

Po sprehodu po promenadi Tóth Árpád in prijetnem dnevu, ki ste ga preživeli v budaškem grajskem okrožju, ni boljšega kraja za sprostitev in polnjenje baterij kot Panorámia. Panorámia, ki je znana tudi kot mlajša sestra restavracije Ribiški bastion, je mladosten in živahen lokal, kjer lahko uživate ne le v brezhibnih in sezonskih jedeh, osvežitvi po sprehodu, temveč tudi v najlepšem razgledu na prestolnico. Ob osvežilni limonadi in odličnem koktajlu si ne morete želeti več kot uživanje v čudovitem razgledu.

1011 Budimpešta, Hunyadi János út 31.